1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
«Кроме того, вас ждут Кремль, древние храмы, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
«Все эти места не останутся лишь точками на карте, но помогут мне показать вам, как менялся старинный город»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
«Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского»
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
«о жизни в старинном городе сто и более лет назад»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
«А также посетим район Започаинье, сохранивший колорит Старого города»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Вы побываете на трех обзорных площадках с потрясающими видами на Стрелку Оки и Волги и Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
«Нижегородский кремль — это не просто центр старого города»
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города
Начало: Большая Покровская, 13
«Започаинье — маленький островок старого города, куда редко заходят туристы»
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Познакомиться со старинными городами Березополья и проникнуться духом нижегородской провинции
Начало: По договоренности
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Посетить чарующий старинный город и оценить творение великого инженера 20 века
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Нижний на раз, два, три
Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Начало: В Нижегородском кремле
«Отправляемся в непарадный Старый город — маленькие улочки и дворики исторического района Започаинье»
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
- ГГалина3 июня 2024Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
- ДДмитрий2 июня 2024Отличная, очень интересная и живая экскурсия! Все очень понравилось! Павел рассказывал о городе с юмором, погружаясь в интересные детали и, в целом, оставил впечатление очень интересного собеседника. Нам очень понравилось, рекомендуем 🙂
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ООксана2 июня 2024Просто великолепная экскурсия!!! Павел, браво!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Ольга, отличный экскурсовод и приятный человек. Экскурсия прошла интересно, динамично, узнали много новой информации. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Старый город»
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