Предлагаю авторскую экскурсию ⛳ по Нижегородскому Кремлю и его окрестностям. За 800 лет историй, тайн и легенд в Кремле накопилось вагон и маленькая тележка! Я отобрала для Вас самые-самые интересные.

Вы побываете на трёх захватывающих дух обзорных точках с потрясающими видами на заволжские дали, Стрелку Оки и Волги и старый город 🏙️ по аллее влюблённых и узнаете, где в Кремле можно попробовать самый вкусный кофе и мороженое как в детстве.

Увидите старинный элеватор и многое другое!