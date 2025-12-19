Праздничная ёлка и золотые шары, новогодний базар и каток, ярмарочная карусель в огоньках — всё это ждёт нас на прогулке по центру Нижнего. Главная ярмарочная площадь порадует театрализованными представлениями, вкусными угощениями и ароматным чаем. А секретные тропки — неожиданными открытиями.

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Ярмарочная площадь. Мы выйдем на Модную улицу исторической ярмарки и прикоснёмся к легендам Старо-Ярмарочного собора. Поговорим о важной роли Нижегородской ярмарки в развитии города и всей Российской империи в 19 веке.

Пойдём по сказочной тайной тропе на Стрелку вдоль Оки, откуда открываются зимние виды на исторический Нижний Новгород.

На Стрелке увидим грандиозный кафедральный собор Александра Невского в сказочном убранстве. Зайдём внутрь собора: поставим свечи и согреемся.

Посетим легендарное место, где Ока обнимается с Волгой. Обсудим, сколько сказок и преданий хранит наш древний город.