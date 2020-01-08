16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по улицам Ильинская, Большая Печерская, Гоголя, Короленко, Новая, Студеная, Ямским, Малая и Дальняя. Названия сами за себя говорят: это были улицы на краю города, на которых жили интеллигенты, улицы, сохранившие особый, ни городской, ни деревенский уклад, с обилием деревянных домов и с неповторимыми элементами декора. Во многих домах до сих пор топятся печи, попадаются и бани во дворах, и колонки… Ощущение реальной, неподдельной старины здесь еще может возникнуть. Мы обязательно зайдем в один из домов, где бережно сохраняются приметы старины.

В ходе прогулки я расскажу:

о жизни в старинном городе сто и более лет назад

о жизни в нем писателей М. Горького и В. Короленко, П. Мельникова-Печерского

историю формирования города на стыке двух рек на протяжении нескольких веков

об архитектуре и этнографии Поволжья

особенности глухой и сквозной домовой резьбы

о языческих символах

традиции городских окраин Российской империи в девятнадцатом и двадцатом веке

откуда люди заселялись, куда дальше уезжали, почему вообще здесь впоследствии возник миллионный город

Чем больше людей увидит, оценит и запомнит эту сторону жизни большого старинного города, его атмосферу — тем вероятнее она будет сохранена, бережно отреставрирована и вписана в современный город. Как вписана она уже в Томске или Вологде.