Новогодний Нижний Новгород

Проехать по украшенным улицам города, узнать интересные истории и погрузиться в атмосферу праздника
Нижний Новгород — новогодняя столица России-2022.

Приглашаем вместе полюбоваться его яркими декорациями, эффектной иллюминацией и замечательными уличными инсталляциями! Вы увидите все главные достопримечательности города, согреетесь безалкогольным глинтвейном, услышите о новогодних традициях и приметах.
4.92
12 отзывов
Описание экскурсии

Сказочный Нижний Новгород

Вы увидите в зимнем обличии «визитные карточки» города: старинную улицу Рождественскую, заснеженные холмы Дятловых гор, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского и памятник Петру I. Полюбуетесь уснувшими под снежным покрывалом великими реками Ока и Волга, посетите Благовещенскую площадь и оцените главную новогоднюю елку.

Новогодние истории

Я расскажу, почему в нашей стране Новый год празднуют именно 1 января, какие приметы связаны с этим днем и откуда пошла традиция украшать игрушками ели. А также: как встречали наступление нового года нижегородские купцы и обитатели бедного района Миллиошка, как проходила «Горьковская елка» для местных детишек в начале 20 века и какие интересные истории связаны с рождественскими пушечными залпами.

Организационные детали

  • Эту экскурсию можно провести на вашем автомобиле, где должно быть место для гида — стоимость согласуем в переписке
  • По запросу мы организуем экскурсию для группы до 45 человек. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 3220 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведёте время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите всё самое лучшее.
Отзывы и рейтинг

Е
Елена
30 апр 2025
Посетили Нижний Новгород в предверии Нового 2025 года. Отличная экскурсия, все очень понравилось. Спасибо.
Е
Евгения
7 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Вечерний Нижний Новгород великолепен. Городские улицы украшенные новогодними огнями. Открыла для себя новые места, куда обязательно вернусь.
А
Алина
9 янв 2023
Огромное спасибо за экскурсию!! Интересно, интерактивно, насыщенно, познавательно и с комфортом!
С удовольствием рекомендуем всем, кто будет в Н. Новгороде!
С
Светлана
27 дек 2022
Огромная благодарность Надежде за организацию и проведение экскурсии. Все было четко как договорились. Спасибо за чуткость к нашим пожеланиям, за творческий подход, за настроение, созданное вроде обыкновенными на взгляд мелочами, но такими трогательными.
Рекомендую.
Екатерина
Екатерина
10 июл 2022
Были на экскурсии в январе. Очень понравилось! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий и уже нами увиденного. Надежда интересный рассказчик, хороший экскурсовод. На протяжении всей экскурсии нас ждали приятные сюрпризы! Какие?) Посетите экскурсию, всё узнаете сами. Не пожалеете)
Е
Елена
10 янв 2022
Спасибо большое нашему экскурсоводу Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию! Кажется, что не осталось ни одной улицы и улочки, которую бы нам не показали. Были учтены все наши пожелания. Особая благодарность за отличный автомобиль и супер-водителя!
Ирина
Ирина
10 янв 2022
Великолепная прогулка на машине экскурсовода. Надежда очень интересно рассказывает и много информации доносит за столь короткое время. Сами бы столько не успели увидеть и узнать. Огромное спасибо. Всем рекомендуем!
Юлия
Юлия
8 янв 2022
Экскурсия прошла на нашей машине, не очень удобно. Больше такую брать не будем. Экскурсия понравилась, много интересного узнали, но иногда давали мало время на фотографии.
Е
Елена
7 янв 2022
Благодарим Надежду за проведённую экскурсию. Было очень интересно, понравился рассказ, грамотная речь гида, деликатное, внимательное отношение и то, что человек творчески подошёл к проведению мероприятия. Если снова окажемся в Нижнем Новгороде, постараемся попасть на другие экскурсии Надежды.
Е
Елена
23 дек 2021
Великолепная новогодняя экскурсия по Нижнему Новгороду! Сочетает в себе обзорную автомобильную экскурсию по городу, с погружением в историю города, плюс новогодний колорит, который также гармонично вплетен в историю города. Надежда и Виктория, которые проводили экскурсию совместно, потрясающие рассказчики, высокоэрудированные девушки, и просто приятные собеседники))) Более трех часов пролетели сказочно! Однозначно рекомендую к посещению!
Е
Елена
21 дек 2021
Выражаем огромную благодарность Надежде за проведенную 20.12.2021 экскурсию, за материал, поданный с фантазией и подобранный с любовью. Отдельное спасибо за посещение фабрики ёлочных игрушек-настоящее путешествие в детство! Однозначно, рекомендуем!
Е
Елена
12 дек 2021
Великолепная экскурсия! Маршрут продуман до мелочей. Рассказ гида был очень интересный и увлекательный. Фабрика игрушек - маленькое чудо, кусочек воспоминаний из детства.
Большое спасибо Надежде и ее команде за такую чудесную экскурсию! Спасибо Вам за новогоднее настроение!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

