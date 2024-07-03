Экскурсии выходного дня в Великом Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Великом Новгороде, цены от 4 667 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
6 июля в 10:30
7 июля в 14:30
18 000 за всё до 10 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
7 июля в 08:30
8 июля в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Величие Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
7 июля в 13:00
10 июля в 13:00
5 400 за всё до 5 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
6 июля в 10:30
7 июля в 14:00
7 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июля 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Аркадий ещё до экскурсии помог определиться с местом встречи, нашёл транспорт. Экскурсия велась доступным, не казенным, языком с интересными фактами.
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    Ответил на многочисленные вопросы. Показал личную заинтересованность при обсуждении нашей семейной истории (мы приехали на могилу деда-красноармейца). Был терпеливо и вежливо. Огромное спасибо!

    Аркадий ещё до экскурсии помог определиться с местом встречи, нашёл транспорт. Экскурсия велась доступным, не казенным
  • Н
    Наталья
    19 июня 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Прогулка на катере в дождь. Казалось бы, впечатление должно быть подмоченным. Но это не так, если ты проводишь её с
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    друзьями и классной командой встречающих на катере. Увлекательный рассказ гида Ильи не оставил никого из нашей компании равнодушным, и хотя мы как малые дети периодически отвлекались и задавали вопросы о только что рассказанном, он терпеливо повторял рассказ вновь. Медленно проплывающие берега невероятной красоты создали атмосферу спокойствия и умиротворённости. Спасибо огромное организаторам за этот замечательный день!

  • К
    Ксения
    15 июня 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Несмотря на не запланированный перенос экскурсии день в день - все быстро организовали) Прекрасная экскурсия с множеством живописных видов и интересным рассказом. Полнейший рекомендасьон!
    Несмотря на не запланированный перенос экскурсии день в день - все быстро организовали)
  • А
    Алексей
    11 июня 2024
    Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
    Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
    Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляетКрасивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляетКрасивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляетКрасивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
  • С
    Светлана
    9 июня 2024
    Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
    Отличная экскурсия с прекрасными видами и профессиональным гидом.
  • И
    Иван
    30 апреля 2024
    Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
    Всем привет! Интересная тематическая экскурсия, экскурсовод знаток своего дела, рекомендую!
    Всем привет! Интересная тематическая экскурсия, экскурсовод знаток своего дела, рекомендую!
  • С
    Светлана
    29 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
  • В
    Виктор
    26 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Отличный экскурсовод, рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 января 2024
    Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
    Экскурсию нам провел Илья. Большой молодец, историк от Бога. Было интересно, познавательно, много увидели, много узнали. Мороз не помешал нам гулять по городу более двух часов. Очень понравилось в Белой башне. Спасибо огромное.
  • Н
    Наталья
    2 октября 2023
    Величие Новгорода (на вашем авто)
    Были в В. Новгороде всего один день. Очень мало, конечно, но экскурсовод Александра сделала все, чтобы мы об этом не
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    жалели. Очень интересно, доступно. Человек глубоко погружен в тему. Прямо завораживает, как один человек может знать СТОЛЬКО? Огромная благодарность организаторам и особенно экскурсоводу Александре.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
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  3. Величие Новгорода (на вашем авто)
  4. Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 667 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 260 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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