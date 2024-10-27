Посетить живописный старинный город и прикоснуться к его истории
Суздаль — один из самых красивых малых городов страны.
Вы осмотрите местный кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и музей деревянного зодчества под открытым небом. Полюбуетесь рекой Каменкой и заливными лугами. Наш профессиональный гид расскажет, как развивался город и какие известные люди с ним связаны.
4.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Суздальский кремль. Вы погуляете по территории кремля и посетите Богородице-Рождественский собор с роскошным убранством. Полюбуетесь его «златыми воротами», старинным иконостасом и оригинальными фресками на стенах.
Спасо-Евфимиев монастырь. Когда-то здесь взяли в плен князя Василия II Тёмного. А также это усыпальница князей Пожарских и Хованских. Чем ещё известен монастырь — узнаете на экскурсии.
Музей деревянного зодчества. Он представляет собой стилизованное село Владимирской губернии. На высоком берегу Каменки стоят два храма и часовня, рядом пролегает сельская улица с жилыми домами и хозяйственными постройками. В домах представлены предметы обыденной жизни русских крестьян.
Свободное время. Вы сможете пофотографироваться и купить сувениры.
Организационные детали
Время в пути в одну сторону — 4 часа (260 км)
В стоимость включено: комфортабельный туристический автобус, все входные билеты
Обед оплачивается дополнительно — 500 ₽ за человека
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 7500 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.