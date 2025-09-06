Сергей Борис просто супер. Человек, с которым хочется общаться. Предметом "Нижний Новгород" владеет практически в совершенстве. Если кто-то из наших с женой знакомых захочет посетить Нижний Новгород, определённо будем рекомендовать Бориса.

Н Наталья Огромное спасибо Борису за невероятно увлекательную экскурсию по Нижнему Новгороду! Благодаря его профессионализму и любви к городу мы узнали много нового и интересного об истории, архитектуре и культуре Нижнего. Было очень познавательно и душевно!