Авторская экскурсия,посвящённая истории алкоголя в Новгороде.
Что пили в Средние века и как готовили? Какими были первые питейные и что в них продавалось? Что такое горячее вино и когда появилась водка? Как с пьянством боролись церковь и правительство? Что из напитков производится в Новгороде сейчас? Ответы на эти вопросы и много курьёзных историй вы услышите во время прогулки по историческому центру Великого Новгорода и остановок в лучших заведениях города.
Во время остановок по желанию можно попробовать напитки, производимые в самих барах и ресторанах. Каждый сможет стать участником современной истории баров Великого Новгорода.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
Максимальный размер группы: 8 человек.
Экскурсию ведёт кандидат исторических наук, автор путеводителей и книг об истории Великого Новгорода.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Напитки оплачиваются отдельно. Если будете ориентироваться на наши рекомендации
То потратите дополнительно от 700 до 1000 р. на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Новгород, ул. Рогатица, д. 14
Завершение: Великий Новгород, ул. Газон, д. 5 / 2
Когда и сколько длится
Когда: В любой день недели с 12 до 20 по договорённости.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Гид будет ждать вас в указанное время у гостиницы "Бианки" - ул. Рогатица
Д. 14. С собой желательно иметь паспорт. Напитки в стоимость экскурсии не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день недели с 12 до 20 по договорённости.
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