1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: на проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Великому Новгороду нестандартными тропами: уникальный маршрут
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, исследуя его скрытые сокровища и уникальные исторические объекты
Начало: На улице Десятинной
14 июня в 08:30
18 июня в 13:30
4 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Мини-группа
1 час
Великий Новгород - детям: интерактивная экскурсия
Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного
Начало: На площади Победы - Софийской
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Пешком по Детинцу: экскурсия по Новгородскому кремлю
Прогуляйтесь по древнему Детинцу Великого Новгорода и откройте для себя его величественные тайны
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 14:30
10 июня в 12:00
670₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 140₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Из-под земли достали: находки археологов в экспозиции Новгородского музея
Погрузиться в древний мир и выяснить, что такое копоушка, поршень и шестопёр
Начало: В районе улицы Дворцовой
15 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Отличная экскурсия. Профессиональный и очень приятный гид. Всем рекомендую.
- ППавел5 июня 2024Отличная экскурсия, увлеченный гид, прекрасный город
- ААндрей5 июня 2024Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
- ННиколай5 июня 2024Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
- ААлександр4 июня 2024Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
- PPAVEL4 июня 2024Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
- PPAVEL4 июня 2024Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
- ААлла4 июня 2024Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Большое человеческое спасибо за волшебное путешествие и интерактивную экскурсию по Великому Новгороду. Наконец-то задали ВСЕ вопросы по истории, накопившиеся со
- ЮЮлия3 июня 2024Понравилась подача информации, много наглядных материалов у гида. Время пролетело незаметно! Ребенок был вовлечен от и до! Спасибо огромное за знакомство с Детинецем.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Для пенсионеров»
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