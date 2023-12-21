Великий Новгород: истоки российской государственности
Индивидуальная экскурсия в Великом Новгороде

Увидеть главные достопримечательности города, в которых рождалось будущее целой страны

Великий Новгород — один из самых древних городов России. И потому может похвастаться огромным количеством памятников архитектуры.

Но главная ценность города в том, что именно здесь зародилась российская государственность и пролёг знаменитый путь из варяг в греки. О том, чем это обернулось, мы с вами и поговорим. А заодно посмотрим на главные места исторических событий.
Великий Новгород: истоки российской государственности
Великий Новгород: истоки российской государственности
Великий Новгород: истоки российской государственности
Великий Новгород: истоки российской государственности
Великий Новгород: истоки российской государственности
Великий Новгород: истоки российской государственности
Великий Новгород: истоки российской государственности
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

Торговая сторона

Вас будет ждать россыпь архитектурных памятников: аркада гостиных рядов, ганзейский фонтан — знак ганзейского союза, несколько церквей (Никольский собор с фрагментами фресок 12 века, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения — мы все внимательно осмотрим). Большая часть памятников датируется домонгольской эпохой, и это — бесценно.

Мы поговорим о:

  • формировании Новгородской республики и великом Новгородском Вече
  • зарождении и развитии российской государственности
  • хождении варягов по водам реки Волхов
  • великом новгородском торге

Кремль и Софийский собор

  • Новгородский кремль, он же Детинец — древнее сердце Великого Новгорода. Путь к нему пролегает по Великому (ныне пешеходному) мосту, который связывает берега города. Я опишу историю строительства Детинца и укажу главные вехи его многовековой судьбы.
  • Софийский собор и его звонница — древнейший из действующих каменных православных храмов на территории России, шедевр древнерусского зодчества. Вы увидите Магдебургские врата, фрагменты фресок 16 века и восхитительное убранство храма.
  • Музеи на территории Кремля. Я покажу вам, где расположен исторический музей, в котором хранятся богатейшие археологические коллекции и размещается Музей икон. Будет интересна и Владычная (Грановитая) палата, которая знакомит с декоративно-прикладным искусством 5-19 веков.

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет в Никольский собор — 250 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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