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Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени

Елена Г.
Елена Г. – Гид из Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
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Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени

Что вы увидите

  • Чкаловская лестница
  • пам. Чкалову
  • Георгиевская башня Кремля
  • Дворец Губернатора (художественный музей)
  • Арсенал
  • Дмитриевская башня Кремля
  • выставка военной техники времён ВОВ
  • Кладовая башня Кремля
  • Михайло-Архангельский Собор
  • Вечный огонь и Мемориал ВОВ
  • памятник-стелла Минину и Пожарскому
  • Часовая
  • Ивановская
  • Зачатьевская башни Кремля
  • Северная башня
  • обзорная площадка
  • самый маленький памятник соловью
  • Кремлёвский бульвар (Аллея влюблённых)
  • пл. Минина и Пожарского
Предлагаю авторскую экскурсию ⛳ по Нижегородскому Кремлю и его окрестностям. За 800 лет историй, тайн и легенд в Кремле накопилось вагон и маленькая тележка! Я отобрала для Вас самые-самые интересные.
Вы побываете на трёх захватывающих дух обзорных точках с потрясающими видами на заволжские дали, Стрелку Оки и Волги и старый город 🏙️ по аллее влюблённых и узнаете, где в Кремле можно попробовать самый вкусный кофе и мороженое как в детстве.
Увидите старинный элеватор и многое другое!
Что входит
  • Услуги гида
  • вход в Кремль (бесплатный)
Что не входит
    Начало
    🚩 Памятник В. П. Чкалову (пл. Минина и Пожарского)
    Место завершения
    🏁 пл. Минина и Пожарского
    Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
    Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
    Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
    Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
    Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Елена Г.
    Елена Г.
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