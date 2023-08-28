Мы начнём с великолепных парадных фасадов особняков и доходных домов. Я расскажу о развитии Нижнего Новгорода с акцентом на период его бурного роста в конце 19 века. А после отправимся в потаённые дворы и старинные парадные, где за идеальными фасадами я покажу настоящий колорит города, его истинное лицо. В результате вы взглянете на город с разных ракурсов и лучше поймёте его самобытность.

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Описание

Что вас ожидает

Нетипичный подход к знакомству с городом

На своих экскурсиях я знакомлю гостей не только с историями и легендами Нижнего, но и со скрытыми от посторонних глаз интерьерами старинных зданий. Заглядывая в парадные, вы откроете город совсем с другой стороны. Укрывшись от грохота машин и уличной суеты, погрузитесь в аутентичную среду, рассмотрите исторический декор и современный стрит-арт. Я обращу ваше внимание на интересные детали и на простом языке дам «ключи» к чтению и пониманию архитектуры.

Незабываемые виды

В прогулку также включено посещение самых красивых обзорных площадок Нижнего. Вас ждут умопомрачительные закаты, сногсшибательные виды на слияние рек, зелёные насаждения и архитектурные сооружения. Любители природной красоты и живописных фотографий обязательно оценят эту часть нашего путешествия.

Организационные детали