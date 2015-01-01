Затерянный мир Нижнего Новгорода

Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города

Совсем рядом с шумным центром и знаменитыми достопримечательностями вы откроете немноголюдные места с тихой и загадочной атмосферой.

Я расскажу о скрытых объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, покажу дом, связанный с выдающимся советским композитором, и познакомлю с образцами деревянного зодчества.

А в конце заглянем в чайную на пироги.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Душевная архитектура города

Наша точка отправления — усадьба Щелокова. О ней знают те, кто живет и работает рядом. В основном, странным образом, этот уголок истории закрыт от внешнего мира. Исследуем вместе этот затерянный объект культурного наследия. А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только.

Музыка и фотография на улочках Нижнего

На очередном перекрестке улиц поговорим о творчестве знаменитого композитора Б. А. Мокроусова — я покажу место, где он учился. Теперь в этом здании фирменная кофейня, куда можно будет зайти на кофейную паузу. Следующая остановка на ул. Пискунова. Здесь расположен уникальный музей русской фотографии. Дом, в котором остановилось время. История Нижнего Новгорода предстанет перед вами в серии ч/б фотографий. Завершим прогулку видом на кремль, посещением выставочного комплекса и чайной с ароматными пирогами.

В результате вы увидите, какие удивительные места таятся в, казалось бы, совершенно обычном районе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Б. Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Арина
Арина
Меня зовут Арина. Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Главная улица города
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 500
за 1-5 чел.
Главная улица города
Вас ждет индивидуальная пешеходная экскурсия по главной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской
По договоренности, в любой свободный день.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Индивидуальная экскурсия
4
2
3 500
за 1-50 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
Пешеходная экскурсия по главной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской
Ежедневно по договоренности
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Пешеходная экскурсия по самой красивой улицы Нижнего Новгорода - улицы Рождественской
Ежедневно по договоренности
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
3ч 30м
3 400
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек,...
Ежедневно по договоренности
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 500
за 1-48 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал в летописи и исторические хроники
Ежедневно по договоренности
Влюбиться в Нижний
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
2ч 30м
2 500
за 1-5 чел.
Влюбиться в Нижний
Город князя, город писателя, город промышленник - Нижний Новгород был затронут всеми веками истории России...
По договоренности, в любой свободный день.
Фри-тур в Нижнем Новгороде от гида-перформансье
Индивидуальная экскурсия
1 500
за 1 чел.
Фри-тур в Нижнем Новгороде от гида-перформансье
Приглашаю вас на прогулку по улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 500
за 1-50 чел.
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Большая Покровская является самой любимой улицей нижегородцев с XVIII века
Ежедневно по договоренности
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Индивидуальная экскурсия
4.9
227
3 640
за 1-10 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Экскурсия по Нижнему Новгороду "Между Волгой и Окой"
900
за 1 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду "Между Волгой и Окой"
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
Каждое воскресенье в 12:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
🇷🇺