Новгородская земля — место невероятной красоты, силы и глубины. Именно здесь, если верить преданию, поселился и начинал княжение Рюрик. Здесь, в живописных полях и лугах, возвышаются древние храмы.
Вы оцените мастерство местных зодчих, увидите потрясающие фрески и погрузитесь в многовековую историю этих мест.
Вы оцените мастерство местных зодчих, увидите потрясающие фрески и погрузитесь в многовековую историю этих мест.
Описание экскурсии
Природа, история и архитектура
Новгородская область запомнится вам волшебными панорамами и церквями с богатым прошлым. В программе экскурсии:
- Рюриково городище — старинное торгово-ремесленное поселение, известное с XII века как постоянная княжеская резиденция. В наши дни это высокий холм, окруженный водами реки Волхов и озера Ильмень. Вы полюбуетесь сказочными пейзажами, посетите храм Благовещения и прикоснетесь к Княжему камню, посвященному 1150-летию российской государственности.
- Церковь Спаса Преображения на Нередице — место, известное на весь мир древней фресковой росписью. Вы узнаете, когда, кем, при каких обстоятельствах была построена церковь и осмотрите ее внутреннее убранство.
- Рождественское кладбище — когда-то на нем хоронили новгородских посадников. Сегодня вы можете увидеть здесь могилы Рахманиновой — матери великого композитора — и академика Янина, посвятившего нашему городу всю жизнь.
- Церковь Спаса на Ковалеве — построенная в XIV веке, изначально она была украшена потрясающими росписями. Я расскажу, как фрески были утеряны в годы войны и позже возвращены к жизни усилиями новгородских реставраторов.
- Церковь Успения на Волотовом поле — еще один старинный храм, разрушенный войной и возрожденный в наше время. Вы увидите спасенную фресковую живопись и расшифруете заложенные в нее идеи и символы.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты в храмы оплачиваются дополнительно — около 300 р. с человека
- По запросу я могу провести экскурсию для большой группы. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии на выбор: Сенная площадь; Ж/Д вокзал; Дворцовая улица (Ярославово дворище). Встреча в другом месте по запросу и за дополнительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я профессиональный гид, работаю в туризме более 20 лет. Провожу авторские экскурсии по Великому Новгороду, Старой Руссе и Валдаю. С радостью покажу вам сокровища нашего удивительного края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 208 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 3 янв 2026
Великолепная экскурсия! Очень легко и непринужденно мы проехали по всем заявленным в объявлении локациям. Елена давала достаточно времени, чтобы зайти в церкви, которые были для этого доступны. Историческая информация лаконично вплеталась в нашу поездку, понятным и нескучным повествованием.
Сами церкви, храмы, монастыри оставили неизгладимое впечатление!!
Настоятельно ( рекомендуем и Елену и данную экскурсию к посещению.
Сами церкви, храмы, монастыри оставили неизгладимое впечатление!!
Настоятельно ( рекомендуем и Елену и данную экскурсию к посещению.
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С
Дата посещения: 22 фев 2026
Очень приятная и познавательная экскурсия с замечательной Еленой! Мы узнали много интересных фактов о Новгороде, посетили прекрасные места. Все было организовано на высшем уровне. Елена не только с большой любовью рассказывала нам про город и историю, но и отлично вела машину. Несмотря на непогоду, мы чувствовали себя очень комфортно. Спасибо огромное! Всем рекомендую этого профессионального и очень интеллигентного экскурсовода.
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Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо рассказывает, даёт возможность походить самим, пофотографироваться, не подгоняя по времени. Все запланированное посетили, Елена построила маршрут с учётом наших пожеланий. Однозначно рекомендую, не пожалеете!
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Е
за время экскурсии посмотрели все, особенно понравилось Рюриково городище. Очень профессиональный гид, получили ответы на все вопросы
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И
Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы его сами не увидели! За два дня, мы уже знали город вдоль и поперёк,
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Сегодня вдвоем с 10летним сыном были на экскурсии у Елены.
Мне понравилось, что в начале экскурсии Елена уточнила, что уже мы видели, чтобы выстроить маршрут, а также, поскольку экскурсия была по
Мне понравилось, что в начале экскурсии Елена уточнила, что уже мы видели, чтобы выстроить маршрут, а также, поскольку экскурсия была по
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