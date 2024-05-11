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Затерянный мир Нижнего Новгорода

Путешествие по тихим улочкам и культурным памятникам Нижнего Новгорода. Откройте для себя архитектурные жемчужины и насладитесь атмосферой города
Совсем рядом с шумным центром Нижнего Новгорода находятся немноголюдные места с тихой и загадочной атмосферой.

Экскурсия включает посещение усадьбы Щелокова, улицы Грузинской с её историческими зданиями и театром «Комедия». Вы узнаете
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о жизни и творчестве композитора Б.А.

Мокроусова, увидите музей русской фотографии и завершите прогулку с видом на кремль и чайной с пирогами. Откройте для себя уникальные уголки города и насладитесь его культурным наследием

4.7
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные культурные объекты
  • 🎭 История театра и архитектуры
  • 🎶 Музыкальное наследие композитора
  • 📸 Музей русской фотографии
  • 🥧 Завершение с чаем и пирогами

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город расцветает, и можно насладиться его красотой в полной мере. В октябре и апреле также приятно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, что может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Затерянный мир Нижнего Новгорода

Что можно увидеть

  • Усадьба Щелокова
  • Улица Грузинская
  • Театр «Комедия»
  • Музей русской фотографии
  • Нижегородский кремль

Описание экскурсии

Душевная архитектура города

Наша точка отправления — усадьба Щелокова. О ней знают те, кто живет и работает рядом. В основном, странным образом, этот уголок истории закрыт от внешнего мира. Исследуем вместе этот затерянный объект культурного наследия. А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только.

Музыка и фотография на улочках Нижнего

На очередном перекрестке улиц поговорим о творчестве знаменитого композитора Б. А. Мокроусова — автора музыки таких знаменитых песен, как «Погоня», «Одинокая гармонь», «Вологда» — я покажу место, где он учился. Теперь в этом здании фирменная кофейня, куда можно будет зайти на кофейную паузу. Следующая остановка на ул. Пискунова. Здесь расположен уникальный музей русской фотографии. Дом, в котором остановилось время. История Нижнего Новгорода предстанет перед вами в серии ч/б фотографий. Завершим прогулку видом на кремль, посещением выставочного комплекса и чайной с ароматными пирогами.

В результате вы увидите, какие удивительные места таятся в, казалось бы, совершенно обычном районе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Б. Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 577 туристов
Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про город, фишки и чем он живет.

Формат отлично заходит после самостоятельной прогулки и/или обзорной экскурсии
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по центру. Город открылся нам совсем с другой стороны. Без этого впечатления о Нижнем не были бы полными. Также Арина предварительно уточнила, что нам будет интересно узнать, считаю это важным.

Смело советуем экскурсовода и эту экскурсию!

Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про+2
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про
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Е
Мы были на Экскурсии семьей с 2 подростками.
Нам очень понравилась Арина и ее подача материала, интересные загадки для детей)
Когда немного знаешь город с парадной стороны, замечательно послушать и увидеть тайные места, закоулки, знаки и историю города. Экскурсия лёгкая, неутомительная, рекомендую!
Мы были на Экскурсии семьей с 2 подростками.
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Дмитрий
Очень крутая экскурсия, для тех кто любит не только обычные достопримечательности, но и разные скрытые от традиционных туристических маршрутов места.
Отдельный респект Арине, за наводки и советы из серии «куда ещё сходить/что ещё посмотреть самостоятельно».
В общем, категорически рекомендуем)
Очень крутая экскурсия, для тех кто любит не только обычные достопримечательности, но и разные скрытые от традиционных туристических маршрутов места.
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Ольга
Арина провела прекрасную экскурсию, показана нетривиальные места, очень интеллигентная и эрудированная. В НН захотелось вернуться!
Арина провела прекрасную экскурсию, показана нетривиальные места, очень интеллигентная и эрудированная. В НН захотелось вернуться!
Арина провела прекрасную экскурсию, показана нетривиальные места, очень интеллигентная и эрудированная. В НН захотелось вернуться!
Арина провела прекрасную экскурсию, показана нетривиальные места, очень интеллигентная и эрудированная. В НН захотелось вернуться!
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С
Это было потрясающе интересно! Арина влюбляет в свой город и показывает, как его понять изнутри.
Рекомендую однозначно!
Это было потрясающе интересно! Арина влюбляет в свой город и показывает, как его понять изнутри.
Это было потрясающе интересно! Арина влюбляет в свой город и показывает, как его понять изнутри.
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Н
Мы в Восторге от экскурсии с Ариной по Затерянному миру Нижнего Новгорода 🙌🎉 Полное погружение в удивительную Жизнь Нижнего Новгорода через Арину, которая собрала захватывающий и комфортный во всех пониманиях
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материал! 🙏 Отдельно Благодарим Арину за советы и направления по Нижнему Новгороду! 🙏🙏🙏 Мы с наслаждением погуляли, Вкусно поели и построили намерение на дальнейшее посещение Нижнего Новгорода! 💞 Поклон за такой День!!!🌞

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