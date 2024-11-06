Вы познакомитесь с более чем 100-летним периодом развития моды — от 1900 года до наших дней. Работы портновского искусства этой эпохи стали достоянием художественной культуры и символами стиля. Все они хранят удивительные истории. Предлагаем вам заглянуть в этот тайный мир. Ведь мода — это и большой бизнес, и красота, и интриги, и судьбы выдающихся людей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Описание экскурсии
Наша экскурсия пройдёт на одной из самых красивых арт-площадок Нижнего Новгорода — в Музее моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой.
Сначала вы познакомитесь с нижегородским традиционным костюмом и узнаете:
- Где мужчина прятал загашник
- Чем отличались девичий и женский костюмы
- Что такое епанечка, и чем она отличается от епанчи
Затем мы рассмотрим костюмы эпохи модерн, большинство из которых подлинники конца 19 — начала 20 века. Вы поймёте:
- Какие перчатки носили девушки на балу
- Что такое карне де баль
- И в честь кого/чего названа старуха Шапокляк
После модерна обсудим стиль ар-деко:
- Как и где он зародился
- Как женская эмансипация отразилась в моде
- Что такое минодьер
Ар-деко царил в Европе и Америке 1920—1930—х годов, но какая мода была в то время в новой советской стране? В Советском Союзе зарождается стиль конструктивизм. Поговорим и о нём, а именно:
- Кто и когда придумал конструктивизм
- Как женщины боролись с дефицитом
- Как менялась со временем советская школьная форма для девочек
И уже в конце экскурсии вы услышите модные истории СССР второй половины 20 века.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт хранитель Музея моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой.
во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Пенсионеры
|200 ₽
|Школьники
|200 ₽
|Студенты
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 103 туристов
Позвольте представиться. Меня зовут Ольга, я практикующий дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров с более чем 15-летним стажем, член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды имениЗадать вопрос
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