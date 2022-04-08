Авторская экскурсия,посвящённая истории алкоголя в Новгороде.

Что пили в Средние века и как готовили? Какими были первые питейные и что в них продавалось? Что такое горячее вино и когда появилась водка? Как с пьянством боролись церковь и правительство? Что из напитков производится в Новгороде сейчас? Ответы на эти вопросы и много курьёзных историй вы услышите во время прогулки по историческому центру Великого Новгорода и остановок в лучших заведениях города.

Во время остановок по желанию можно попробовать напитки, производимые в самих барах и ресторанах. Каждый сможет стать участником современной истории баров Великого Новгорода.

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.

Максимальный размер группы: 8 человек.

Экскурсию ведёт кандидат исторических наук, автор путеводителей и книг об истории Великого Новгорода.