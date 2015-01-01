Что вас ожидает

Душевная архитектура города

Наша точка отправления — усадьба Щелокова. О ней знают те, кто живет и работает рядом. В основном, странным образом, этот уголок истории закрыт от внешнего мира. Исследуем вместе этот затерянный объект культурного наследия. А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только.

Музыка и фотография на улочках Нижнего

На очередном перекрестке улиц поговорим о творчестве знаменитого композитора Б. А. Мокроусова — я покажу место, где он учился. Теперь в этом здании фирменная кофейня, куда можно будет зайти на кофейную паузу. Следующая остановка на ул. Пискунова. Здесь расположен уникальный музей русской фотографии. Дом, в котором остановилось время. История Нижнего Новгорода предстанет перед вами в серии ч/б фотографий. Завершим прогулку видом на кремль, посещением выставочного комплекса и чайной с ароматными пирогами.

В результате вы увидите, какие удивительные места таятся в, казалось бы, совершенно обычном районе.