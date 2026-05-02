Эта прогулка по Нижегородскому кремлю соединяет историю и городские легенды.
Вы узнаете о строительстве крепости, подвиге Козьмы Минина и жизни средневекового города, попробуете разгадать старинные загадки и услышите местные предания. По пути вам откроются красивые виды на Волгу и Оку.
Вы узнаете о строительстве крепости, подвиге Козьмы Минина и жизни средневекового города, попробуете разгадать старинные загадки и услышите местные предания. По пути вам откроются красивые виды на Волгу и Оку.
Описание экскурсии
- У верхней площадки Чкаловской лестницы вы разгадате первую загадку крепости
- На территории кремля осмотрите главные достопримечательности, услышите о его славном боевом прошлом, подвиге Кузьмы Минина и других нижегородцев
- У Михайло-Архангельского собора расшифруете таинственные письмена на надгробных плитах
- Найдёте сломанный обелиск и узнаете тайну Зачатьевской башни и историю любви Дмитрия Донского и нижегородской княжны
- Попробуете отыскать скрытый ход Тайницкой башни
- Услышите легенду о Коромысловой башне
- Рассмотрите макет города начала 20 века
- Выйдете наружу через боевой ход Никольской башни
- Сделаете фото как на купюре 1000 рублей
- Познакомитесь с нижегородцами 13–17 веков
- Завершите маршрут на Театральной площади с выходом на улицу Большую Покровскую
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Были на экскурсии по Нижегородскому Кремлю с Ириной. Нам очень понравилось. Ирина прекрасный рассказчик, чувствуется большая любовь к своему городу, знание его истории, неравнодушное отношение. Экскурсия пролетела, как миг, узнали много интересного, и даже побывали на колокольне, спасибо большое, всем рекомендуем 👍
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Экскурсия очень понравилась, экскурсовод добродушная женщина с грамотной речью и умением увлекать рассказом. Чувствуется, что город любит и рассказывает о нем с душой Маршрут интересный с потрясающими видами на Волгу
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