Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах людей, связанных с нашим городом.
Вы узнаете, какая история любви вдохновила писателей и режиссёров на создание шедевров и кто был музой автора романса «Очи чёрные».
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Описание
Что вас ожидает
Мы прошагаем всю Большую Покровскую улицу. Вы увидите Драматический театр им. М. Горького, один из старейших в стране, и Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок. Зайдёте в уютные дворики, гостеприимные кафе и сувенирные лавочки, где сможете купить казаковскую филигрань или городецкие пряники.
Я расскажу, имя чьей возлюбленной носит кратер на Венере, кому посвящён роман «Очи чёрные» и как связан с Нижним Новгородом Фёдор Достоевский. Познакомлю вас с жизнью, творчеством и любовными историями прославленных нижегородцев и гостей города. А ещё прочитаю 7 оригинальных любовных писем влюблённых, имена которых вы наверняка слышали, написанных в разные эпохи.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Большая Покровская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.