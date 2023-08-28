Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород

Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком

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Мы начнём с великолепных парадных фасадов особняков и доходных домов. Я расскажу о развитии Нижнего Новгорода с акцентом на период его бурного роста в конце 19 века.

А после отправимся в потаённые дворы и старинные парадные, где за идеальными фасадами я покажу настоящий колорит города, его истинное лицо. В результате вы взглянете на город с разных ракурсов и лучше поймёте его самобытность.
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нетипичный подход к знакомству с городом

На своих экскурсиях я знакомлю гостей не только с историями и легендами Нижнего, но и со скрытыми от посторонних глаз интерьерами старинных зданий. Заглядывая в парадные, вы откроете город совсем с другой стороны. Укрывшись от грохота машин и уличной суеты, погрузитесь в аутентичную среду, рассмотрите исторический декор и современный стрит-арт. Я обращу ваше внимание на интересные детали и на простом языке дам «ключи» к чтению и пониманию архитектуры.

Незабываемые виды

В прогулку также включено посещение самых красивых обзорных площадок Нижнего. Вас ждут умопомрачительные закаты, сногсшибательные виды на слияние рек, зелёные насаждения и архитектурные сооружения. Любители природной красоты и живописных фотографий обязательно оценят эту часть нашего путешествия.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Программа имеет чёткий тайминг и маршрут, который отвечает задаче экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Большая Покровская улица
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