Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом

Узнать, была ли сладкой жизнь в старинном Горьком, и сделать шоколадную картину своими руками

5
3 отзыва
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Мы покажем историю, архитектуру и быт Нижнего (когда-то Горького) через сравнение сладкой и одновременно непростой — горькой — жизни горожан.

Прогуляемся по главным локациям и закрепим знакомство с достопримечательностями в музее «Город в шоколаде». Вы сделаете сладкий шедевр, а ещё полакомитесь чаем с печеньем!
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
Сладкий Нижний: экскурсия с шоколадным мастер-классом
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по центру

Вы увидите самые лакомые места города — дом-зефир, арт-объект «Ложка вкуса», сказочный терем. Узнаете истории любви купцов Рукавишниковых, дворян Анненковых, князя Дмитрия Донского и его жены Евдокии, лётчика-испытателя Чкалова и его супруги Ольги. Мы расскажем, что и где дегустировала в Нижнем Новгороде Маргарет Тэтчер. И поделимся историей о духовном сыне Горького.

Посещение музея и мастер-класс

Потом отправимся в музей «Город в шоколаде», где вы не только посетите экскурсию, но и попробуете себя в роли шоколатье, создав настоящую сладкую картину. В конце вас ждёт чаепитие с печеньем.

Программа

  • Экскурсия по городу (1,5 часа). Маршрут проходит через площадь Минина и Пожарского, Кремль и пешеходную улицу Большую Покровскую. Вы увидите Дом военного губернатора, Мининский сад, сквер семьи, панораму встречи двух рек, бронзовый макет города конца 19 века (он сделан будто из шоколада!).
  • Экскурсия в музее «Город в шоколаде» (30 минут). Гид музея обобщит информацию о городе и покажет достопримечательности в виде шоколадных картин и фигур.
  • Мастер-класс по созданию шоколадной картины (40 минут). Сотрудники музея предоставят небольшую шоколадную заготовку (например, герб Нижнего Новгорода или портрет Пушкина), шоколадную цветную глазурь и кисти для росписи.
  • Чаепитие (20 минут). Пока картина будет застывать, вы выпьете чай с печеньем. Его, кстати, тоже можно будет расписать шоколадом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии включено: посещение музея шоколада, изготовление картины из бельгийского шоколада и чаепитие

Начало экскурсии на площади Минина и Пожарского. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

в четверг в 12:30, в субботу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 12:30, в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 авг 2023
Интересная экскурсия. Очень понравился музей Город в шоколаде: экскурсия в музее и мастер-класс.
Е
14 июля 2023
Очень понравилась экскурсия. Первая часть - экскурсия по городу и кремлю. Узнали много нового и интересного о городе. В музее шоколада провели мастер-класс по рисованию шоколадом, рассказали историю шоколада. Подойдёт как взрослым, так и детям
И
8 июля 2023
Необычная экскурсия!!! Понравилась всем! Экскурсовод Татьяна давала не только общие сведения по маршруту, но и делилась интересными подробностями из архивов. Увлекательное путешествие завершилось вкусным мастер-классом по изготовлению шоколада. Рекомендуем!!

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Для пенсионеров
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