Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это наша великая история. Но я предлагаю взглянуть на неё с изнанки. Проникнуть в мир крупных ставок и капиталов. Узнать, какие девушки предпочитали путь разврата и почему ямайский ром везли из Ярославля. Тёмные истории притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
- Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами. Жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние.
- Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива.
- Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь.
- Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.
На прогулке мы:
- Увидим Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища
- Пройдёмся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город.
- Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки.
- Поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.
Организационные детали
Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет
в субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 417 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.Задать вопрос
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