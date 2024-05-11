Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город расцветает, и можно насладиться его красотой в полной мере. В октябре и апреле также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.

Совсем рядом с шумным центром Нижнего Новгорода находятся немноголюдные места с тихой и загадочной атмосферой.Экскурсия включает посещение усадьбы Щелокова, улицы Грузинской с её историческими зданиями и театром «Комедия». Вы узнаете

о жизни и творчестве композитора Б.А. Мокроусова, увидите музей русской фотографии и завершите прогулку с видом на кремль и чайной с пирогами. Откройте для себя уникальные уголки города и насладитесь его культурным наследием

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Душевная архитектура города

Наша точка отправления — усадьба Щелокова. О ней знают те, кто живет и работает рядом. В основном, странным образом, этот уголок истории закрыт от внешнего мира. Исследуем вместе этот затерянный объект культурного наследия. А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только.

Музыка и фотография на улочках Нижнего

На очередном перекрестке улиц поговорим о творчестве знаменитого композитора Б. А. Мокроусова — автора музыки таких знаменитых песен, как «Погоня», «Одинокая гармонь», «Вологда» — я покажу место, где он учился. Теперь в этом здании фирменная кофейня, куда можно будет зайти на кофейную паузу. Следующая остановка на ул. Пискунова. Здесь расположен уникальный музей русской фотографии. Дом, в котором остановилось время. История Нижнего Новгорода предстанет перед вами в серии ч/б фотографий. Завершим прогулку видом на кремль, посещением выставочного комплекса и чайной с ароматными пирогами.

В результате вы увидите, какие удивительные места таятся в, казалось бы, совершенно обычном районе.