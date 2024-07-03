читать дальше друзьями и классной командой встречающих на катере. Увлекательный рассказ гида Ильи не оставил никого из нашей компании равнодушным, и хотя мы как малые дети периодически отвлекались и задавали вопросы о только что рассказанном, он терпеливо повторял рассказ вновь. Медленно проплывающие берега невероятной красоты создали атмосферу спокойствия и умиротворённости. Спасибо огромное организаторам за этот замечательный день!

Прогулка на катере в дождь. Казалось бы, впечатление должно быть подмоченным. Но это не так, если ты проводишь её с