7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода

Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера

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Мы пройдём по главной улице Нижнего и осмотрим местные достопримечательности.

Я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах людей, связанных с нашим городом.

Вы узнаете, какая история любви вдохновила писателей и режиссёров на создание шедевров и кто был музой автора романса «Очи чёрные».
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прошагаем всю Большую Покровскую улицу. Вы увидите Драматический театр им. М. Горького, один из старейших в стране, и Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок. Зайдёте в уютные дворики, гостеприимные кафе и сувенирные лавочки, где сможете купить казаковскую филигрань или городецкие пряники.

Я расскажу, имя чьей возлюбленной носит кратер на Венере, кому посвящён роман «Очи чёрные» и как связан с Нижним Новгородом Фёдор Достоевский. Познакомлю вас с жизнью, творчеством и любовными историями прославленных нижегородцев и гостей города. А ещё прочитаю 7 оригинальных любовных писем влюблённых, имена которых вы наверняка слышали, написанных в разные эпохи.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для пенсионеров
Необычные
Летние
Большая Покровская улица
Популярные места
Улицы и переулки
Государственный банк
Для студентов

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