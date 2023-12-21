Увидеть главные достопримечательности города, в которых рождалось будущее целой страны
Великий Новгород — один из самых древних городов России. И потому может похвастаться огромным количеством памятников архитектуры.
Но главная ценность города в том, что именно здесь зародилась российская государственность и пролёг знаменитый путь из варяг в греки. О том, чем это обернулось, мы с вами и поговорим. А заодно посмотрим на главные места исторических событий.
Но главная ценность города в том, что именно здесь зародилась российская государственность и пролёг знаменитый путь из варяг в греки. О том, чем это обернулось, мы с вами и поговорим. А заодно посмотрим на главные места исторических событий.
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Описание
Что вас ожидает
Торговая сторона
Вас будет ждать россыпь архитектурных памятников: аркада гостиных рядов, ганзейский фонтан — знак ганзейского союза, несколько церквей (Никольский собор с фрагментами фресок 12 века, церковь Параскевы Пятницы, церковь Успения — мы все внимательно осмотрим). Большая часть памятников датируется домонгольской эпохой, и это — бесценно.
Мы поговорим о:
- формировании Новгородской республики и великом Новгородском Вече
- зарождении и развитии российской государственности
- хождении варягов по водам реки Волхов
- великом новгородском торге
Кремль и Софийский собор
- Новгородский кремль, он же Детинец — древнее сердце Великого Новгорода. Путь к нему пролегает по Великому (ныне пешеходному) мосту, который связывает берега города. Я опишу историю строительства Детинца и укажу главные вехи его многовековой судьбы.
- Софийский собор и его звонница — древнейший из действующих каменных православных храмов на территории России, шедевр древнерусского зодчества. Вы увидите Магдебургские врата, фрагменты фресок 16 века и восхитительное убранство храма.
- Музеи на территории Кремля. Я покажу вам, где расположен исторический музей, в котором хранятся богатейшие археологические коллекции и размещается Музей икон. Будет интересна и Владычная (Грановитая) палата, которая знакомит с декоративно-прикладным искусством 5-19 веков.
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Никольский собор — 250 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Александра Невского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 1408 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Максим, я гид в Великом Новгороде. С радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нём множество интересных фактов.
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