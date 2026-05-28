16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Нижнем Новгороде один из символов уходящей старины — домовая резьба 19 и 20 веков. Таких красивых здания скоро совсем не останется, ведь дерево — не вечно.
Я помогу вам рассмотреть их неброскую красоту, оценить талант и трудолюбие наших предков, уникальные строительные технологии, и, надеюсь, пробудить интерес к изучению архитектуры, истории и литературы нашего Отечества.
Я помогу вам рассмотреть их неброскую красоту, оценить талант и трудолюбие наших предков, уникальные строительные технологии, и, надеюсь, пробудить интерес к изучению архитектуры, истории и литературы нашего Отечества.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по улицам Ильинская, Большая Печёрская, Гоголя, Короленко, Новая, Студеная, Ямским, Малая и Дальняя. Названия сами за себя говорят: это были улицы на краю города, на которых жили интеллигенты. Здесь сохранился особый — ни городской, ни деревенский — уклад, с обилием деревянных домов и с неповторимыми элементами декора. Во многих зданиях до сих пор топятся печи, попадаются и бани во дворах, и колонки… Ощущение реальной, неподдельной старины! Мы обязательно зайдём в один из домов, где бережно сохраняются приметы прошлых лет.
В ходе прогулки я расскажу:
- о жизни в старинном городе сто и более лет назад
- пути Горького, Короленко, Мельникова-Печерского
- истории формирования города на стыке двух рек на протяжении нескольких веков
- архитектуре и этнографии Поволжья
- особенностях глухой и сквозной домовой резьбы
- языческих символах
- традиции городских окраин Российской империи в 19 и 20 веках
- откуда люди заселялись, куда дальше уезжали
- и почему вообще здесь впоследствии возник миллионный город
Я верю: чем больше людей увидит, оценит и запомнит эту сторону жизни большого старинного города, его атмосферу — тем вероятнее она будет сохранена, бережно отреставрирована и вписана в современный город.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: понадобится оплатить проезд на трамвае (40 ₽ с чел.) от улицы Ильинской до Большой Печёрской
- По желанию можем добавить в программу посещение одного из музеев в старых деревянных домах — музея-квартиры А. М. Горького или домика Кашириных (100 ₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Ильинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2224 туристов
Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия по нетуристическим улочкам города. Там столько красивых особняков!! Несмотря на то, что они иногда полуразрушены, не отремонтированы. Каждый дом со своей историей.
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Прекрасная экскурсия, очень интересно, и еще больше ценишь когда понимаешь, что в следующий раз можно эти старые дома с резными наличниками и не увидеть. Спасибо Виктории за это удивительное путешествие в прошлое.
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Отличная экскурсия по улочкам города, на которые сам и не пойдешь гулять. А там столько красивых особняков!! Несмотря на то, что они иногда полуразрушены, заброшены, не отремонтированны, у каждого дома
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Совершенно шикарная экскурсия. С одной стороны, вы будете ходить по центру Нижнего. С другой, посетите места, в которые туристы редко забредают. Я думаю, что и местным жителям эта экскурсия может быть интересна. Виктория любит свой город, она участница волонтерских движений по сохранению наследия прошлого (например, Том Сойер Фест), отличный собеседник. Горячо рекомендую
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Очень понравилась экскурсия с Викторией. Провели 2,5 увлекательных часа в прогулке по городу. Окунулись в атмосферу 19-20 вв.
Узнали много нового и интересного про Нижний.
Очень советую)
Узнали много нового и интересного про Нижний.
Очень советую)
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Замечательная экскурсия во всех отношениях! Маршрут, ритм прогулки, объем информации, содержание.
Виктория, огромное Вам спасибо за то, что скрасили наш первый день в Нижнем Новгороде.
С наилучшими пожеланиями!!!
Виктория, огромное Вам спасибо за то, что скрасили наш первый день в Нижнем Новгороде.
С наилучшими пожеланиями!!!
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