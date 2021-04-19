Нижний Новгород – всё о городе, интересные места, история, праздники

Один из старейших городов России – Нижний Новгород, а в народе просто «Нижний». Не каждый город может похвастаться таким количеством достопримечательностей связанных с русской культурой. В статье мы рассказываем о местной кухне, праздниках, сувенирах, плюсах и минуса, а так же must have вещах, которые нужно обязательно сделать на отдыхе каждому туристу