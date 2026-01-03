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Путешествие по древней Новгородской земле

Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Новгородская земля — место невероятной красоты, силы и глубины. Именно здесь, если верить преданию, поселился и начинал княжение Рюрик. Здесь, в живописных полях и лугах, возвышаются древние храмы.

Вы оцените мастерство местных зодчих, увидите потрясающие фрески и погрузитесь в многовековую историю этих мест.
5
208 отзывов
Путешествие по древней Новгородской земле
Путешествие по древней Новгородской земле
Путешествие по древней Новгородской земле

Описание экскурсии

Природа, история и архитектура

Новгородская область запомнится вам волшебными панорамами и церквями с богатым прошлым. В программе экскурсии:

  • Рюриково городище — старинное торгово-ремесленное поселение, известное с XII века как постоянная княжеская резиденция. В наши дни это высокий холм, окруженный водами реки Волхов и озера Ильмень. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами, посетите храм Благовещения и прикоснетесь к Княжему камню, посвященному 1150-летию российской государственности.
  • Церковь Спаса Преображения на Нередице — место, известное на весь мир древней фресковой росписью. Вы узнаете, когда, кем, при каких обстоятельствах была построена церковь и осмотрите ее внутреннее убранство.
  • Рождественское кладбище — когда-то на нем хоронили новгородских посадников. Сегодня вы можете увидеть здесь могилы Рахманиновой — матери великого композитора — и академика Янина, посвятившего нашему городу всю жизнь.
  • Церковь Спаса на Ковалеве — построенная в XIV веке, изначально она была украшена потрясающими росписями. Я расскажу, как фрески были утеряны в годы войны и позже возвращены к жизни усилиями новгородских реставраторов.
  • Церковь Успения на Волотовом поле — еще один старинный храм, разрушенный войной и возрожденный в наше время. Вы увидите спасенную фресковую живопись и расшифруете заложенные в нее идеи и символы.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в храмы оплачиваются дополнительно — около 300 р. с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большой группы. Детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии на выбор: Сенная площадь; Ж/Д вокзал; Дворцовая улица (Ярославово дворище). Встреча в другом месте по запросу и за дополнительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я профессиональный гид, работаю в туризме более 20 лет. Провожу авторские экскурсии по Великому Новгороду, Старой Руссе и Валдаю. С радостью покажу вам сокровища нашего удивительного края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Дата посещения: 3 янв 2026
Великолепная экскурсия! Очень легко и непринужденно мы проехали по всем заявленным в объявлении локациям. Елена давала достаточно времени, чтобы зайти в церкви, которые были для этого доступны. Историческая информация лаконично вплеталась в нашу поездку, понятным и нескучным повествованием.
Сами церкви, храмы, монастыри оставили неизгладимое впечатление!!
Настоятельно ( рекомендуем и Елену и данную экскурсию к посещению.
Великолепная экскурсия! Очень легко и непринужденно мы проехали по всем заявленным в объявлении локациям. Елена давала
Великолепная экскурсия! Очень легко и непринужденно мы проехали по всем заявленным в объявлении локациям. Елена давала
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С
Дата посещения: 22 фев 2026
Очень приятная и познавательная экскурсия с замечательной Еленой! Мы узнали много интересных фактов о Новгороде, посетили прекрасные места. Все было организовано на высшем уровне. Елена не только с большой любовью рассказывала нам про город и историю, но и отлично вела машину. Несмотря на непогоду, мы чувствовали себя очень комфортно. Спасибо огромное! Всем рекомендую этого профессионального и очень интеллигентного экскурсовода.
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Ольга
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо рассказывает, даёт возможность походить самим, пофотографироваться, не подгоняя по времени. Все запланированное посетили, Елена построила маршрут с учётом наших пожеланий. Однозначно рекомендую, не пожалеете!
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо
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Е
за время экскурсии посмотрели все, особенно понравилось Рюриково городище. Очень профессиональный гид, получили ответы на все вопросы
за время экскурсии посмотрели все, особенно понравилось Рюриково городище. Очень профессиональный гид, получили ответы на все вопросы
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И
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы его сами не увидели! За два дня, мы уже знали город вдоль и поперёк,
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но с Еленой мы выехали за его пределы и увидели и Рюриково городище и огромное множество древних храмов. Без остановки она рассказывала историю своего города, отвечала на вопросы, при этом аккуратно управляла машиной… Ну, просто человек-оркестр!

Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы
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Светлана
Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Мне понравилось, что в начале экскурсии Елена уточнила, что уже мы видели, чтобы выстроить маршрут, а также, поскольку экскурсия была по
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храмам, поинтересовалась что именно мы готовы осмотреть внутри. Спазу проговорили, что нас не интересуют новоделы, хочется увидеть что-то подлинно старинное. Так и было.
Отдельно хочу отметить грамотную речь и аккуратное безопасное вождение на новом комфортном авто.
Приятно, когда экскурсовод уделяет время на самостоятельный осмотр, фотографирование и прогуляться вокруг объекта. Внимательна к естественным потребностям - без просьбы сразу ориентировала, где можно сходить в туалет. Это очень ценно.
Елена, спасибо!

Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
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