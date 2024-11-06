Вы познакомитесь с более чем 100-летним периодом развития моды — от 1900 года до наших дней. Работы портновского искусства этой эпохи стали достоянием художественной культуры и символами стиля. Все они хранят удивительные истории. Предлагаем вам заглянуть в этот тайный мир. Ведь мода — это и большой бизнес, и красота, и интриги, и судьбы выдающихся людей.

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Описание экскурсии

Наша экскурсия пройдёт на одной из самых красивых арт-площадок Нижнего Новгорода — в Музее моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой.

Сначала вы познакомитесь с нижегородским традиционным костюмом и узнаете:

Где мужчина прятал загашник

Чем отличались девичий и женский костюмы

Что такое епанечка, и чем она отличается от епанчи

Затем мы рассмотрим костюмы эпохи модерн, большинство из которых подлинники конца 19 — начала 20 века. Вы поймёте:

Какие перчатки носили девушки на балу

Что такое карне де баль

И в честь кого/чего названа старуха Шапокляк

После модерна обсудим стиль ар-деко:

Как и где он зародился

Как женская эмансипация отразилась в моде

Что такое минодьер

Ар-деко царил в Европе и Америке 1920—1930—х годов, но какая мода была в то время в новой советской стране? В Советском Союзе зарождается стиль конструктивизм. Поговорим и о нём, а именно:

Кто и когда придумал конструктивизм

Как женщины боролись с дефицитом

Как менялась со временем советская школьная форма для девочек

И уже в конце экскурсии вы услышите модные истории СССР второй половины 20 века.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт хранитель Музея моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой.