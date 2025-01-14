Одним из особых достопримечательностей Нижнего Новгорода являются его монастыри, которые отличаются своей архитектурой, историей и духовной
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду с посещением Усадьбы Рукавишниковых
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре "Художественные промыслы".
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Внимание! на территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
07:20 Ибис 3*.
07:30 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
07:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)
08:00 Отправление из Нижнего Новгорода в Арзамас (113 км).
Ориентировочное время в пути 2 часа.
Путевая экскурсия Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.
10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.
Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.
Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.
12:00 Прибытие в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице “Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших”.
Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский:"Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев".
14:30 Обед в кафе Дивеево (входит в стоимость).
После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.
20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Свободное время.
Экскурсия в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы.
Вещи Вы можете взять с собой в автобус или оставить в камере хранения гостиницы (бесплатно).
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
08:00 Ибис 3*.
08:10 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
08:20-08:30 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
08:30 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину.
Переезд в Макарьево.
Ориентировочное время в пути 1.5 часа (97 км).
Путевая экскурсия в дороге.
10:00 Экскурсия по Макарьевскому монастырю.
Экскурсия начинается с посещения Макарьевского монастыря.
Этот монастырь был заложен в 1435 г. монахом по имени Макарий Желтоводский.
Обитель обладает долгой и насыщенной историей.
Изначально монастырь строился из дерева, однако с течением времени, за счет прибыли от знаменитой ярмарки Макарьевская, его реконструировали и сделали каменным.
В XVI веке монастырь превратился в крупный религиозный и культурный центр.
В XVIII веке монастырь прекратил свою деятельность, однако в 1990-х гг. его снова открыли как действующий женский монастырь.
Достопримечательности монастыря:
- Свято-Троицкий собор (собор Троицы Живоначальной). Главный собор монастыря, построенный в 1652 году. В соборе хранятся мощи преподобного Макария Желтоводского.
- Успенская церковь. Расположена к западу от Троицкого собора. Каменный пятиглавый храм был построен в 1651-1654 годах на месте деревянной церкви, возведенной в 1626 году. В 1882 году церковь была перестроена.
- Церковь Макария Желтоводского (также известная как церковь Макария Унженского). Расположена к северу от Троицкого собора и соединена с ним галереей. Храм был построен в 1808- 1809 годах в стиле классицизма.
- Церковь Михаила Архангела. Построена в 1640 году, является одним из старейших зданий монастыря.
- Настоятельские покои. Бывшая резиденция настоятелей монастыря, построенная в 18 веке.
В настоящее время женский Макарьевский монастырь является действующим.
На его территории живут и трудятся около 100 инокинь.
Обитель является значимым центром как для паломнических групп, так и для светских туристов.
Во время экскурсии по Макарьевскому монастырю вы сможете осмотреть все его основные достопримечательности, а также узнать об истории его создания и современной деятельности.
12:00 Посещение страусиной фермы "Макарьевский страус".
Мы приглашаем вас на встречу с экзотическими пернатыми обитателями фермы “Макарьевский страус”.
В ходе визита вы сможете:
- Понаблюдать за различными представителями страусиного семейства, начиная с пушистых малышей и заканчивая величественными взрослыми особями.
- Узнать интересные подробности об их неординарном поведении и стиле жизни.
- Посетить магазин при ферме, где вы найдете обширный ассортимент товаров и сувениров из продуктов страуса: расписанные страусиные яйца, изделия из страусиной шкуры, перья страуса для творчества, уникальную косметику на основе страусиного сала.
Визит на ферму будет не только увлекательным, но и познавательным.
Вы значительно расширите свои познания о животном мире и сможете приобрести оригинальные и полезные сувениры.
13:00 Переезд в г. Бор (79 км).
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Вы увидите памятник Горькому и Шаляпину.
Композиция установлена на территории дачного поселения, которое находится на Моховых горах.
Здесь же располагалась дача семейства Малиновских, любимое место встречи интеллектуальной элиты Нижнего Новгорода.
Рядом находилась дача Максима Горького.
Сюда приезжал в гости Шаляпин.
15:00 Прибытие в Сергиевскую слободу (г. Бор).
“Сергиевская слобода” – религиозно-просветительский центр в городе Бор.
Был открыт в 2014 году в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Центр был основан на месте, где ранее находились Знаменский и Сергиевский храмы (до революции – Преображенский).
“Сергиевская слобода” включает в себя православную гимназию имени святого князя Дмитрия Донского, музей Сергея Радонежского, детский сад, детскую площадку и памятник Сергию Радонежскому.
16:00 Отъезд домой.
17:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезда, с отправлением после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура
Стоимость доп.
суток
проживания с
человека
|Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|22 500
|4000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|27 000
|6000
|Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|21 300
|3000
|Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|26 100
|6000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|30 900
|8000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|24 900
|4000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Гостиница Нижний 3
Отель «Нижний Канавинская» расположен рядом с «Московским» ж/д вокзалом и Цирком, в 0,2 км от станции метро «Московская».
К размещению представлены комфортные номера с кондиционером, плазменным телевизором, скоростным Wi-Fi и ванной комнатой с душем, феном и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник, чайник и питьевая вода. В некоторых номера имеется кухонная зона с варочной панелью. Вкусно и сытно поесть гости могу в кафе русской кухни «Чугунок».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Экскурсионной обслуживание по программе с гидом
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево
- Посещение с экскурсией Макарьевского монастыря, посещение с экскурсией страусиной фермы
- Экскурсия в духовно-просвятительский центр «Сергиевская слобода»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на территории Дивеевского монастыря
- Посещение объектов, не входящих в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные детали тура?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
- в автобусе предварительное распределение мест;
- в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.