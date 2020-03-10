49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты

Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
После официальной легализации проституции в 1843 году Нижний Новгород наряду с Москвой и Петербургом стал центром порочных развлечений и криминала.

Эта экскурсия — возможность узнать о самой неприглядной стороне российской жизни 19 – начала 20 века.

Я помогу вам перенестись во времени и прочувствовать колорит жизни русской нищеты: проституток, босяков, игроков и бандитов.

Это авторская экскурсия, результат моих личных архивных поисков.

Перед вами предстанут блеск и нищета Нижнего Новгорода более ста лет назад.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча на ул. Рождественской
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У этой экскурсии49 отзывов
4.88
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты

Что вас ожидает

Я покажу:

  • доходные дома, где находились бордели;
  • самые роскошные рестораны, где выступали хоры шансонеток и совершались нелегальные сделки;
  • площадь, где обитали босяки, и ночлежку, о которой писал в своей пьесе «На дне» Максим Горький;
  • дома богатых купцов, которые занимались благотворительностью;
  • усадьбу Cофьи Голициной — дочери Натальи Петровны Голицыной, которая стала прототипом Пиковой дамы Пушкина;
  • дом Андрея Дельвига (двоюродного брата Антона Дельвига, друга Пушкина), который внес весомый вклад в градоустройство Нижнего и при этом был заядлым картежником.

Вы узнаете:

  • что способствовало развитию проституции и криминала в Нижнем Новгороде;
  • как были устроены дома терпимости, кто и на каких условиях мог их открывать;
  • как девушки попадали в бордели;
  • как сыскное управление Нижнего Новгорода противостояло преступному миру и какие люди становились агентами сыщиков;
  • захватывающие криминальные истории тех времен и их полицейские разоблачения;
  • в какие азартные игры играли нижегородцы и как печатались игральные карты в России;
  • как обходили «сухой закон» 1914 года и какими еще методами, кроме запрета на продажу спиртного, боролись с алкоголизмом;
  • об устройстве бань 19 века;
  • как Горький и некоторые богатые купцы города помогали нищим;
  • об устройстве ночлежки и жизни босяков.

Таким образом, вы на примере одного города узнаете о жизни низших сословий всей России на рубеже XIX-XX веков, оцените пугающие масштабы этой социально-экономической проблемы и увидите за витриной человеческих пороков судьбы самых несчастных людей нашей родины.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, проходит в районе улицы Рождественской
  • Экскурсия для путешественников 18+
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Рождественской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили. Познакомившись с нашим краем, лучше узнаешь историю России. Ведь, начиная c XIII века, в нашей стране не было ни одного события, которое бы не коснулось нижегородской земли. Постоянно ищу интересные новые материалы в областном архиве, библиотеках Нижнего и Москвы.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Спасибо Светлане за интересно проведённое время! Стоит отметить пунктуальность и подготовленность гида: печатные материалы, интересные факты и хороший маршрут. Информация подавалась настолько пОлно, что вся наша группа (6 человек) увлеченно слушала, задавая вопросы по-минимуму. Это свидетельствует о том, что у экскурсовода программа выстроена максимально логично и содержит всю необходимую информацию. Человек увлечён городом и его историей, очень было приятно слушать.
13 января 2020
Экскурсия в целом понравилась, экскурсовод рассказывает интересно, дает исторические бытовые детали (для нас именно это было самое интересное), показывает фотографии и копии архивных документов. Нашей целью было погрузиться в эпоху.
Что можно было бы улучшить: добавить больше описаний повседневного быта людей того времени, о чем они переживали, что сколько стоило, что они делали в течение дня и т.п. Также, именно про злачные детали было недостаточно. Большая часть обзорно-исторической по городу, про злачный уже под конец. Еще хотелось бы, чтобы маршрут был более протяженным: мы замерзли, пройдя за 2 часа всего около километра.
Так что в общем понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане, которая живо и с юмором откликалась на шутки экскурсантов
7 января 2020
Светлана, спасибо большое! Нашей дружной команде очень понравилась экскурсия. Часто бываем на Рождественской, после Вашего рассказа по другому смотрится улица, места... Вся информация для нас была новой, интересной и увлекательной! Вечером обсуждали за общим столом, экскурсия не отпускала)))) До новых встреч!
6 января 2020
Экскурсия очень понравилась, кроме рассказа, Светлана показала архивные фотографии и документы тех лет. Прогулка получилась интересная и познавательная. Спасибо!
13 ноября 2019
Это был мой первый опыт экскурсии с гидом от Трипстера, и он был крайне успешным. Экскурсия, начинавшаяся с с очень общих вещей, крупных исторических фактов о Нижнем Новгороде, постепенно перешла в точечные истории людей прошлого с тяжёлой судьбой. Суровые времена, суровые нравы - я прочувствовал все это и испытал эффект погружения, во многом благодаря фактам и историческим документам, которые Светлана нашла в архивах. Я несомненно рекомендую Светлану как гида и рассказчика и экскурсию как способ лучше узнать, как непросто жилось нашим предкам, по историческим меркам - совсем недавно.
9 ноября 2019
Я в Нижнем Новгороде не в первый раз, поэтому уже искала не просто обзорные экскурсии по городу, а такие, которые помогут узнать его более подробно. Эта экскурсия именно такая. Из неё вы узнаете как жил город на рубеже 19-20 веков во время знаменитой нижегородской ярмарки и после неё. Светлана очень хорошо знает материал, подробно всё рассказывает, иллюстрируя свой рассказ фотографиями того времени.
25 октября 2019
Потрясающая экскурсия, очень понравилось, рекомендую!!
22 сентября 2019
Мы были на экскурсии с подругой 20 сентября. Подруга приехала из Донецка, я живу в Петербурге. Нам не повезло с погодой, в течение всей прогулки шел дождь ☔. Это был, пожалуй, единственный минус ➖, который, тем не менее, не помешал получить нам массу впечатлений от проведенного времени. Мы услышали очень много интересных фактов и запоминающихся историй, связанных с историческими личностями. История оживала перед нами благодаря множеству архивных материалов и фотографий, которые были представлены во время экскурсии. Очень приятно, когда видишь, что человек очень увлечен своим делом и любит его, что безусловно, относится к нашему экскурсоводу Светлане, которая уделила нам даже больше заявленного времени. Мы очень благодарны ей за прекрасно проведенное время, за непринужденную и дружескую атмосферу интересной экскурсии, за ответы на все наши вопросы. Конечно, мы рекомендуем эту экскурсию всем( конечно, в соответствии с категорией 18+.
20 сентября 2019
Спасибо огромное Светлане за экскурсию. Очень интересно, познавательно, креативно
27 августа 2019
Спасибо Светлане за экскурсию!Мы прошли по всей улице Рождественской и Светлана рассказала практически о каждом доме. Дома все с историей, видно что Светлана и сама очень интересуется этой темой, потому что постоянно находит новые факты в архивах. Очень интересно читать архивные сведения ( копии, конечно). Получили удовольствие, рекомендую однозначно!
Ещё 39 отзывов

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