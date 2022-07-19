49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

После легализации проституции в 1843 году Нижний Новгород превратился в один из центров порочных развлечений и криминала, наравне с Москвой и Петербургом. Эта экскурсия — результат моих личных исследований и архивных поисков. Вы увидите неприглядную изнанку российской жизни 19 — начала 20 века и представите, как жили проститутки, босяки, игроки и бандиты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6900 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Вы посетите ключевые точки, где кипела жизнь городского дна.

Доходные дома с борделями . Увидите, где официально располагались дома терпимости и как они были устроены

. Увидите, где официально располагались дома терпимости и как они были устроены Роскошные рестораны . Узнаете, где выступали хоры шансонеток и заключались нелегальные сделки

. Узнаете, где выступали хоры шансонеток и заключались нелегальные сделки Легендарная ночлежка и площадь босяков . Побываете на площади, где обитали нищие, и увидите ту самую ночлежку, описанную Максимом Горьким в пьесе «На дне»

. Побываете на площади, где обитали нищие, и увидите ту самую ночлежку, описанную Максимом Горьким в пьесе «На дне» Особняк Софьи Голицыной . Усадьба дочери Натальи Петровны Голицыной — той самой «Пиковой дамы» Пушкина

. Усадьба дочери Натальи Петровны Голицыной — той самой «Пиковой дамы» Пушкина Дом Андрея Дельвига . Узнаете о двоюродном брате друга Пушкина, который был инженером, заядлым картёжником и многое сделал для благоустройства города

. Узнаете о двоюродном брате друга Пушкина, который был инженером, заядлым картёжником и многое сделал для благоустройства города Благотворительные учреждения купцов. Увидите дома богатых предпринимателей, которые помогали бедным и жертвовали на ночлежки

О чём вы узнаете

Погружение в эпоху будет не только визуальным, но и историческим.

Устройство борделей: что способствовало расцвету проституции, кто и как открывал подобные заведения, как девушки попадали в эту среду

Борьба с преступностью: как сыскное управление противостояло криминальному миру и кого нанимали в сыщики

Захватывающие уголовные дела: самые громкие преступления тех лет и история их раскрытия

Азартные развлечения: в какие игры играли нижегородцы, как в России печатали игральные карты

Борьба с пьянством: как обходили «сухой закон» 1914 года и какие ещё методы борьбы с алкоголизмом существовали

Быт низов: как были устроены бани 19 века, жизнь ночлежек и судьбы босяков, которым помогали Горький и купцы-благотворители

На примере Нижнего Новгорода вы увидите масштабную социальную проблему всей России рубежа веков и разглядите человеческие судьбы за витриной порока.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, проходит в районе улицы Рождественской

Программа строго для путешественников 18+

Источник снимка с обложки — фотобанк «Лори»