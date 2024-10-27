Из Нижнего Новгорода - в Суздаль

Посетить живописный старинный город и прикоснуться к его истории
Суздаль — один из самых красивых малых городов страны.

Вы осмотрите местный кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и музей деревянного зодчества под открытым небом. Полюбуетесь рекой Каменкой и заливными лугами. Наш профессиональный гид расскажет, как развивался город и какие известные люди с ним связаны.
4.5
2 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
Из Нижнего Новгорода - в Суздаль
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Суздальский кремль. Вы погуляете по территории кремля и посетите Богородице-Рождественский собор с роскошным убранством. Полюбуетесь его «златыми воротами», старинным иконостасом и оригинальными фресками на стенах.

Спасо-Евфимиев монастырь. Когда-то здесь взяли в плен князя Василия II Тёмного. А также это усыпальница князей Пожарских и Хованских. Чем ещё известен монастырь — узнаете на экскурсии.

Музей деревянного зодчества. Он представляет собой стилизованное село Владимирской губернии. На высоком берегу Каменки стоят два храма и часовня, рядом пролегает сельская улица с жилыми домами и хозяйственными постройками. В домах представлены предметы обыденной жизни русских крестьян.

Свободное время. Вы сможете пофотографироваться и купить сувениры.

Организационные детали

  • Время в пути в одну сторону — 4 часа (260 км)
  • В стоимость включено: комфортабельный туристический автобус, все входные билеты
  • Обед оплачивается дополнительно — 500 ₽ за человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 500 ₽
Дети до 18 лет3 400 ₽
Пенсионеры3 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Е
27 окт 2024
Отличная экскурсия. Суздаль - красив!
Федорова
22 окт 2024
Все понравилось.

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