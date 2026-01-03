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С Светлана Великолепная экскурсия! Очень легко и непринужденно мы проехали по всем заявленным в объявлении локациям. Елена давала достаточно времени, чтобы зайти в церкви, которые были для этого доступны. Историческая информация лаконично вплеталась в нашу поездку, понятным и нескучным повествованием.

Сами церкви, храмы, монастыри оставили неизгладимое впечатление!!

Настоятельно ( рекомендуем и Елену и данную экскурсию к посещению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Очень приятная и познавательная экскурсия с замечательной Еленой! Мы узнали много интересных фактов о Новгороде, посетили прекрасные места. Все было организовано на высшем уровне. Елена не только с большой любовью рассказывала нам про город и историю, но и отлично вела машину. Несмотря на непогоду, мы чувствовали себя очень комфортно. Спасибо огромное! Всем рекомендую этого профессионального и очень интеллигентного экскурсовода. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Замечательная экскурсия с прекрасным гидом! Увлекательно, содержательно, без напряжения) Елена очень приятный человек, интересно и живо рассказывает, даёт возможность походить самим, пофотографироваться, не подгоняя по времени. Все запланированное посетили, Елена построила маршрут с учётом наших пожеланий. Однозначно рекомендую, не пожалеете! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена за время экскурсии посмотрели все, особенно понравилось Рюриково городище. Очень профессиональный гид, получили ответы на все вопросы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина читать дальше уменьшить но с Еленой мы выехали за его пределы и увидели и Рюриково городище и огромное множество древних храмов. Без остановки она рассказывала историю своего города, отвечала на вопросы, при этом аккуратно управляла машиной… Ну, просто человек-оркестр! Хочу сказать Елене огромное спасибо! Она показала нам Великий Новгород со стороны, с которой мы бы его сами не увидели! За два дня, мы уже знали город вдоль и поперёк, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет