Праздничная ёлка и золотые шары, новогодний базар и каток, ярмарочная карусель в огоньках — всё это ждёт нас на прогулке по центру Нижнего.
Главная ярмарочная площадь порадует театрализованными представлениями, вкусными угощениями и ароматным чаем. А секретные тропки — неожиданными открытиями.
Описание экскурсии
Ярмарочная площадь. Мы выйдем на Модную улицу исторической ярмарки и прикоснёмся к легендам Старо-Ярмарочного собора. Поговорим о важной роли Нижегородской ярмарки в развитии города и всей Российской империи в 19 веке.
Пойдём по сказочной тайной тропе на Стрелку вдоль Оки, откуда открываются зимние виды на исторический Нижний Новгород.
На Стрелке увидим грандиозный кафедральный собор Александра Невского в сказочном убранстве. Зайдём внутрь собора: поставим свечи и согреемся.
Посетим легендарное место, где Ока обнимается с Волгой. Обсудим, сколько сказок и преданий хранит наш древний город.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Нижнем Новгороде
Родилась в Нижнем Новгороде. Много лет проработала в туризме менеджером и гидом. Получила образование лицензированного гида-краеведа. Нравится изучать историю древнего Нижнего и вехи его развития. Свою любовь и уважение к родному городу стараюсь донести до гостей и нижегородцев.
