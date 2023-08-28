Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком
А после отправимся в потаённые дворы и старинные парадные, где за идеальными фасадами я покажу настоящий колорит города, его истинное лицо. В результате вы взглянете на город с разных ракурсов и лучше поймёте его самобытность.
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Описание
Что вас ожидает
Нетипичный подход к знакомству с городом
На своих экскурсиях я знакомлю гостей не только с историями и легендами Нижнего, но и со скрытыми от посторонних глаз интерьерами старинных зданий. Заглядывая в парадные, вы откроете город совсем с другой стороны. Укрывшись от грохота машин и уличной суеты, погрузитесь в аутентичную среду, рассмотрите исторический декор и современный стрит-арт. Я обращу ваше внимание на интересные детали и на простом языке дам «ключи» к чтению и пониманию архитектуры.
Незабываемые виды
В прогулку также включено посещение самых красивых обзорных площадок Нижнего. Вас ждут умопомрачительные закаты, сногсшибательные виды на слияние рек, зелёные насаждения и архитектурные сооружения. Любители природной красоты и живописных фотографий обязательно оценят эту часть нашего путешествия.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Программа имеет чёткий тайминг и маршрут, который отвечает задаче экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Большая Покровская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.