Мы пройдём по главной улице Нижнего и осмотрим местные достопримечательности. Я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах людей, связанных с нашим городом. Вы узнаете, какая история любви вдохновила писателей и режиссёров на создание шедевров и кто был музой автора романса «Очи чёрные».

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Описание

Что вас ожидает

Мы прошагаем всю Большую Покровскую улицу. Вы увидите Драматический театр им. М. Горького, один из старейших в стране, и Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок. Зайдёте в уютные дворики, гостеприимные кафе и сувенирные лавочки, где сможете купить казаковскую филигрань или городецкие пряники.

Я расскажу, имя чьей возлюбленной носит кратер на Венере, кому посвящён роман «Очи чёрные» и как связан с Нижним Новгородом Фёдор Достоевский. Познакомлю вас с жизнью, творчеством и любовными историями прославленных нижегородцев и гостей города. А ещё прочитаю 7 оригинальных любовных писем влюблённых, имена которых вы наверняка слышали, написанных в разные эпохи.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, напитки.