Предлагаю авторскую экскурсию ⛳ по Нижегородскому Кремлю и его окрестностям. За 800 лет историй, тайн и легенд в Кремле накопилось вагон и маленькая тележка! Я отобрала для Вас самые-самые интересные.
Вы побываете на трёх захватывающих дух обзорных точках с потрясающими видами на заволжские дали, Стрелку Оки и Волги и старый город 🏙️ по аллее влюблённых и узнаете, где в Кремле можно попробовать самый вкусный кофе и мороженое как в детстве.
Увидите старинный элеватор и многое другое!
Что входит
Услуги гида
вход в Кремль (бесплатный)
Что не входит
Начало
🚩 Памятник В. П. Чкалову (пл. Минина и Пожарского)
Место завершения
🏁 пл. Минина и Пожарского
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.