От Кремля до монастыря. Нижний Новгород - Городец - Дивеево. Зима-весна

Приглашаем вас в трёхдневное путешествие по волжским городам — Нижний Новгород и Городец, где переплетаются история, ремёсла и дух старинной Руси! По желанию в программу можно включить поездку в Дивеево — святую обитель, чтобы дополнить культурное путешествие духовными впечатлениями и познакомиться с одним из важнейших православных центров России.
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу. Нижегородский кремль. Усадьба Рукавишниковых

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (WhatsApp) за два дня до начала путешествия. Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде.

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

Встреча осуществляется параллельно:

  • 11:00-11:25 в центральном здании железнодорожного вокзала у сувенирной лавки, расположенной слева от выхода.
  • 11:15-11:25 на пл. Ленина (около гостиницы Маринс Парк отель 4*) автобусы встают вдоль площади напротив памятника (номер автобуса Вам сообщит ответственный менеджер)
  • 10:50 в фойе гостиницы Редди (для прибывших рано или накануне тура).

Посадка в автобус.

Вещи в автобус.

Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

В ходе путешествия вы откроете для себя главные символы города: величественную Чкаловскую лестницу, монументальный собор Александра Невского, монументальный памятник Максиму Горькому, а также жемчужину архитектуры XVII века — старинную Строгановскую (Рождественскую) церковь.

Маршрут пролегает через самые живописные уголки города: вы прогуляетесь по атмосферным улицам — Малой Покровской, Рождественской и Ильинской, насладитесь панорамами Верхневолжской и Нижневолжской набережных.

Особое внимание будет уделено знаковым площадям города — Минина и Пожарского, Максима Горького.

А самые впечатляющие моменты ждут вас на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.

Не упустите возможность полюбоваться панорамой с самой высокой набережной Волги, откуда открываются потрясающие виды на величавые волжские просторы!

13:30 На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по Нижегородскому Кремлю — старинной крепости, построенной в начале XVI века.

Это очень важное оборонительное сооружение, которое за всю историю ни разу не смогли захватить враги.

В Кремле находится самый старый собор города — Михайло-Архангельский.

Он построен в XVII веке, и там похоронен знаменитый нижегородец Козьма Минин.

Если посмотреть на Кремль с Волги, он похож на красивое каменное украшение, которое лежит на склонах Дятловых гор.

14:45 Обед в кафе города. Входит в стоимость.

Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода.

На экскурсии вы узнаете интересные истории о старинных зданиях и их владельцах, услышите рассказы о знаменитых нижегородских купцах-меценатах, которые строили этот район, познакомитесь с биографиями известных людей, живших здесь, и узнаете, как менялась главная улица города на протяжении столетий.

Далее приглашаем вас в великолепную усадьбу Рукавишниковых — роскошный купеческий особняк XIX века в стиле необарокко, где вы познакомитесь с историей знаменитой нижегородской династии промышленников, увидите изысканные парадные залы с подлинной мебелью и предметами интерьера той эпохи, оцените уникальную архитектуру здания и узнаете о быте и традициях богатого купеческого сословия дореволюционной России.

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

2 день

Городец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город Мастеров

Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы:

  • 08:20 Редди 3* Трансфер на пл. Ленина.
  • 08:45-09:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)

9:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.)

10:00 Прибытие в Городец.

Обзорная экскурсия по исторической части Городца.

Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.

Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.

Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.

Посещение Феодоровского монастыря.

Федоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.

Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).

Посещение музея "Терем русского самовара".

Музей находится в усадьбе Гришаева.

Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.

Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.

Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.

Самовары передавались по наследству. Возникали целые школы по изготовлению самоваров.

В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.

Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".

Городецкий Город мастеров — это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI- XIX веков.

В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.

Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.

14:00 Обед в кафе города. Входит в стоимость

15:30 Выезд из г. Городца.

17:00-18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер в гостинцу.

3 день

Свободный день или экскурсия в Дивеево и Арзамас (по желанию)

Завтрак в гостинице.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Для тех, кто приобрел экскурсию в Дивеево:

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы 07:20 Редди 3*.

Трансфер на пл. Ленина.

07:45 начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)

Путевая экскурсия.

Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.

Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.

Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.

Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся».

14:45 Обед в кафе города. Входит в стоимость.

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.

19:00- 20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

Внимание! на территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.

Если у Вас приобретены дополнительные ночи проживания после тура, или Вы прибыли на автомобиле, который припаркован у гостиницы, автобус доставит Вас в гостиницу.

Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 20 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение
Трехместное
размещение
Редди 3* или аналогичная22 50030 00020 400
Маринс Парк отель 4*, или аналогичная
25 50034 20023 400

Варианты проживания

Гостиница «Рэдди»

2 ночи

Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.

Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.

Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»

2 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города)
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
  • Экскурсия по г. Городцу
  • Посещение Музея деревянного зодчества «Город Мастеров»
  • Музея «Терем русского самовара»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание: завтрак в первый день, ужины
  • Личные расходы
  • Посещение объектов не заявленных в программе
  • Трансфер на железнодорожный вокзал в 3ий экскурсионный день для тех, у кого он свободный
  • Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево с обедом (за доп. плату 3500 рублей с человека)
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Какие организационные детали тура?
  • смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
  • в автобусе предварительное распределение мест;
  • в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
