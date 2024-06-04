🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля «Кроме того, вас ждут Кремль, древние храмы, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса» от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская «Все эти места не останутся лишь точками на карте, но помогут мне показать вам, как менялся старинный город» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 542 отзыва Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны Начало: Ул. Большая Покровская «Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского» 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено... «о жизни в старинном городе сто и более лет назад» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 107 отзывов Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку Начало: По договорённости 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: На Верхне-Волжской набережной от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц «А также посетим район Започаинье, сохранивший колорит Старого города» 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову «Вы побываете на трех обзорных площадках с потрясающими видами на Стрелку Оки и Волги и Старый город» 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайны Нижегородского кремля Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты «Нижегородский кремль — это не просто центр старого города» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 136 отзывов Нижний Новгород: историческое путешествие за день Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга Начало: По договорённости 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами Начало: у главного ярмарочного дома 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом Начало: На улице Большая Покровская от 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой «В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция» 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов «Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом Начало: На пл. Минина и Пожарского 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов «Улочки-закоулочки»: Прогулка по неведомым дорожкам старого города Начало: Большая Покровская, 13 «Започаинье — маленький островок старого города, куда редко заходят туристы» Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00 от 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам Познакомиться со старинными городами Березополья и проникнуться духом нижегородской провинции Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке Посетить чарующий старинный город и оценить творение великого инженера 20 века 16 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами Начало: У вашей гостиницы 15 000 ₽ за всё до 4 чел.