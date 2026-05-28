16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Нижнем Новгороде один из символов уходящей старины — домовая резьба 19 и 20 веков. Таких красивых здания скоро совсем не останется, ведь дерево — не вечно. Я помогу вам рассмотреть их неброскую красоту, оценить талант и трудолюбие наших предков, уникальные строительные технологии, и, надеюсь, пробудить интерес к изучению архитектуры, истории и литературы нашего Отечества.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по улицам Ильинская, Большая Печёрская, Гоголя, Короленко, Новая, Студеная, Ямским, Малая и Дальняя. Названия сами за себя говорят: это были улицы на краю города, на которых жили интеллигенты. Здесь сохранился особый — ни городской, ни деревенский — уклад, с обилием деревянных домов и с неповторимыми элементами декора. Во многих зданиях до сих пор топятся печи, попадаются и бани во дворах, и колонки… Ощущение реальной, неподдельной старины! Мы обязательно зайдём в один из домов, где бережно сохраняются приметы прошлых лет.

В ходе прогулки я расскажу:

о жизни в старинном городе сто и более лет назад

пути Горького, Короленко, Мельникова-Печерского

истории формирования города на стыке двух рек на протяжении нескольких веков

архитектуре и этнографии Поволжья

особенностях глухой и сквозной домовой резьбы

языческих символах

традиции городских окраин Российской империи в 19 и 20 веках

откуда люди заселялись, куда дальше уезжали

и почему вообще здесь впоследствии возник миллионный город

Я верю: чем больше людей увидит, оценит и запомнит эту сторону жизни большого старинного города, его атмосферу — тем вероятнее она будет сохранена, бережно отреставрирована и вписана в современный город.

Организационные детали