Смотровые площадки Нижнего Новгорода

Найдено 19 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
«В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых»
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Проедете по набережным, побываете в районе ярмарки и насладитесь захватывающими дух панорамами со смотровых площадок»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги»
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
«Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Остановки на смотровых площадках»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Спасо-Преображенскую колокольню — мы поднимемся на её смотровую площадку»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350 за человека
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом
«Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 340 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
«Я поделюсь древней легендой о Дятле и Скворце, приоткрою тайну девичьей башни и проведу на смотровую площадку, которая подарит захватывающий панорамный вид»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100 за всё до 4 чел.
История и легенды Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
«Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
По Нижнему Новгороду на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Вы прокатитесь в шикарном салоне с подсветкой по самым ярким местам Нижнего Новгорода, посетите Стрелку и побываете на смотровых площадках с фантастическими видами»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900 за всё до 6 чел.
Всякая земля начинается от кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Всякая земля начинается от кремля
Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру
Начало: у памятника Минину
«Выйдем к смотровой площадке и полюбуемся городскими панорамами»
12 июня в 16:00
14 июня в 10:00
3 100 за всё до 5 чел.
Огни ночного Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Огни ночного Нижнего Новгорода
Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Начало: на площади Горького
11 июня в 19:30
12 июня в 19:30
4 670 за всё до 3 чел.
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
«На смотровой площадке с видом на кремль узнаете историю про меткий выстрел Феди Литвича»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
«Насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта»
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    История и легенды Нижегородского кремля
    Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
  • K
    Karima
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсовод замечательный,все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  2. Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
  3. Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
  4. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
  5. На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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