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Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это наша великая история. Но я предлагаю взглянуть на неё с изнанки. Проникнуть в мир крупных ставок и капиталов. Узнать, какие девушки предпочитали путь разврата и почему ямайский ром везли из Ярославля. Тёмные истории притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!