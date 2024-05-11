Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город расцветает, и можно насладиться его красотой в полной мере. В октябре и апреле также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Усадьба Щелокова
Улица Грузинская
Театр «Комедия»
Музей русской фотографии
Нижегородский кремль
Описание экскурсии
Душевная архитектура города
Наша точка отправления — усадьба Щелокова. О ней знают те, кто живет и работает рядом. В основном, странным образом, этот уголок истории закрыт от внешнего мира. Исследуем вместе этот затерянный объект культурного наследия. А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только.
Музыка и фотография на улочках Нижнего
На очередном перекрестке улиц поговорим о творчестве знаменитого композитора Б. А. Мокроусова — автора музыки таких знаменитых песен, как «Погоня», «Одинокая гармонь», «Вологда» — я покажу место, где он учился. Теперь в этом здании фирменная кофейня, куда можно будет зайти на кофейную паузу. Следующая остановка на ул. Пискунова. Здесь расположен уникальный музей русской фотографии. Дом, в котором остановилось время. История Нижнего Новгорода предстанет перед вами в серии ч/б фотографий. Завершим прогулку видом на кремль, посещением выставочного комплекса и чайной с ароматными пирогами.
В результате вы увидите, какие удивительные места таятся в, казалось бы, совершенно обычном районе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Б. Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 577 туристов
Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про город, фишки и чем он живет.
по центру. Город открылся нам совсем с другой стороны. Без этого впечатления о Нижнем не были бы полными. Также Арина предварительно уточнила, что нам будет интересно узнать, считаю это важным.
Смело советуем экскурсовода и эту экскурсию!
+2
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Е
Елена
Мы были на Экскурсии семьей с 2 подростками. Нам очень понравилась Арина и ее подача материала, интересные загадки для детей) Когда немного знаешь город с парадной стороны, замечательно послушать и увидеть тайные места, закоулки, знаки и историю города. Экскурсия лёгкая, неутомительная, рекомендую!
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Дмитрий
Очень крутая экскурсия, для тех кто любит не только обычные достопримечательности, но и разные скрытые от традиционных туристических маршрутов места. Отдельный респект Арине, за наводки и советы из серии «куда ещё сходить/что ещё посмотреть самостоятельно». В общем, категорически рекомендуем)
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Ольга
Арина провела прекрасную экскурсию, показана нетривиальные места, очень интеллигентная и эрудированная. В НН захотелось вернуться!
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С
Светлана
Это было потрясающе интересно! Арина влюбляет в свой город и показывает, как его понять изнутри. Рекомендую однозначно!
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Н
Наталья
Мы в Восторге от экскурсии с Ариной по Затерянному миру Нижнего Новгорода 🙌🎉 Полное погружение в удивительную Жизнь Нижнего Новгорода через Арину, которая собрала захватывающий и комфортный во всех пониманиях читать дальшеуменьшить
материал! 🙏 Отдельно Благодарим Арину за советы и направления по Нижнему Новгороду! 🙏🙏🙏 Мы с наслаждением погуляли, Вкусно поели и построили намерение на дальнейшее посещение Нижнего Новгорода! 💞 Поклон за такой День!!!🌞
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