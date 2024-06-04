Смотровые площадки Нижнего Новгорода

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
«В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых»
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Проедете по набережным, побываете в районе ярмарки и насладитесь захватывающими дух панорамами со смотровых площадок»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги»
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
«Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Остановки на смотровых площадках»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Спасо-Преображенскую колокольню — мы поднимемся на её смотровую площадку»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом
«Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
«Я поделюсь древней легендой о Дятле и Скворце, приоткрою тайну девичьей башни и проведу на смотровую площадку, которая подарит захватывающий панорамный вид»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
«Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Вы прокатитесь в шикарном салоне с подсветкой по самым ярким местам Нижнего Новгорода, посетите Стрелку и побываете на смотровых площадках с фантастическими видами»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всякая земля начинается от кремля
Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру
Начало: у памятника Минину
«Выйдем к смотровой площадке и полюбуемся городскими панорамами»
12 июня в 16:00
14 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни ночного Нижнего Новгорода
Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Начало: на площади Горького
11 июня в 19:30
12 июня в 19:30
4 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
«На смотровой площадке с видом на кремль узнаете историю про меткий выстрел Феди Литвича»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
«Насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта»
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
- ММария2 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
- ЕЕлизавета1 июня 2024Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
- ЕЕлена1 июня 2024Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
- KKarima1 июня 2024Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
- ЛЛюдмила30 мая 2024Экскурсовод замечательный,все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Смотровые площадки»
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- Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
- Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
- На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
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