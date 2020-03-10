49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы были на экскурсии с подругой 20 сентября. Подруга приехала из Донецка, я живу в Петербурге. Нам не повезло с погодой, в течение всей прогулки шел дождь ☔. Это был, пожалуй, единственный минус ➖, который, тем не менее, не помешал получить нам массу впечатлений от проведенного времени. Мы услышали очень много интересных фактов и запоминающихся историй, связанных с историческими личностями. История оживала перед нами благодаря множеству архивных материалов и фотографий, которые были представлены во время экскурсии. Очень приятно, когда видишь, что человек очень увлечен своим делом и любит его, что безусловно, относится к нашему экскурсоводу Светлане, которая уделила нам даже больше заявленного времени. Мы очень благодарны ей за прекрасно проведенное время, за непринужденную и дружескую атмосферу интересной экскурсии, за ответы на все наши вопросы. Конечно, мы рекомендуем эту экскурсию всем( конечно, в соответствии с категорией 18+.