Нижний Новгород — новогодняя столица России-2022. Приглашаем вместе полюбоваться его яркими декорациями, эффектной иллюминацией и замечательными уличными инсталляциями! Вы увидите все главные достопримечательности города, согреетесь безалкогольным глинтвейном, услышите о новогодних традициях и приметах.

Описание экскурсии

Сказочный Нижний Новгород

Вы увидите в зимнем обличии «визитные карточки» города: старинную улицу Рождественскую, заснеженные холмы Дятловых гор, Нижегородскую ярмарку, собор Александра Невского и памятник Петру I. Полюбуетесь уснувшими под снежным покрывалом великими реками Ока и Волга, посетите Благовещенскую площадь и оцените главную новогоднюю елку.

Новогодние истории

Я расскажу, почему в нашей стране Новый год празднуют именно 1 января, какие приметы связаны с этим днем и откуда пошла традиция украшать игрушками ели. А также: как встречали наступление нового года нижегородские купцы и обитатели бедного района Миллиошка, как проходила «Горьковская елка» для местных детишек в начале 20 века и какие интересные истории связаны с рождественскими пушечными залпами.

Организационные детали