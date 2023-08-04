Мы покажем историю, архитектуру и быт Нижнего (когда-то Горького) через сравнение сладкой и одновременно непростой — горькой — жизни горожан. Прогуляемся по главным локациям и закрепим знакомство с достопримечательностями в музее «Город в шоколаде». Вы сделаете сладкий шедевр, а ещё полакомитесь чаем с печеньем!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Вы увидите самые лакомые места города — дом-зефир, арт-объект «Ложка вкуса», сказочный терем. Узнаете истории любви купцов Рукавишниковых, дворян Анненковых, князя Дмитрия Донского и его жены Евдокии, лётчика-испытателя Чкалова и его супруги Ольги. Мы расскажем, что и где дегустировала в Нижнем Новгороде Маргарет Тэтчер. И поделимся историей о духовном сыне Горького.

Посещение музея и мастер-класс

Потом отправимся в музей «Город в шоколаде», где вы не только посетите экскурсию, но и попробуете себя в роли шоколатье, создав настоящую сладкую картину. В конце вас ждёт чаепитие с печеньем.

Программа

Экскурсия по городу (1,5 часа). Маршрут проходит через площадь Минина и Пожарского, Кремль и пешеходную улицу Большую Покровскую. Вы увидите Дом военного губернатора, Мининский сад, сквер семьи, панораму встречи двух рек, бронзовый макет города конца 19 века (он сделан будто из шоколада!).

Экскурсия в музее «Город в шоколаде» (30 минут). Гид музея обобщит информацию о городе и покажет достопримечательности в виде шоколадных картин и фигур.

Мастер-класс по созданию шоколадной картины (40 минут). Сотрудники музея предоставят небольшую шоколадную заготовку (например, герб Нижнего Новгорода или портрет Пушкина), шоколадную цветную глазурь и кисти для росписи.

Чаепитие (20 минут). Пока картина будет застывать, вы выпьете чай с печеньем. Его, кстати, тоже можно будет расписать шоколадом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость экскурсии включено: посещение музея шоколада, изготовление картины из бельгийского шоколада и чаепитие

Начало экскурсии на площади Минина и Пожарского. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.