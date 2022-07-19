49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Злачный Нижний и его тёмное прошлое (18+)

Исследовать криминальное дно дореволюционного города на авторской экскурсии
После легализации проституции в 1843 году Нижний Новгород превратился в один из центров порочных развлечений и криминала, наравне с Москвой и Петербургом. Эта экскурсия — результат моих личных исследований и архивных поисков.

Вы увидите неприглядную изнанку российской жизни 19 — начала 20 века и представите, как жили проститутки, босяки, игроки и бандиты.
4.7
70 отзывов
Злачный Нижний и его тёмное прошлое (18+)
Злачный Нижний и его тёмное прошлое (18+)
Злачный Нижний и его тёмное прошлое (18+)

Описание экскурсии

Вы посетите ключевые точки, где кипела жизнь городского дна.

  • Доходные дома с борделями. Увидите, где официально располагались дома терпимости и как они были устроены
  • Роскошные рестораны. Узнаете, где выступали хоры шансонеток и заключались нелегальные сделки
  • Легендарная ночлежка и площадь босяков. Побываете на площади, где обитали нищие, и увидите ту самую ночлежку, описанную Максимом Горьким в пьесе «На дне»
  • Особняк Софьи Голицыной. Усадьба дочери Натальи Петровны Голицыной — той самой «Пиковой дамы» Пушкина
  • Дом Андрея Дельвига. Узнаете о двоюродном брате друга Пушкина, который был инженером, заядлым картёжником и многое сделал для благоустройства города
  • Благотворительные учреждения купцов. Увидите дома богатых предпринимателей, которые помогали бедным и жертвовали на ночлежки

О чём вы узнаете

Погружение в эпоху будет не только визуальным, но и историческим.

  • Устройство борделей: что способствовало расцвету проституции, кто и как открывал подобные заведения, как девушки попадали в эту среду
  • Борьба с преступностью: как сыскное управление противостояло криминальному миру и кого нанимали в сыщики
  • Захватывающие уголовные дела: самые громкие преступления тех лет и история их раскрытия
  • Азартные развлечения: в какие игры играли нижегородцы, как в России печатали игральные карты
  • Борьба с пьянством: как обходили «сухой закон» 1914 года и какие ещё методы борьбы с алкоголизмом существовали
  • Быт низов: как были устроены бани 19 века, жизнь ночлежек и судьбы босяков, которым помогали Горький и купцы-благотворители

На примере Нижнего Новгорода вы увидите масштабную социальную проблему всей России рубежа веков и разглядите человеческие судьбы за витриной порока.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, проходит в районе улицы Рождественской
  • Программа строго для путешественников 18+

Источник снимка с обложки — фотобанк «Лори»

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рождественской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1184 туристов
Гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и окрестностям. Люблю свой большой город и провинцию, хочу показать нашу живописную природу, реки, мосты, архитектурные шедевры, и рассказать истории людей - как жили, работали, любили.
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Познакомившись с нашим краем, лучше узнаешь историю России. Ведь, начиная c XIII века, в нашей стране не было ни одного события, которое бы не коснулось нижегородской земли. Постоянно ищу интересные новые материалы в областном архиве, библиотеках Нижнего и Москвы.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
6
3
5
2
1
Марина
Выражаю огромную признательность,замечательному экскурсоводу Светлане. Экскурсия прошла на одном дыхании. Светлана погрузила нас в дореволюционную атмосферу Нижнего Новгорода. Мы шли по улочкам города и казалось,что вот сейчас встретим этих героев.
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Повествование было дополнено реальными фотографиями,документами. Чувствовалось,что экскурсовод,хотела нам донести свои знания,поделиться информацией от сердца! Мы очень благодарны ей за такую увлекательную экскурсию. Она настолько,,полная,"что можно уже судить о жизни и нравов нижегородцев той эпохи. А еще Светлана очень хороший человек,а когда это складывается воедино,то большего и желать не надо.

Выражаю огромную признательность,замечательному экскурсоводу Светлане. Экскурсия прошла на одном дыхании. Светлана погрузила нас в дореволюционную атмосферу
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Лариса
Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться. Мы с компанией замечательно провели время!
Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться.
Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться.
Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться.
Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться.
Прекрасная экскурсия. Светлана хороший экскурсовод, приятный собеседник, много знает во многих областях! Можно задавать вопросы, общаться.
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А
Лучшая экскурсия на которой приходилось побывать 🙏🏻❤️
Лучшая экскурсия на которой приходилось побывать 🙏🏻❤️
Лучшая экскурсия на которой приходилось побывать 🙏🏻❤️
Лучшая экскурсия на которой приходилось побывать 🙏🏻❤️
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О
Экскурсия в целом понравилась, экскурсовод рассказывает интересно, дает исторические бытовые детали (для нас именно это было самое интересное), показывает фотографии и копии архивных документов. Нашей целью было погрузиться в эпоху.
Что
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можно было бы улучшить: добавить больше описаний повседневного быта людей того времени, о чем они переживали, что сколько стоило, что они делали в течение дня и т. п. Также, именно про злачные детали было недостаточно. Большая часть обзорно-исторической по городу, про злачный уже под конец. Еще хотелось бы, чтобы маршрут был более протяженным: мы замерзли, пройдя за 2 часа всего около километра.
Так что в общем понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане, которая живо и с юмором откликалась на шутки экскурсантов

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Марина
Мы были на экскурсии с подругой 20 сентября. Подруга приехала из Донецка, я живу в Петербурге. Нам не повезло с погодой, в течение всей прогулки шел дождь ☔. Это был,
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пожалуй, единственный минус ➖, который, тем не менее, не помешал получить нам массу впечатлений от проведенного времени. Мы услышали очень много интересных фактов и запоминающихся историй, связанных с историческими личностями. История оживала перед нами благодаря множеству архивных материалов и фотографий, которые были представлены во время экскурсии. Очень приятно, когда видишь, что человек очень увлечен своим делом и любит его, что безусловно, относится к нашему экскурсоводу Светлане, которая уделила нам даже больше заявленного времени. Мы очень благодарны ей за прекрасно проведенное время, за непринужденную и дружескую атмосферу интересной экскурсии, за ответы на все наши вопросы. Конечно, мы рекомендуем эту экскурсию всем(конечно, в соответствии с категорией 18+.

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А
В Нижнем Новгороде я была не раз, но теперь захотелось не просто побродить по городу, но и узнать любопытные факты его биографии. Предложенная Светланой экскурсия сперва подкупила нас необычной темой,
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и, надо признать, тема была раскрыта. Однако содержание экскурсии гораздо полнее и многообразнее заявленной темы, так что те, кого пугает тематика: не стоит переживать) Мы прогулялись по одной из красивейших улиц города - Рождественской - и услышали немало интригующих, неожиданных и удивительных подробностей о ее истории. Было очень интересно и оптимально по времени, увлеченные рассказом мы и не заметили, как оно пролетело. Светлана рассказывает о жизни города легко и красочно, иллюстрируя свой рассказ фотографиями и стихами, делясь необычными подробностями и отвечая на вопросы.

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