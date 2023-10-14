Дивеевский монастырь - «обитель, равной которой не было и не будет».Туристы смогут посетить старинные соборы, ощутить атмосферу уединения и светлой грусти, а также услышать истории о Серафиме Саровском, матушке Александре

и канавке Царицы Небесной. Экскурсия включает посещение Троицкого собора, где можно приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и увидеть его личные вещи. В Церкви Рождества Пресвятой Богородицы находится усыпальница святых мощей преподобных жен Дивеевских. В Казанском соборе можно услышать о явлении Богоматери матушке Александре. Также экскурсия включает посещение Святой Канавки, Преображенского собора, дома-музея блаженной Параскевы Ивановны и Благовещенского собора. По желанию можно заехать на святые источники. Экскурсия проводится на вашем автомобиле, с возможностью пообедать в монастырской трапезной

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Благословенное Дивеево

Дивеево — место особенное, это четвертый и последний удел Богоматери на земле. Вы раскроете его богатую историю и увидите все главные святыни. Среди них:

Троицкий собор — главный храм монастыря, где вы сможете приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и к его любимой иконе Умиления. А также я покажу вам личные вещи святого: мотыгу, кожаные рукавицы и лапти.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены.

Казанский собор — вы услышите, как матушке Александре явилась во сне Богоматерь и предсказала основание великой женской лавры.

Святая Канавка — дорога, по которой прошла Царица Небесная.

Преображенский собор — я расскажу, почему его освятили только в 80-е годы прошлого столетия.

Дом-музей блаженной Параскевы Ивановны — в 1903 году здесь побывал император Николай II и услышал пророчество о грядущей судьбе своего семейства и России.

Благовещенский собор — вы узнаете, как было выбрано место для его строительства и почему вместо росписей на его стенах мозаики.

А также по желанию мы заедем на святые источники: Казанский, Серафима Саровского и преподобной Александры.

Организационные детали