Великий Новгород — один из самых древних городов России. И потому может похвастаться огромным количеством памятников архитектуры.



Но главная ценность города в том, что именно здесь зародилась российская государственность и пролёг знаменитый путь из варяг в греки. О том, чем это обернулось, мы с вами и поговорим. А заодно посмотрим на главные места исторических событий.