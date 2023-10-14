Дивеевский монастырь - «обитель, равной которой не было и не будет».
Туристы смогут посетить старинные соборы, ощутить атмосферу уединения и светлой грусти, а также услышать истории о Серафиме Саровском, матушке Александре
Туристы смогут посетить старинные соборы, ощутить атмосферу уединения и светлой грусти, а также услышать истории о Серафиме Саровском, матушке Александре
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Благословенное Дивеево
Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле. Вы раскроете его богатую историю и увидите все главные святыни. Среди них:
- Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления. А также я покажу вам личные вещи святого: мотыгу, кожаные рукавицы и лапти.
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены.
- Казанский собор — вы услышите, как матушке Александре явилась во сне Богоматерь и предсказала основание великой женской лавры.
- Святая Канавка — дорога, по которой прошла Царица Небесная.
- Преображенский собор — я расскажу, почему его освятили только в 80-е годы прошлого столетия.
- Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России.
- Благовещенский собор — вы узнаете, как было выбрано место для его строительства и почему вместо росписей на его стенах мозаики.
А также по желанию мы заедем на святые источники: Казанский, Серафима Саровского и преподобной Александры.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле. В нём обязательно должно быть место для гида
- По желанию можно пообедать в монастырской трапезной. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Заказать дополнительно экскурсию по территории или храмам монастыря, стоимость уточняется на конкретную дату и количество человек в группе
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 205 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Светлана, я состою в Нижегородской гильдии экскурсоводов. С радостью покажу вам самые интересные места нашего региона и расскажу о них нескучные факты. Надеюсь на скорую встречу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 35 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
14 окт 2023
Очень Крутая экскурсия и крутой экскурсовод Ольга!!! 👍🏻🔥Тем, кто готов слушать и вникать в исторические тонкости- точно сюда!!!
А
Александр
28 сен 2023
Отличная экскурсия,грамотный экскурсовод… спасибо Светлане… все было великолепно… с уважением Александр и Светлана
Татьяна
23 сен 2023
Путешествие в Дивеево (двое взрослых) с экскурсоводом Светланой прошло интересно, приятно и познавательно. Светлана учла все наши пожелания, наилучшим образом распланировала поездку, сделала все, чтобы мы успели все осмотреть, выполнить
В
Валерий
8 июля 2023
Светлана - отличный знаток и мастер своего дела, Очень аккуратный водитель. Несмотря на неблизкий путь, с ее увлекательными рассказами по теме экскурсии время пролетело незаметно. Очень много информации, но она вся интересна и полезна. Дивеево произвело неизгладимое впечатление, Считаем эту экскурсию необходимой при знакомстве с Нижним Новгородом. Спасибо Трипстеру,
В
Вероника
6 июля 2023
Чудесная экскурсия! И это благодаря не только самому месту, но и нашему гиду! Она смогла создать соответствующее настроение для восприятия Дивеево!
О
Ольга
9 июня 2023
Огромная благодарность Светлане за экскурсию. Это очень деликатный экскурсовод. Который всегда позаботится о том, чтобы вам было комфортно во всём. Ну и конечно, профессионал своего дела. Она рассказала нам не
Д
Дмитрий
1 июня 2023
Экскурсия очень понравилась. Прекрасный экскурсовод. Узнали массу интересной информации о Дивеево и об истории края. Рекомендую.
О
Ольга
28 мая 2023
Основную цель нашей поездки в Нижний Новгород составляло посещение Дивеево, на что мы отвели целый день. Трудно было представить, чем можно будет занять трёхчасовой переезд из города в монастырь и
М
Марина
17 мая 2023
Экскурсия прошла великолепно. Светлана отличный экскурсовод. Рассказала много нового.
Большое ей спасибо
Большое ей спасибо
О
Ольга
7 мая 2023
От всей души благодарю Светлану за эту удивительную поездку в Дивеево, прекрасный экскурсовод, пожалуй, лучшая экскурсия из всех мною увиденных.
Жанна
4 мая 2023
Большое Спасибо Светлане и нашему водителю Андрею за прекрасно и с пользой проведенное время! Все было хорошо организовано, экскурсовод прекрасно владела информацией об истории нижегородской земли и обители Дивеево. Очень рекомендую данную экскурсию!
В
Виталий
27 фев 2023
Светлана очень увлекательный рассказчик. Много интересных событий узнал.
Умеет донести информацию.
Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую
Умеет донести информацию.
Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую
Е
Евгения
5 янв 2023
Чудесная поездка. Дивеево красиво в любое время года, есть своё очарование и в зимнее время. Светлана - интересный рассказчик, работающий с любой аудиторией - и подростки, и взрослые. Интересно было всем. Спасибо Светлане и за экскурсию, и за ее неравнодушие к туристам 😊.
Ольга
27 ноя 2022
Светлане отдельное спасибо! Чудесная поездка!
Э
Элла
6 ноя 2022
Дорогая Светлана, большое спасибо за интересные экскурсии в Нижнем Новгороде и Дивеево. Вы - настоящий профессионал, умеющий заинтересовать не только взрослых, но и детей. Мы были удивлены объему знаний, на любой вопрос получали исчерпывающий ответ. Очень рады, что не ошиблись в выборе экскурсовода, хотим летом вернуться в ваш город и продолжить знакомство!
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