Смотровые площадки Нижнего Новгорода

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 «Следующей нашей остановкой станет одна из красивейших смотровых площадок России — набережная Федоровского, где я расскажу историю Стрелки Оки и Волги и собора Александра Невского» 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии Начало: В районе площади Минина и Пожарского «В Започаинье, где сохранились старейшие дома Нижнего, вы ощутите душу города, увидите его контрастность и полюбуетесь видами со смотровых» от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом «Проедете по набережным, побываете в районе ярмарки и насладитесь захватывающими дух панорамами со смотровых площадок» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 41 отзыв Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода Начало: Около Главного Ярмарочного дома «А завершится таинственное действие на смотровой площадке на Стрелке, откуда вы полюбуетесь городом и слиянием Оки и Волги» 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками Начало: Возле кремля 6 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 31 отзыв Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии Начало: На площади Максима Горького 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Нижний Новгород с нуля Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии «Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 131 отзыв Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом Начало: На Верхне-Волжской набережной «Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги» Расписание: ежедневно в 15:15 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому «Остановки на смотровых площадках» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе Начало: На пл. Минина и Пожарского «Спасо-Преображенскую колокольню — мы поднимемся на её смотровую площадку» 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Нижегородский кремль: путешествие по эпохам Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом «Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги» 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 62 отзыва Нижний Новгород - тайник с сокровищами Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол Начало: пл. Горького, д. 6 «Я поделюсь древней легендой о Дятле и Скворце, приоткрою тайну девичьей башни и проведу на смотровую площадку, которая подарит захватывающий панорамный вид» 4 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом Начало: На улице Большая Покровская «Кроме того, я покажу вам дом-аэроплан и проведу на смотровую площадку с видом на знаменитую Стрелку» от 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине На лимузине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва По Нижнему Новгороду на лимузине Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев Начало: на площади Минина и Пожарского «Вы прокатитесь в шикарном салоне с подсветкой по самым ярким местам Нижнего Новгорода, посетите Стрелку и побываете на смотровых площадках с фантастическими видами» 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Всякая земля начинается от кремля Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру Начало: у памятника Минину «Выйдем к смотровой площадке и полюбуемся городскими панорамами» 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Огни ночного Нижнего Новгорода Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок Начало: на площади Горького 4 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи «На смотровой площадке с видом на кремль узнаете историю про меткий выстрел Феди Литвича» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.