2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади»
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
от 10 800₽ за человека
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«Затем посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор»
1 ноя в 11:00
2 ноя в 11:00
от 18 300₽ за человека
3 дня
Легендарные монастыри Нижнего Новгорода. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
«Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского»
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 22 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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