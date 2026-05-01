Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Нижегородский кремль. Усадьба Рукавишниковых
Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (WhatsApp) за два дня до начала путешествия. Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде.
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
Встреча осуществляется параллельно:
- 11:00-11:25 в центральном здании железнодорожного вокзала у сувенирной лавки, расположенной слева от выхода.
- 11:15-11:25 на пл. Ленина (около гостиницы Маринс Парк отель 4*) автобусы встают вдоль площади напротив памятника (номер автобуса Вам сообщит ответственный менеджер)
- 10:50 в фойе гостиницы Редди (для прибывших рано или накануне тура).
Посадка в автобус.
Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе путешествия вы откроете для себя главные символы города: величественную Чкаловскую лестницу, монументальный собор Александра Невского, монументальный памятник Максиму Горькому, а также жемчужину архитектуры XVII века — старинную Строгановскую (Рождественскую) церковь.
Маршрут пролегает через самые живописные уголки города: вы прогуляетесь по атмосферным улицам — Малой Покровской, Рождественской и Ильинской, насладитесь панорамами Верхневолжской и Нижневолжской набережных.
Особое внимание будет уделено знаковым площадям города — Минина и Пожарского, Максима Горького.
А самые впечатляющие моменты ждут вас на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.
Не упустите возможность полюбоваться панорамой с самой высокой набережной Волги, откуда открываются потрясающие виды на величавые волжские просторы!
13:30 На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по Нижегородскому Кремлю — старинной крепости, построенной в начале XVI века.
Это очень важное оборонительное сооружение, которое за всю историю ни разу не смогли захватить враги.
В Кремле находится самый старый собор города — Михайло-Архангельский.
Он построен в XVII веке, и там похоронен знаменитый нижегородец Козьма Минин.
Если посмотреть на Кремль с Волги, он похож на красивое каменное украшение, которое лежит на склонах Дятловых гор.
14:45 Обед в кафе города. Входит в стоимость.
Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода.
На экскурсии вы узнаете интересные истории о старинных зданиях и их владельцах, услышите рассказы о знаменитых нижегородских купцах-меценатах, которые строили этот район, познакомитесь с биографиями известных людей, живших здесь, и узнаете, как менялась главная улица города на протяжении столетий.
Далее приглашаем вас в великолепную усадьбу Рукавишниковых — роскошный купеческий особняк XIX века в стиле необарокко, где вы познакомитесь с историей знаменитой нижегородской династии промышленников, увидите изысканные парадные залы с подлинной мебелью и предметами интерьера той эпохи, оцените уникальную архитектуру здания и узнаете о быте и традициях богатого купеческого сословия дореволюционной России.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Городец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город Мастеров
Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы:
- 08:20 Редди 3* Трансфер на пл. Ленина.
- 08:45-09:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)
9:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.)
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
Посещение Феодоровского монастыря.
Федоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей находится в усадьбе Гришаева.
Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.
Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству. Возникали целые школы по изготовлению самоваров.
В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".
Городецкий Город мастеров — это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI- XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
14:00 Обед в кафе города. Входит в стоимость
15:30 Выезд из г. Городца.
17:00-18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер в гостинцу.
Свободный день или экскурсия в Дивеево и Арзамас (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Для тех, кто приобрел экскурсию в Дивеево:
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы 07:20 Редди 3*.
Трансфер на пл. Ленина.
07:45 начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)
Путевая экскурсия.
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.
Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.
Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.
Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся».
14:45 Обед в кафе города. Входит в стоимость.
После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.
19:00- 20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Внимание! на территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.
Если у Вас приобретены дополнительные ночи проживания после тура, или Вы прибыли на автомобиле, который припаркован у гостиницы, автобус доставит Вас в гостиницу.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 20 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение
Трехместное
размещение
|Редди 3* или аналогичная
|22 500
|30 000
|20 400
Маринс Парк отель 4*, или аналогичная
|25 500
|34 200
|23 400
Варианты проживания
Гостиница «Рэдди»
Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Экскурсионное обслуживание
- Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Экскурсия по г. Городцу
- Посещение Музея деревянного зодчества «Город Мастеров»
- Музея «Терем русского самовара»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов не заявленных в программе
- Трансфер на железнодорожный вокзал в 3ий экскурсионный день для тех, у кого он свободный
- Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево с обедом (за доп. плату 3500 рублей с человека)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные детали тура?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
- в автобусе предварительное распределение мест;
- в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.