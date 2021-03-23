Один из старейших городов России – Нижний Новгород 🏙️, а в народе просто «Нижний». Не каждый город 🏙️ может похвастаться таким количеством достопримечательностей 🏛️ связанных с русской культурой. В статье мы рассказываем о местной кухне 🥧, праздниках, сувенирах, плюсах и минуса, а так же must have вещах, которые нужно обязательно сделать на отдыхе каждому туристу

Нижний Новгород

Нижний Новогород пятый по величине город России и один из важнейших центров культурной, экономической и политической активности в центральной части России.

Это город с богатой и насыщенной историей – один из самых привлекательных городов страны с туристической точки зрения. Его увлекательная история отражена в удивительных архитектурных памятниках. В местных музеях представлены потрясающие коллекции, относящиеся к разным периодам развития города.

Нижний Новгород идеален для пеших прогулок, экскурсионного туризма и знакомства с исконной русской культурой. Красивый современный город, порадует гостей комфортабельными развлекательными заведениями и развитой инфраструктурой.

Чкаловская лестница на Нижегородской набережной – самая длинная в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные, она состоит из 560 ступенек.

Общая информация

Население

Нижний Новгород один из самых больших городов в стране с населением чуть менее 1,3 миллиона человек. Название жителей города – нижегородцы, мужчина – нижегородец, женщина – нижегородка.

Язык

Русский

Религия

Почти 70% населения Нижегородской области исповедуют православие, но в Нижнем можно встретить более 120 других религиозных конфессий. Кроме православных соборов ещё есть мечеть, синагога и другие центры религиозных общин.



Телефонный код города

+ 7 (831)

Где находится Нижний Новгород

Нижний Новгород – расположился у слияния рек Оки и Волги в европейской части страны.

Где находится Нижний Новгород на карте

Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия

Досто­приме­чатель­ности Нижнего Новгорода

Стены Нижегородского кремля Главный ярмарочный дом Рождественская церковь

В городе больше 600 бесценных памятников культуры. ХорошоТАМ подготовил список самых популярных мест, которые стоит посетить в Нижнем Новгороде.

Нижегородский кремль – символ города, считается самым необычным кремлем России. Комплекс построен в XVI веке для защиты города от вторжений. В этом Кремле тринадцать башен. Что делает его таким особенным, так это то, что он простирается на холме.

– символ города, считается самым необычным кремлем России. Комплекс построен в XVI веке для защиты города от вторжений. В этом Кремле тринадцать башен. Что делает его таким особенным, так это то, что он простирается на холме. Фёдоровская набережная – одно из живописных мест города, расположена на берегу Оки. Отсюда открывается впечатляющий вид на реку и многие известные достопримечательности.

– одно из живописных мест города, расположена на берегу Оки. Отсюда открывается впечатляющий вид на реку и многие известные достопримечательности. Главный ярмарочный дом – архитектурный памятник, находящийся в центре города. В былые времена в этом роскошном здании с богатым интерьером проходила величайшая ярмарка Российской Империи.

– архитектурный памятник, находящийся в центре города. В былые времена в этом роскошном здании с богатым интерьером проходила величайшая ярмарка Российской Империи. Рождественская церковь – красивый религиозный памятник. Главная особенность храма – красочные купола. Исторический фасад церкви сохранился в первозданном виде.

– красивый религиозный памятник. Главная особенность храма – красочные купола. Исторический фасад церкви сохранился в первозданном виде. Дом Петра I – символическая достопримечательность Нижнего Новгорода. Небольшой каменный особняк, построенный в XVII веке, владельцем которого был богатый купец. По некоторым данным, здесь переодически останавливался Петр Великий. С XIX века в историческом здание находится небольшой музей.;

– символическая достопримечательность Нижнего Новгорода. Небольшой каменный особняк, построенный в XVII веке, владельцем которого был богатый купец. По некоторым данным, здесь переодически останавливался Петр Великий. С XIX века в историческом здание находится небольшой музей.; Музей-квартира А. М. Горького – сохранилась в состоянии, максимально приближенном к тому, какой её оставил писатель. Исторические интерьеры и аутентичная обстановка музея перенесут вас в 1900-е годы, в творческий мир иконы русской литературы.

Досто­приме­чатель­ности за чертой города

Озеро Светлояр Аквапарк "Атолл" Музей-заповедник А.С.Пушкина в Болдино

Помимо достопримечательностей в самом городе, туристов ждёт немало интересных мест в Нижегородской области. ХорошоТАМ подготовили подборку о том, на что стоит посмотреть за городом:

Озеро Светлояр – таинственное озеро, являющееся памятником природы федерального значения и считающееся священным местом.

– таинственное озеро, являющееся памятником природы федерального значения и считающееся священным местом. Музей горного дела в деревне Пешелань – единственное место в России, где можно побывать в гипсовой шахте и узнать азы добычи полезных ископаемых, увидеть, как добывают гипс и другие полезные ископаемые под землёй.

– единственное место в России, где можно побывать в гипсовой шахте и узнать азы добычи полезных ископаемых, увидеть, как добывают гипс и другие полезные ископаемые под землёй. Село Дивеево – знаменитое паломническое и туристическое место. Одним из сакральных моментов Дивеево является то, что тут хранятся мощи Серафима Саровского.

– знаменитое паломническое и туристическое место. Одним из сакральных моментов Дивеево является то, что тут хранятся мощи Серафима Саровского. Аквапарк «Атолл» – находится в городке Кстово. Он крытый, поэтому функционирует в течении всего года. Имеется в наличии 8 горок, бассейны (отсутсвует бассейн для плавания), скалодром, джакузи, три бани, спа, бар и кафе. Также есть горка для самых маленьких гостей.

– находится в городке Кстово. Он крытый, поэтому функционирует в течении всего года. Имеется в наличии 8 горок, бассейны (отсутсвует бассейн для плавания), скалодром, джакузи, три бани, спа, бар и кафе. Также есть горка для самых маленьких гостей. Музей-заповедник А.С.Пушкина в Болдино – исторический и культурный памятник. Семья Пушкиных 4 века были владельцами села и соседних земель. Заповедная зона располагается на огромной территории, по которой можно беспрепятственно передвигаться, фотографировать и исследовать памятные места.

Особенности города

История

Основан город князем владимирским Юрием Всеводоловичем в 1221 году. Примерно в 1850 году Нижний Новгород стал важной торговой точкой благодаря стратегическому расположению рек и торговых путей. Один раз в году в городе проходила «Нижегородская ярмарка», которая привлекала торговцев из Европы и Азии.

Во времена Советского Союза город прославился как родина любимого прокоммунистического писателя Максима Горького, а в 1932 году Иосиф Сталин даже переименовал его в Горький. В 1930-е годы Горький стал промышленным центром военной техники. Все, что производилось, стало совершенно секретным, а город был закрыт от внешнего мира до 1991 года. Это дало Горькому и вторую функцию: он был местом ссылки диссидентов, выступавших против Советов. После распада Советского Союза старое название было восстановлено.

"Москва – сердце, Санкт-Петербург – голова, Нижний Новгород – карман России". Эта старая русская пословица резюмирует функции Нижнего Новгорода в былые времена.

Особенности населения

Местные жители открытые и душевные людьми, по крайне мере к приезжающим туристам.

Финансовая сторона

Нижний Новгород – крупнейший промышленный центр нашей страны, ведущую роль в котором играют машиностроительные, металлообрабатывающие и информационные предприятия. Город носил закрытый характер для иностранцев с 1959 по 1991 год из-за расположенных там оборонных предприятий. Городу вернули прежнее название осенью 1990 года и примерно в то же время начал развиваться туристический бизнес.

Сегодня город, когда-то игравший столь значительную роль в истории России, превратился в современный мегаполис.

Нижний Новгород – крупнейший центр речного круизного туризма России, также здесь проводятся крупные выставки на территории Нижегородской ярмарки.

Безопасность

В целом можно утверждать, что это безопасное место для туристов, если будут учтены все меры предосторожности.

В последние годы с развитием туризма в городе участились случаи грабежей, поэтому помните о карманниках, которые промышляют в туристических районах города, и внимательно следите за своими вещами, особенно документами.

Климат в Нижнем Новгороде

Нижний находится в умеренно-континентальном климате, который похож на Московский, но с более прохладной и продолжительной зимой. Лето тёплое и относительно короткое. Средняя температура января - 8,9 °C, июля – + 19,4 °C.

Идеальное время для посещения Нижнего Новгорода – поздняя весна, лето и начало осени.

Праздники и фестивали

Alfa Future People – 2019 года Занятия йогой на фестивале WAFEST XV Международный фестиваль"Золотая хохлома"

День города – Нижний Новгород основан в 1221 году, а отмечает свой день рождения каждую 3-ю субботу августа .

– Нижний Новгород основан в 1221 году, а отмечает свой день рождения . Alfa Future People – знаменитый молодёжный фестиваль, посвящённый электронной музыке. Проходит на обустроенной площадке недалеко от деревни Большое Козино, как правило в середине августа. Эффектной визиткой феста, стали невероятные декорации. В распоряжении зрителей спортивные площадки, различные выставки, многочисленные ярмарки и организованный кемпинг.

– знаменитый молодёжный фестиваль, посвящённый электронной музыке. Проходит на обустроенной площадке недалеко от деревни Большое Козино, как правило в середине августа. Эффектной визиткой феста, стали невероятные декорации. В распоряжении зрителей спортивные площадки, различные выставки, многочисленные ярмарки и организованный кемпинг. "Золотая хохлома" в городе Семенов – фестиваль, где местные мастера демонстрируют свои прекрасные работы с традиционной росписью. Также на празднике можно узнать много интересных фактов об хохломской росписи и принять участие в мастер-классах. Оказаться свидетелем интересного события можно в середине июня.

– фестиваль, где местные мастера демонстрируют свои прекрасные работы с традиционной росписью. Также на празднике можно узнать много интересных фактов об хохломской росписи и принять участие в мастер-классах. Оказаться свидетелем интересного события можно в середине июня. WAFEST («Вода, Воздух, Огонь, Земля») – фестиваль искусства, где сливаются в одно целое стихии, где каждая представлена музыкой, современным искусством и экстримом. Мероприятие проходит в пансионате "Буревестник" на побережье Горьковского моря.

(«Вода, Воздух, Огонь, Земля») – фестиваль искусства, где сливаются в одно целое стихии, где каждая представлена музыкой, современным искусством и экстримом. Мероприятие проходит в пансионате "Буревестник" на побережье Горьковского моря. «День шарлотки» – необычный фестиваль, где все посетители могут отведать вкуснейшего пирога. Посетить фестиваль можно в начале сентября, место проведения – центр досуга «Гамак».

– необычный фестиваль, где все посетители могут отведать вкуснейшего пирога. Посетить фестиваль можно в начале сентября, место проведения – центр досуга «Гамак». "Рок чистой воды" – масштабное событие завоевавшее сердца сотен меломанов. Место проведения площадь Минину и Пожарскому, где можно послушать различные жанры рока культовых групп и музыкантов. Время проведения фестиваля конц июля.

Местная кухня – что попробовать из еды

Кудяблики Городецкий пряник Уха "красная"

А как насчет традиционных блюд города? ХорошоТАМ поговорили с местными жителями, чтобы узнать, что попробовать, когда приедете в Нижний.

"Кудяблики" – пирожки начинённые куриной грудкой, луком, беконом, провансальскими травами, сыром и обжаренные во фритюре.

– пирожки начинённые куриной грудкой, луком, беконом, провансальскими травами, сыром и обжаренные во фритюре. Городецкие пряники – стали популярны по всей России благодаря Нижегородской ярмарке, так как были ценной торговой валютой. В Городце и сегодня, пряники делают вручную используя традиционный рецепт проверенный временем.

– стали популярны по всей России благодаря Нижегородской ярмарке, так как были ценной торговой валютой. В Городце и сегодня, пряники делают вручную используя традиционный рецепт проверенный временем. Нижегородская уха – фирменное блюдо Нижнего Новгорода, она бывает «красная» с шафраном, «черная» с гвоздикой, «сладкая» с ершом и «желтая» со стерляди.

– фирменное блюдо Нижнего Новгорода, она бывает «красная» с шафраном, «черная» с гвоздикой, «сладкая» с ершом и «желтая» со стерляди. "Мясо в сене" – популярное блюдо в местных ресторанах. Готовится оно так: сначала коптят свиной окорок, затем кладут его в глубокую посуду, заворачивают в сено, опускают в воду и маринуют часа четыре.

Где остановиться

Номер в отеле Sheraton Номер делюкс в отеле "Никитин" Ресепшн Берри-Хостела

В Нижнем Новгороде много отелей и хостелов. ХорошоТАМ рекомендует рассмотреть следующие варианты:

О тель «Парус» . Отзывы у отеля положительные, в некоторых номерах есть джакузи. Стоимость номеров от 2600 руб. за сутки на Booking.

. Отзывы у отеля положительные, в некоторых номерах есть джакузи. Стоимость номеров от 2600 руб. за сутки на Booking. Sheraton Nizhny Novgorod . Находится рядом с Нижегородским Кремлем (в отличии от других отелей международной сети Sheraton, этот достаточно бюджетный – менее 80 евро).

. Находится рядом с Нижегородским Кремлем (в отличии от других отелей международной сети Sheraton, этот достаточно бюджетный – менее 80 евро). Отель "Никитин". Считается буквально лучшим отелем в городе. Стоимость от 4490 руб за улучшенный двухместный номер с одной кроватью.

Считается буквально лучшим отелем в городе. Стоимость от 4490 руб за улучшенный двухместный номер с одной кроватью. Гостиница "Воробей" . Расположена в центре города, в 50 м от главной улицы Большая Покровская. К услугам посетителей элегантные номера с телевизором и бесплатным Wi-Fi. Стоимость номера от 2800 руб за сутки.

. Расположена в центре города, в 50 м от главной улицы Большая Покровская. К услугам посетителей элегантные номера с телевизором и бесплатным Wi-Fi. Стоимость номера от 2800 руб за сутки. Сити отель "Сова" . Бизнес-отель расположен недалеко от центра города, буквально в нескольких остановках на автобусе. Гости отеля отмечают просторные номера, приветливый персонал, вкусные завтраки. Стоимость номера за сутки от 3610 руб.

. Бизнес-отель расположен недалеко от центра города, буквально в нескольких остановках на автобусе. Гости отеля отмечают просторные номера, приветливый персонал, вкусные завтраки. Стоимость номера за сутки от 3610 руб. Берри-Хостел. Просторный хостел, со светлыми общими номерами, есть большая кухня. Все гости хостела отмечают хорошее расположение, так как находится он рядом с самыми популярными достопримечательностями в городе. Стоимость от 400 руб. за сутки. .

Как добраться в Нижний Новгород

Международный аэропорт Стригино Железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода Круиз на теплоходе в Нижний Новгород

Самолетом

В Международный аэропорт Нижнего Новгорода Стригино можно попасть из таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Франкфурт, Баку, Ереван, Самара, Екатеринбург и Сургут. Стоит учитывать тот факт, что у некоторых рейсов есть пересадка в Москве.

Например, добраться до Нижнего Новгорода из Санкт-Петербурга проще всего на самолете. Время в пути – 1 ч. 50 мин.

Поездом

Нижний Новгород – станция Транссибирской магистрали. Добраться из Москвы до Нижнего Новгорода проще всего на поезде (потому что эти два города недалеко друг от друга). Летать, конечно, можно, но поездом проще. Есть несколько вариантов поездов из Москвы, в том числе скоростные поезда «Сапсан» (время в пути 3,5 часа, стоимость 1200 –1700 рублей) и обычные поезда (время в пути 7 часов, стоимость билета от 700 рублей). Билеты на поезда обычно дешевле, если покупать их заранее. Большинство поездов из Москвы отправляются с Курского или Ярославского вокзалов.

Из Санкт-Петербург ходит 2 ночных поезда ежедневно (время в пути 15-16 часов, стоимость билета от 900 руб.).

Также есть прямое железнодорожное сообщение с Владимиром, Дзержинском, Казанью, Самарой, Кировом (6-7 часов, от 550 руб.), Ярославлем (9 часов, от 450 руб.), Кунгуром (16 часов, от 1200 руб.), Екатеринбургом, (20 часов, от 1400 рублей), Новосибирском (40 часов, от 2500 рублей), Иркутском (69 часов, 10000 рублей), Астраханью, Симферополем, Новороссийском (52 часа, от 1900 рублей), Владивостоком, Пекином, Улан-Батором, и многими другими города. Пригородные электрички соединяют Нижний Новгород с городами в пределах 200 километров от города.

Автобусом

Попасть в Нижний Новгород на автобусе можно из Йошкар-Олы, Казани, Чебоксар и других близлежащих городов. Из Москвы также ходят автобусы (время в пути 5-7 часов, стоимость билета 600–1000 руб.).

На машине

Нижний Новгород расположен на трассе M7/E30. Дорога в хорошем состоянии, но из-за пробок дорога в/из Москвы может занять от 4 до 8 часов.

На теплоходе

Турфлот, Инфофлот и другие компании осуществляют многодневные речные круизы по Волге с начала мая до конца сентября. Многие пассажирские суда между Москвой и Астраханью делают остановки в большинстве городов вдоль Волги.

Трансфер из Аэропорта

Что привезти из Нижнего Новгорода

Новинская деревянная игрушка Семёновская матрёшка Городецкий пряник

Нижний Новгород славится не только своим искусством, историей и кулинарными изысками, но и очень хорошими традиционными сувенирами. Вот список из 6-ти лучших аутентичных сувениров, которые можно привезти из Нижнего.

Семёновская роспись – это сувенирная продукция в виде хохломы, отличающаяся золотой окраской и серебряной оловянной пудрой. Данной росписи присущи изображения природы, мира, ягод на тёмном фоне. Семёновская роспись – это ещё и сувенир в виде традиционной матрёшки.

– это сувенирная продукция в виде хохломы, отличающаяся золотой окраской и серебряной оловянной пудрой. Данной росписи присущи изображения природы, мира, ягод на тёмном фоне. Семёновская роспись – это ещё и сувенир в виде традиционной матрёшки. Городецкая роспись – народная русская живопись, на которой обычно изображены рыцари, женщины, всадники, птицы и другие животные, цветочные орнаменты, праздники и свадьбы, нарисованные на предметах домашнего обихода, кухонной утвари и сувенирах.

– народная русская живопись, на которой обычно изображены рыцари, женщины, всадники, птицы и другие животные, цветочные орнаменты, праздники и свадьбы, нарисованные на предметах домашнего обихода, кухонной утвари и сувенирах. Балахнинское кружево – известное с XVII века. Обычно из этого кружева мастерицы делают очень красивые шарфы и шали.

– известное с XVII века. Обычно из этого кружева мастерицы делают очень красивые шарфы и шали. Новинская деревянная игрушка – обычно сделана в виде лошади на колесиках. Продается по цене от 300 рублей.

– обычно сделана в виде лошади на колесиках. Продается по цене от 300 рублей. Городецкий пряник – сладкий сувенир из Нижнего. Отличается от пряников из других регионов России по рисунку, форме и, конечно же, вкусовым ощущениям.

– сладкий сувенир из Нижнего. Отличается от пряников из других регионов России по рисунку, форме и, конечно же, вкусовым ощущениям. Нижегородский гипюр – уникальная вышивка имеющая оригинальный и красивый узор. Вышивка обычно используется на одежде, скатертях, шарфах. Это очень аутентичный сувенир.

Плюсы и минусы отдыха в Нижнем Новгороде

Памятник "Весёлая коза"

Минусы:

некоторым зданиям требуется реставрация;

проблема в работе городского транспорта;

местами немного грязные улицы.

Плюсы:

множество неповторимых достопримечательностей;

богатая история и архитектура;

красивейшие пейзажи;

прекрасная набережная;

недорого.

Что нужно обязательно сделать и увидеть

Большая Покровская улица Планетарий Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Рождественская или Строгановская)

Вот лучшее, что можно увидеть и чем заняться в Нижнем Новгороде:

Посетите нижегородский кремль;

прокатитесь по канатной дороге;

прогуляйтесь по красочной Покровке;

посетите один из храмов и монастырей Нижнего Новгорода;

совершите прогулку по Фёдоровской набережной;

посетите нижегородский планетарий.

Что сделать в первый и последний день

Стены Нижегородского кремля Большая Покровская улица

Перво-наперво отправляйтесь посмотреть на Нижегородский кремль, туда в первую очередь отправляют туристов большинство местных жителей. На территории кремля красиво, чисто и ухожено. Пройдитесь по аллее и насладитесь красивыми видами. В теплый день после долгой прогулки по Кремлю, спуститесь к Волге, прогуляйтесь по ней и пообедайте, сидя на одной из скамеек, установленных у променада.

В последний день пребывания в городе погуляйте по Большой Покровской улице, которую часто сокращают до Покровки. Здесь вы найдете особняки и виллы восемнадцатого века. Раньше это были дома богатой нижегородской элиты. На Покровке много магазинов одежды, сувенирных лавок и кафе. После долгой прогулки отдохните и выпейте чашку кофе в одном из многочисленных кафе главной улицы Нижнего. Также вдоль Покровки можно увидеть несколько бронзовых скульптур: "юный скрипач", "веселая коза", "купец", "дворянская чета" и "фотограф с собакой".

ХорошоТАМ настоятельно рекомендует посетить этот замечательный город и открыть «свой Нижний»! И чтобы до конца развеять ваши сомнения, предлагаем посмотреть видео.

Видео: Орёл и Решка в Нижнем Новгороде