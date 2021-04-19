Всё о Нижнем Новгороде

Полезная информация о Нижнем Новгороде

Что нужно знать о Нижнем Новгороде: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Стригино, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 236 экскурсий
Местное время в Нижнем Новгороде
16:0112
19 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНижний Новгород
По-английскиNizhniy Novgorod
Столица регионаНижний Новгород является столицей региона
Статья о городеСтатья о Нижнем Новгороде
Население города1 284 164 чел.
АэропортСтригино GOJ
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота141 м. от уровня моря

Подробная статья

Нижний Новгород
Нижний Новгород – всё о городе, интересные места, история, праздники
Один из старейших городов России – Нижний Новгород, а в народе просто «Нижний». Не каждый город может похвастаться таким количеством достопримечательностей связанных с русской культурой. В статье мы рассказываем о местной кухне, праздниках, сувенирах, плюсах и минуса, а так же must have вещах, которые нужно обязательно сделать на отдыхе каждому туристу

Где находится Нижний Новгород на карте

Популярные экскурсии в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
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Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности. Это удобно для тех, кто впервые в Ниж...
Нижний Новгород — первое знакомство
Нижний Новгород — первое знакомство
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113 отзывов
2600
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
4.5
84 отзыва
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Обычно экскурсии проводятся днем. Давайте отступим от привычных правил! Ночь — самое сказочное время...
Мистика и история Нижнего Новгорода
Мистика и история Нижнего Новгорода
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Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
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Приглашаю вас отправится в увлекательное и насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду на автомобиле...
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Фотографии

Где находится Нижний Новгород на карте
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Аквапарк "Атолл"
Планетарий
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