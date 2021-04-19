Полезная информация о Нижнем Новгороде
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Местное время в Нижнем Новгороде
16:0112
19 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нижний Новгород
|По-английски
|Nizhniy Novgorod
|Столица региона
|Нижний Новгород является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Нижнем Новгороде
|Население города
|1 284 164 чел.
|Аэропорт
|Стригино GOJ
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|141 м. от уровня моря
Подробная статья
Нижний Новгород – всё о городе, интересные места, история, праздники
Один из старейших городов России – Нижний Новгород, а в народе просто «Нижний». Не каждый город может похвастаться таким количеством достопримечательностей связанных с русской культурой. В статье мы рассказываем о местной кухне, праздниках, сувенирах, плюсах и минуса, а так же must have вещах, которые нужно обязательно сделать на отдыхе каждому туристу
Где находится Нижний Новгород на карте
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