1 день

Обзорная экскурсия по городу. Нижегородский кремль. Усадьба Рукавишниковых

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (WhatsApp) за два дня до начала путешествия. Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде.

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

Встреча осуществляется параллельно:

11:00-11:25 в центральном здании железнодорожного вокзала у сувенирной лавки, расположенной слева от выхода.

11:15-11:25 на пл. Ленина (около гостиницы Маринс Парк отель 4*) автобусы встают вдоль площади напротив памятника (номер автобуса Вам сообщит ответственный менеджер)

10:50 в фойе гостиницы Редди (для прибывших рано или накануне тура).

Посадка в автобус.

Вещи в автобус.

Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

В ходе путешествия вы откроете для себя главные символы города: величественную Чкаловскую лестницу, монументальный собор Александра Невского, монументальный памятник Максиму Горькому, а также жемчужину архитектуры XVII века — старинную Строгановскую (Рождественскую) церковь.

Маршрут пролегает через самые живописные уголки города: вы прогуляетесь по атмосферным улицам — Малой Покровской, Рождественской и Ильинской, насладитесь панорамами Верхневолжской и Нижневолжской набережных.

Особое внимание будет уделено знаковым площадям города — Минина и Пожарского, Максима Горького.

А самые впечатляющие моменты ждут вас на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.

Не упустите возможность полюбоваться панорамой с самой высокой набережной Волги, откуда открываются потрясающие виды на величавые волжские просторы!

13:30 На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по Нижегородскому Кремлю — старинной крепости, построенной в начале XVI века.

Это очень важное оборонительное сооружение, которое за всю историю ни разу не смогли захватить враги.

В Кремле находится самый старый собор города — Михайло-Архангельский.

Он построен в XVII веке, и там похоронен знаменитый нижегородец Козьма Минин.

Если посмотреть на Кремль с Волги, он похож на красивое каменное украшение, которое лежит на склонах Дятловых гор.

14:45 Обед в кафе города. Входит в стоимость.

Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода.

На экскурсии вы узнаете интересные истории о старинных зданиях и их владельцах, услышите рассказы о знаменитых нижегородских купцах-меценатах, которые строили этот район, познакомитесь с биографиями известных людей, живших здесь, и узнаете, как менялась главная улица города на протяжении столетий.

Далее приглашаем вас в великолепную усадьбу Рукавишниковых — роскошный купеческий особняк XIX века в стиле необарокко, где вы познакомитесь с историей знаменитой нижегородской династии промышленников, увидите изысканные парадные залы с подлинной мебелью и предметами интерьера той эпохи, оцените уникальную архитектуру здания и узнаете о быте и традициях богатого купеческого сословия дореволюционной России.

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160