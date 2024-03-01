Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать вибрации телом и станете еще ближе друг к другу. Мы создадим для вас уютную обстановку и романтическую атмосферу без посторонних.
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Описание
Что такое свидание «В Тишине»:Если вы хотите сделать сюрприз второй половинке, то мы знаем, как произвести впечатление! Необычное свидание «В Тишине» — это возможность удивить и удивиться. Не нужно слов, не нужно ничего придумывать — интерактивная выставка откроет для вас новые способы общения: 5 интерактивных зон, в которых вы узнаете друг друга совершенно по-новому. Вам не помешают посторонние посетители, поскольку нам важно создать для вас романтическое настроение и уютную атмосферу. Что вас ждет:• 5 интерактивных залов;
- 60 минут вовлеченности и увлекательности;
- один билет на две персоны;
- в стоимость включен гид.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсия
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Верхне-Волжская наб., 2
- Когда и как рано покупать?
- Когда: См. расписаниеБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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