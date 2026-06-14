Авторская экскурсия по Нижегородскому Кремлю: раскроем древние тайны, посетим могилу Козьмы Минина, увидим памятник Минину и Пожарскому, заглянем в закрытые уголки Кремля, осмотрим макет купеческого Нижнего и насладимся панорамами Волги, Оки и старого города.
Описание экскурсииУвлекательное погружение в историю Приглашаю вас на авторскую экскурсию по Нижегородскому Кремлю и его окрестностям. За 800 лет историй, тайн и легенд в Кремле накопилось вагон и маленькая тележка! Я отобрала для Вас самые-самые интересные. Что вас ждёт • Вы узнаете, каким был Нижегородский кремль в древности, где были найдены старинные клады и почему в Кремле стоит колокольня без церкви.
- Мы посетим могилу патриота земли русской Козьмы Минина и увидим памятник Минину и Пожарскому, у которого имеется своя весьма занимательная история!
- Заглянем в новые, открытые после 800-летнего юбилея уголки кремля, куда раньше не ступала нога туриста, и увидим макет купеческого Нижнего Новгорода.
- Побываем на нескольких захватывающих дух обзорных точках с потрясающими видами на заволжские дали, Стрелку Оки и Волги и старый город. Экскурсия завершится на Театральной площади на пешеходной улице Большая Покровская.
В любое время по договорённости с 8.00 до 19.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чкаловская лестница
- Георгиевская башня Кремля
- Дворец Губернатора (художественный музей)
- Арсенал
- Колокольня
- Дмитриевская башня Кремля
- Выставка военной техники времён ВОВ
- Михайло‑Архангельский собор
- Башни Кремля
- Военный Манеж
- Бульвар Франческо
- Мост через Зеленский съезд
- Театральная площадь
- Улица Большая Покровская
Что включено
- Услуги гида
- Вход в Кремль
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник В.П. Чкалову (пл. Минина и Пожарского)
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время по договорённости с 8.00 до 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень понравилось, не ожидали такого энтузиазма и профессионализма. Экскурсию проводила Татьяна - интеллигентная, вежливая, знающий свое дело гид (рассказала, что обычно она проводит экскурсии на английским и немецком). Классный маршрут,
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L
Посетили эту экскурсию с семьёй. Ирина - превосходный экскурсовод. Спасибо ей большое за интрестный рассказ. Сама прогулка очень продумана и увлекательна на всём протяжении пути. Очень рекомендую данный экскурсионный маршрут. Нижний Новгород, мы полюбили тебя!
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Т
Удивительное мероприятие! Погружение в историю,потрясающий экскурсовод,индивидуальная программа… легко,просто,интересно. Эта экскурсия сделала наш день,даже дождь кончился!))впечатления от города и Кремля увезли с собой и обязательно вернемся
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М
Эта была очень, очень интересная экскурсия. Динамичная, с погружением. Ольга - экскурсовод умеет заинтересовать фактами, историями. Нам очень понравилось слушать о Нижнем Новгороде, его известных жителях и жизни Кремля.
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Н
Спасибо за увлекательную экскурсию. Хотелось чтобы она длилась дольше!!!! Экскурсовод Ирина очень любит свой город и эта любовь передается нам, туристам.
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Н
Все очень понравилось, экскурсовод ответила на все вопросы, заинтересовала своим рассказом
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