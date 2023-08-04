Узнать, была ли сладкой жизнь в старинном Горьком, и сделать шоколадную картину своими руками
Мы покажем историю, архитектуру и быт Нижнего (когда-то Горького) через сравнение сладкой и одновременно непростой — горькой — жизни горожан.
Прогуляемся по главным локациям и закрепим знакомство с достопримечательностями в музее «Город в шоколаде». Вы сделаете сладкий шедевр, а ещё полакомитесь чаем с печеньем!
Прогуляемся по главным локациям и закрепим знакомство с достопримечательностями в музее «Город в шоколаде». Вы сделаете сладкий шедевр, а ещё полакомитесь чаем с печеньем!
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по центру
Вы увидите самые лакомые места города — дом-зефир, арт-объект «Ложка вкуса», сказочный терем. Узнаете истории любви купцов Рукавишниковых, дворян Анненковых, князя Дмитрия Донского и его жены Евдокии, лётчика-испытателя Чкалова и его супруги Ольги. Мы расскажем, что и где дегустировала в Нижнем Новгороде Маргарет Тэтчер. И поделимся историей о духовном сыне Горького.
Посещение музея и мастер-класс
Потом отправимся в музей «Город в шоколаде», где вы не только посетите экскурсию, но и попробуете себя в роли шоколатье, создав настоящую сладкую картину. В конце вас ждёт чаепитие с печеньем.
Программа
- Экскурсия по городу (1,5 часа). Маршрут проходит через площадь Минина и Пожарского, Кремль и пешеходную улицу Большую Покровскую. Вы увидите Дом военного губернатора, Мининский сад, сквер семьи, панораму встречи двух рек, бронзовый макет города конца 19 века (он сделан будто из шоколада!).
- Экскурсия в музее «Город в шоколаде» (30 минут). Гид музея обобщит информацию о городе и покажет достопримечательности в виде шоколадных картин и фигур.
- Мастер-класс по созданию шоколадной картины (40 минут). Сотрудники музея предоставят небольшую шоколадную заготовку (например, герб Нижнего Новгорода или портрет Пушкина), шоколадную цветную глазурь и кисти для росписи.
- Чаепитие (20 минут). Пока картина будет застывать, вы выпьете чай с печеньем. Его, кстати, тоже можно будет расписать шоколадом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость экскурсии включено: посещение музея шоколада, изготовление картины из бельгийского шоколада и чаепитие
Начало экскурсии на площади Минина и Пожарского. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
в четверг в 12:30, в субботу в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 12:30, в субботу в 10:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1577 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведете время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите все самое лучшее.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
4 авг 2023
Интересная экскурсия. Очень понравился музей Город в шоколаде: экскурсия в музее и мастер-класс.
Е
Евгения
14 июля 2023
Очень понравилась экскурсия. Первая часть - экскурсия по городу и кремлю. Узнали много нового и интересного о городе. В музее шоколада провели мастер-класс по рисованию шоколадом, рассказали историю шоколада. Подойдёт как взрослым, так и детям
И
Ирина
8 июля 2023
Необычная экскурсия!!! Понравилась всем! Экскурсовод Татьяна давала не только общие сведения по маршруту, но и делилась интересными подробностями из архивов. Увлекательное путешествие завершилось вкусным мастер-классом по изготовлению шоколада. Рекомендуем!!
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