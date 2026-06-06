Новгородский кремль, он же Детинец — сердце Великого Новгорода и один из символов Древней Руси. Здесь принимались важные решения, строились храмы и вершилась история.
Вы увидите главные достопримечательности кремля и узнаете, почему его называют колыбелью русской государственности, куда делось ухо колокола и почему окаменела птица на Софийском соборе.
Вы увидите главные достопримечательности кремля и узнаете, почему его называют колыбелью русской государственности, куда делось ухо колокола и почему окаменела птица на Софийском соборе.
Описание экскурсии
Вы увидите главные памятники Новгородского кремля: Софийский собор 11 века, памятник «Тысячелетие России», Владычную палату, Часозвоню, храм Сергия Радонежского, звонницу и Магдебургские врата.
И узнаете:
- почему новгородские князья не жили в кремле и где находилась их резиденция
- сколько храмов и монастырей когда-то было в городе
- кто изображён на памятнике «Тысячелетие России» и Магдебургских вратах
- почему на кресте Софийского собора сидит птица и как появилась легенда о её окаменении
- какие инженерные решения использовали при строительстве Владычной палаты
- кто учился в школе братьев Лихудов
- почему на одном из колоколов звонницы нет уха
Организационные детали
Всё объекты осматриваем снаружи.
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00, в среду в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1067 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы-Софийской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00, в среду в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 2522 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
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