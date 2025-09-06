Нижний Новгород приглашает на увлекательную индивидуальную экскурсию, где через легенды и достоверные факты раскрывается история города.
Прогулка охватывает исторический центр с Нижегородским кремлем, улицу Большую Покровскую и площадь Минина и Пожарского.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Кремль и Чкаловскую лестницу
- 📜 Узнать легенды и факты города
- 🌄 Насладиться видами с Дятловых гор
- 🕌 Посетить Вознесенский Печёрский монастырь
- 🛍️ Прогуляться по Нижегородской ярмарке
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Нижегородский кремль
- Чкаловская лестница
- Вознесенский Печёрский монастырь
- Нижегородская ярмарка
- Большая Покровская улица
- Площадь Минина и Пожарского
Описание экскурсии
- Исторический центр, включая территорию Нижегородского кремля, ул. Большую Покровскую, пл. Минина и Пожарского, памятники Минину и Чкалову
- Чкаловская лестница и Стрелка Оки и Волги
- Вознесенский Печёрский монастырь с «пизанскими башнями» и пантеоном Рюриковичей
- Купеческая улица Рождественская с нижегородским «дном» и яркими особняками
- Смотровые площадки Дятловых гор с видом на заволжские и заокские просторы
- Нижегородская ярмарка с чудом сохранившимися храмами и каменными балаганами
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Это комбинированная экскурсия: на авто и пешком
- В середине мы сделаем часовую остановку на обед
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 161 туриста
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение»:-)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
6 сен 2025
Борис просто супер. Человек, с которым хочется общаться. Предметом "Нижний Новгород" владеет практически в совершенстве. Если кто-то из наших с женой знакомых захочет посетить Нижний Новгород, определённо будем рекомендовать Бориса.
Н
Наталья
24 июл 2025
Огромное спасибо Борису за невероятно увлекательную экскурсию по Нижнему Новгороду! Благодаря его профессионализму и любви к городу мы узнали много нового и интересного об истории, архитектуре и культуре Нижнего. Было очень познавательно и душевно!
Светлана
24 июн 2025
Обзорная экскурсия на машине 7 часов, очень понравилась, посмотрели весь город, очень интересно рассказывал Борис о своем городе. Всем советую брать индивидуальную экскурсию, чтобы увидеть все за один день и проникнуться историей города
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
