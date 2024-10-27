Суздаль — один из самых красивых малых городов страны. Вы осмотрите местный кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и музей деревянного зодчества под открытым небом. Полюбуетесь рекой Каменкой и заливными лугами. Наш профессиональный гид расскажет, как развивался город и какие известные люди с ним связаны.

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Описание экскурсии

Суздальский кремль. Вы погуляете по территории кремля и посетите Богородице-Рождественский собор с роскошным убранством. Полюбуетесь его «златыми воротами», старинным иконостасом и оригинальными фресками на стенах.

Спасо-Евфимиев монастырь. Когда-то здесь взяли в плен князя Василия II Тёмного. А также это усыпальница князей Пожарских и Хованских. Чем ещё известен монастырь — узнаете на экскурсии.

Музей деревянного зодчества. Он представляет собой стилизованное село Владимирской губернии. На высоком берегу Каменки стоят два храма и часовня, рядом пролегает сельская улица с жилыми домами и хозяйственными постройками. В домах представлены предметы обыденной жизни русских крестьян.

Свободное время. Вы сможете пофотографироваться и купить сувениры.

Организационные детали