Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)

Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это наша великая история. Но я предлагаю взглянуть на неё с изнанки. Проникнуть в мир крупных ставок и капиталов. Узнать, какие девушки предпочитали путь разврата и почему ямайский ром везли из Ярославля. Тёмные истории притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

  • Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами. Жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние.
  • Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива.
  • Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь.
  • Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.

На прогулке мы:

  • Увидим Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища
  • Пройдёмся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город.
  • Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки.
  • Поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.

Организационные детали

Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет

в субботу в 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Пешая
58 отзывов
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
Завтра в 19:00
28 сен в 13:30
2 100 за человека
Нижегородская ярмарка - «карман России»
Пешая
76 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
от 2 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Совершить путешествие на 200 лет назад и найти всевидящее око
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:30
30 сен в 10:30
5 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам