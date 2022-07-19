49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

После легализации проституции в 1843 году Нижний Новгород превратился в один из центров порочных развлечений и криминала, наравне с Москвой и Петербургом. Эта экскурсия — результат моих личных исследований и архивных поисков.
Вы увидите неприглядную изнанку российской жизни 19 — начала 20 века и представите, как жили проститутки, босяки, игроки и бандиты.
Вы увидите неприглядную изнанку российской жизни 19 — начала 20 века и представите, как жили проститутки, босяки, игроки и бандиты.
Описание экскурсии
Вы посетите ключевые точки, где кипела жизнь городского дна.
- Доходные дома с борделями. Увидите, где официально располагались дома терпимости и как они были устроены
- Роскошные рестораны. Узнаете, где выступали хоры шансонеток и заключались нелегальные сделки
- Легендарная ночлежка и площадь босяков. Побываете на площади, где обитали нищие, и увидите ту самую ночлежку, описанную Максимом Горьким в пьесе «На дне»
- Особняк Софьи Голицыной. Усадьба дочери Натальи Петровны Голицыной — той самой «Пиковой дамы» Пушкина
- Дом Андрея Дельвига. Узнаете о двоюродном брате друга Пушкина, который был инженером, заядлым картёжником и многое сделал для благоустройства города
- Благотворительные учреждения купцов. Увидите дома богатых предпринимателей, которые помогали бедным и жертвовали на ночлежки
О чём вы узнаете
Погружение в эпоху будет не только визуальным, но и историческим.
- Устройство борделей: что способствовало расцвету проституции, кто и как открывал подобные заведения, как девушки попадали в эту среду
- Борьба с преступностью: как сыскное управление противостояло криминальному миру и кого нанимали в сыщики
- Захватывающие уголовные дела: самые громкие преступления тех лет и история их раскрытия
- Азартные развлечения: в какие игры играли нижегородцы, как в России печатали игральные карты
- Борьба с пьянством: как обходили «сухой закон» 1914 года и какие ещё методы борьбы с алкоголизмом существовали
- Быт низов: как были устроены бани 19 века, жизнь ночлежек и судьбы босяков, которым помогали Горький и купцы-благотворители
На примере Нижнего Новгорода вы увидите масштабную социальную проблему всей России рубежа веков и разглядите человеческие судьбы за витриной порока.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, проходит в районе улицы Рождественской
- Программа строго для путешественников 18+
Источник снимка с обложки — фотобанк «Лори»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рождественской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1184 туристов
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выражаю огромную признательность,замечательному экскурсоводу Светлане. Экскурсия прошла на одном дыхании. Светлана погрузила нас в дореволюционную атмосферу Нижнего Новгорода. Мы шли по улочкам города и казалось,что вот сейчас встретим этих героев.
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Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться. Мы с компанией замечательно провели время!
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А
Лучшая экскурсия на которой приходилось побывать 🙏🏻❤️
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О
Экскурсия в целом понравилась, экскурсовод рассказывает интересно, дает исторические бытовые детали (для нас именно это было самое интересное), показывает фотографии и копии архивных документов. Нашей целью было погрузиться в эпоху.
Что
Что
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Мы были на экскурсии с подругой 20 сентября. Подруга приехала из Донецка, я живу в Петербурге. Нам не повезло с погодой, в течение всей прогулки шел дождь ☔. Это был,
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А
В Нижнем Новгороде я была не раз, но теперь захотелось не просто побродить по городу, но и узнать любопытные факты его биографии. Предложенная Светланой экскурсия сперва подкупила нас необычной темой,
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