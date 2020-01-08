16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Уходящая нижегородская старина

Ощутить дух старинного Нижнего и оценить красоту простоты и удобства жизни наших предков

Viktoria
Задать вопрос
Viktoria – ваш гид
Уходящая нижегородская старина — уникальная домовая резьба деревянных домов 19 и 20 веков.

Скоро этих красивых домов совсем не останется, ведь дерево — не вечно.

Многие из них — памятники архитектуры федерального или регионального значения, но главное — не признание, а то, что разные специалисты видят в этой среде не только ценную традицию, но и идеал качественного и удобного жилья.

Я помогу вам рассмотреть неброскую красоту старинного дома, квартала, улицы, оценить талант и трудолюбие наших предков, уникальные строительные технологии, и, надеюсь, пробудить интерес к изучению архитектуры, истории и литературы нашего Отечества.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — ул. Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орленок»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по улицам Ильинская, Большая Печерская, Гоголя, Короленко, Новая, Студеная, Ямским, Малая и Дальняя. Названия сами за себя говорят: это были улицы на краю города, на которых жили интеллигенты, улицы, сохранившие особый, ни городской, ни деревенский уклад, с обилием деревянных домов и с неповторимыми элементами декора. Во многих домах до сих пор топятся печи, попадаются и бани во дворах, и колонки… Ощущение реальной, неподдельной старины здесь еще может возникнуть. Мы обязательно зайдем в один из домов, где бережно сохраняются приметы старины.

В ходе прогулки я расскажу:

  • о жизни в старинном городе сто и более лет назад
  • о жизни в нем писателей М. Горького и В. Короленко, П. Мельникова-Печерского
  • историю формирования города на стыке двух рек на протяжении нескольких веков
  • об архитектуре и этнографии Поволжья
  • особенности глухой и сквозной домовой резьбы
  • о языческих символах
  • традиции городских окраин Российской империи в девятнадцатом и двадцатом веке
  • откуда люди заселялись, куда дальше уезжали, почему вообще здесь впоследствии возник миллионный город

Чем больше людей увидит, оценит и запомнит эту сторону жизни большого старинного города, его атмосферу — тем вероятнее она будет сохранена, бережно отреставрирована и вписана в современный город. Как вписана она уже в Томске или Вологде.

Организационные детали

Дополнительные расходы: понадобится оплатить проезд на трамвае (20 рублей с человека) от улицы Ильинской до Большой Печерской и/или (по желанию группы) — посещение одного из музеев в старых деревянных домах — музей-квартиру А. М, Горького, домик Кашириных (100 рублей с человека).

Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина
Уходящая нижегородская старина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ул. Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орленок».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Viktoria
Viktoria
Работаю гидом больше пяти лет. Безумно интересно общение с людьми, окрытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом - редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне не безразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про "леса" и про дома, и про людей.
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсия была интересной и познавательной, благодаря Виктории побывали в таких местах, до которых сами вряд ли бы дошли. Спасибо за экскурсию!
5 ноября 2019
Очень интересная экскурсия и прекрасный гид. При планировании рекомендую учесть время захода солнца.
8 августа 2019
Благодарим нашего гида Викторию за сегодняшнюю экскурсию! Была с дочками. Мы из Москвы, но я сама нижегородка. Очень хотелось показать детям необычный и близкий мне родной Нижний. Удалось! Многие места, улочки были связаны с историями детства моих родных, многое я узнала нового. Но дух старины получили сполна. Даже кое-куда удалось зайти внутрь, что особо понравилось и запомнилось детям. Конечно, многие места и дома в удручающем состоянии, но есть восстановленные, сохранённые объекты. И это согревает сердце, даёт надежду, что не всё будет потеряно. Желаем Виктории побольше экскурсантов, чтобы инициировалась любовь и рвение людей к сохранению своей истории!
20 июня 2019
Отличная экскурсия по тихим переулкам Нижнего Новгорода.
9 ноября 2018
Великолепная экскурсия, харизматичная гид. Я увидела "новый" для себя Нижний Новгород через призму уходящей и разрушающейся старины деревянной архитектуры. Рекомендую экскурсию как туриствм, так и жителям города. Много раз была в Нижнем, но только на этой экскурсии прошлась по улицам, которые не входят в стандартные туристические маршруты. Особенно понравились сюрпризы за закрытыми дверями. Какие? Не скажу, на то они и сюрпризы. :)
Александр
14 октября 2018
Всем добрый день!
Первое что хочу сказать, это спасибо Виктории, за такую замечательную экскурсию! Хотя погода нас не баловала (день был солнечный, но ветреный и прохладный) и мы здорово замерзли, все равно было интересно. Мы увидели и узнали очень много таких подробностей, которые не узнаешь ни в каком путеводителе. Виктория показала нам много интересных домов в городе, в которые мы сами вряд ли бы смогли зайти или бы едва ли обратили бы на них внимания если бы ходили одни. Благодаря этой экскурсии мы почувствовали весь колорит Нижнего Новгорода, увидели его парадную и не парадную стороны. Очень жаль, что вся эта резная красота ветшает и уничтожается, порой даже умышленно с тем, что бы потом возвести на месте старинного деревянного дома какую-нибудь безликую бетонную "коробку". Поэтому очень рекомендую всем, кто будет в Нижнем, не пожалеть несколько часов на эту замечательную экскурсию.
7 октября 2018
Экскурсия понравилась, гид очень приятная общительная. Может, немного бы больше истории города, но это скорее всего входит в состав других экскурсий. У нас просто было совсем мало времени, поэтому выбрали только одну. И не пожалели!!! Очень приятно и интересно провели время! Я бы рекомендовала всем данную экскурсию! Этот город действительно весь пропитан сохранившимися в разной степени старинными деревянными зданиями и в этом его неповторимая прелесть!!!
23 апреля 2018
Это потрясающая экскурсия! Очень всем советую посмотреть то, что скоро может быть стерто с лица земли, ведь деревянные домики гниют, сгорают, резьбу отдирают вандалы... После видов сжимается сердце от обиды за нашу беспечность.
25 февраля 2018
Спасибо Виктории.
Узнали много интересного из того, что не написано в путеводителях, познакомились с замечательным музеем прикладного искусства.
24 февраля 2018
Экскурсовод хорошо знакома с данной темой, экскурсия хорошо подходит тем, кто уже познакомился с основными достопримечательностями города, не для первого визита
Ещё 6 отзывов

Viktoria проводит ещё 4 экскурсии

Нижний Новгород Максима ГорькогоНижний Новгород Максима ГорькогоНижний Новгород Максима Горького
2500 за экскурсию
2 часа
18 отзывов
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Литературные прогулки помогают детям лучше понять сложные произведения школьной программы. Когда идешь по тем самым улицам и видишь дома, в которых жили реальные прототипы героев, история их жизни перестает быть просто текстом и становится осязаемой. На экскурсии вы погрузитесь в мир героя повести «Детство» Алеши Пешкова, в будущем писателя Максима Горького, и станете лучше понимать его произведения.
Тайны и грани раскола в Нижнем НовгородеТайны и грани раскола в Нижнем НовгородеТайны и грани раскола в Нижнем Новгороде
3000 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
История и особенности уникального культурного феномена на прогулке по живописным старинным улицам
Что такое раскол и кто такие старообрядцы? Сегодня немногие могут ответить на эти два вопроса, а тем не менее в русской истории и в истории Нижнего Новгорода остались и следы раскола, и его неразгаданные тайны — вместе мы сможем их раскрыть на прогулке по самым живописным улицам старинного русского города, где сохранились лучшие дома прошлого...
Конфессии Нижнего НовгородаКонфессии Нижнего НовгородаКонфессии Нижнего Новгорода
3000 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с религиозной стороной города
Нижний Новгород, веками стоявший на перекрестке торговых путей в центре России вобрал в себя культурные традиции и верования разных народов. В городе и сегодня есть храмы самых разных конфессий, которые представлены в современном, хотя и традиционно русском, но отчасти многонациональном Нижнем Новгороде. Вы познакомитесь с интересными религиозными постройками, многие из которых являются памятниками архитектуры, а я помогу вам погрузится в разные эпохи, верования, обычаи и, конечно, историю самих храмов.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
2500 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Нижний Новгород — город у двух больших русских рек Оки и Волги. И история его начиналась там, где высадились однажды, спустившись вниз по Оке, суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная. Гудки пароходов, крики чаек, плеск воды — когда-то здесь было людно и шумно. Сегодня это зона прогулок нижегородцев и гостей города. На этой вело-экскурсии вы насладитесь замечательными видами на место слияния двух рек, и на город, полюбуетесь достопримечательностями и узнаете об истории и жителях Нижнего.

Исторические экскурсии по Нижнему Новгороду

Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего НовгородаАвтомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
1990 за экскурсию
2 часа
56 отзывов
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Мистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего НовгородаМистика и история Нижнего Новгорода
От 1800 за экскурсию
3 часа
292 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
Нижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь векаНижний Новгород сквозь века
3500 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Историческая квест-игра в Нижегородском КремлеИсторическая квест-игра в Нижегородском КремлеИсторическая квест-игра в Нижегородском Кремле
От 5200 за экскурсию
2 часа
75 отзывов
Познакомиться с историей старейшей и главной постройки города в форме приключенческого расследования
Историю можно изучать с помощью книг, экскурсовода или фильмов… А можно целиком погрузиться в нее в игровой форме и сделать множество собственных открытий, которые запомнятся надолго!
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего НовгородаЭкскурсия по храмам и монастырям Нижнего НовгородаЭкскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
От 3120 за экскурсию
3 часа
41 отзыв
Об уникальности нижегородского культового зодчества и влиянии истории на церковную архитектуру
Экскурсия познакомит вас с шедеврами храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и двумя его главными монастырскими ансамблями — Благовещенским и Печерским Вознесенским монастырями. Вы узнаете, в чем уникальность нижегородского культового зодчества, как история страны и города влияла на архитектурный облик храмов. Особый колорит нашей экскурсии придадут запоминающиеся пейзажи, ведь многие церкви и храмовые комплексы Нижнего стоят на живописных берегах Оки и Волги.

Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Новгороду

За городомЗимойГородецАрзамасНа автобусеМузеи и искусствоВ другой городИстория и архитектураПешкомНа велосипедеБольшая Покровская улицаБолдиноВсеХрамыГрупповыеИндивидуальныеНеобычные маршрутыНижегородский кремльДивеевоЧкаловская лестницаНа автомобилеОбзорныеДля детейЗамок ШереметеваОзеро СветлоярКвесты