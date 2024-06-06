🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 16 отзывов Групповая экскурсия Великий Новгород в группе Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет Начало: У Горбатого моста Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 273 отзыва Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места Начало: У Кремля 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 24 отзыва Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных Начало: на проспекте Александра Корсунова Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 173 отзыва В тренде Великий Новгород: историческое путешествие за два часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время Начало: На Сенной площади 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб Начало: У ворот Музея каменных жерновов 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов История Великого Новгорода за 2 часа Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас Начало: На Софийской площади 3 990 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты Начало: На улице Десятинной 4 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 81 отзыв Путешествие по древней Новгородской земле Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами от 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 40 отзывов Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд Начало: Площадь Победы-Софийская 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 1 час 52 отзыва «Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы Начало: На Сенной площади 3920 2 940 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов В тренде Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу Начало: Напротив гостиницы «Садко» 4 667 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 200 отзывов Великий Новгород - древняя столица Севера Руси Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате Начало: На Софийской площади 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 1 час 3 отзыва Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида Начало: Центральный причал Ярославово Дворище Расписание: ежедневно в 20:00 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Мини-группа 1 час 1 отзыв Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе) Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды Начало: У причала Ярославово Дворище Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города Начало: На площади Победы-Софийской Расписание: ежедневно в 12:00 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 8 отзывов Великий Новгород - детям: интерактивная экскурсия Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного Начало: На площади Победы - Софийской 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 3 отзыва Пешком по Детинцу: экскурсия по Новгородскому кремлю Прогуляйтесь по древнему Детинцу Великого Новгорода и откройте для себя его величественные тайны Начало: На Софийской площади 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 1.5 часа 4 отзыва По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода Начало: На площади Победы 900 765 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2 отзыва Популярное предложение Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 13 отзывов Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны Начало: У Ганзейского фонтана Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 14 отзывов Популярное предложение Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси Начало: Возле кремля 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева Начало: На территории кремля 4 140 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде Начало: На набережной Александра Невского 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 1.5 часа 15 отзывов К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии Начало: Набережная Александра Невского 900 765 ₽ за человека

Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00 1 900 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2 отзыва Групповой мастер-класс «Шоколадная картина» Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00 1 450 ₽ за человека

20% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе 4500 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 12 отзывов Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно Начало: на Сенной площади 2 140 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Истории Плотницкого конца Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода Начало: На набережной Александра Невского 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 1.5 часа Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея Погрузиться в древний мир и выяснить, что такое копоушка, поршень и шестопёр Начало: В районе улицы Дворцовой 4 900 ₽ за всё до 10 чел.