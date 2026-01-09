На этой индивидуальной экскурсии по Нижнему Новгороду вы услышите о романтических и трагических историях любви, которые происходили на Большой Покровской улице.
Вас ждут рассказы о знаменитых нижегородцах и их музах, включая
Вас ждут рассказы о знаменитых нижегородцах и их музах, включая
5 причин купить эту экскурсию
- 💌 Узнать тайны любовных писем
- 🎭 Посетить старейший театр
- 🏦 Увидеть уникальный Государственный банк
- 🍬 Купить сувениры и пряники
- 📚 Связь с Достоевским
Что можно увидеть
- Драматический театр ИМ.М. Горького
- Государственный банк
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с жизнью, творчеством и любовными историями прославленных нижегородцев и гостей города. И прочитаю 7 оригинальных любовных писем влюблённых, имена которых вы наверняка слышали, написанных в разные годы.
Вы увидите:
- Драматический театр им. М. Горького — один из старейших в стране
- Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок
- Уютные дворики, гостеприимные кафе и сувенирные лавочки, где можно купить казаковскую филигрань или городецкие пряники
И узнаете:
- Имя чьей возлюбленной носит кратер на Венере
- Кому посвящён роман «Очи чёрные»
- Как связан с Нижним Новгородом Фёдор Достоевский
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): сувениры, напитки.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 16 лет (из-за специфики темы — есть рассказы про расставания и уход из семьи). Дети младше — на усмотрение родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 578 туристов
Провожу экскурсии с 2015 года. Люблю рассказывать. Делиться прочитанным. Показывать лучшее. Находить главное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впечатляющий гид! Чудесная Арина.
Великолепная, познавательная экскурсия.
Рекомендуем гостям и нижегородцам. Узнайте много нового и интересного о значимых людях края.
Великолепная, познавательная экскурсия.
Рекомендуем гостям и нижегородцам. Узнайте много нового и интересного о значимых людях края.
Арина
Ответ организатора:
Ирина,благодарю Вас за отзыв!
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М
Взяли эту экскурсию с экскурсоводом Ариной. Остались очень довольны. Арину отличает знание материала, чувствуется как она любит свой город. Тема была необычная «7 писем о любви…» и очень интересно было
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А
Нам очень понравилась экскурсия. Арина очень точно передала настроение того времени, когда жили главные персонажи ее рассказа. Данная экскурсия была не только познавательная,но и рассказана в трогательный манере, когда невозможно оторваться от повествования. Очень помогало проникнуться и то,что мы посещали места,связанные с жизнью этих людей. Остались под большим впечатлением и обязательно будем рекомендовать своим друзьям.
Арина
Ответ организатора:
Антон,благодарю вас за отзыв!
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были на экскурсии с Ариной "7 писем о любви" - душевная, камерная, милая история! Это были душевные рассказы о историях не только любви, но и жизни различных знаменитых людей, связанных с городом! Все это сочеталось с прогулкой по красивой улице города - Большой Покровской, заходом в художественную галерею!
Очень понравилось!
Очень понравилось!
Арина
Ответ организатора:
Большое спасибо!
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Ю
Огромное спасибо за экскурсию! Очень душевно, интересно! Живые истории про людей)) Арина очень приятная, с теплотой рассказывает про город, посетили несколько мест не входивших в основную экскурсию. Мы были с дочерью-подростком, она тоже с удовольствием все слушала, время пролетело незаметно. От души рекомендую!
Арина
Ответ организатора:
Юлия,благодарю вас за отзыв!
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А
Отличная экскурсия! Арина прекрасно вписала истории любви Нижегородцев в историю и архитектуру города. Хочется послушать и другие экскурсии Арины. Очень рекомендую!
Арина
Ответ организатора:
Алёна,благодарю вас за отзыв!
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