1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
6 июля в 10:30
7 июля в 14:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
7 июля в 08:30
8 июля в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
7 июля в 13:00
10 июля в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
6 июля в 10:30
7 июля в 14:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июля 2024Аркадий ещё до экскурсии помог определиться с местом встречи, нашёл транспорт. Экскурсия велась доступным, не казенным, языком с интересными фактами.
- ННаталья19 июня 2024Прогулка на катере в дождь. Казалось бы, впечатление должно быть подмоченным. Но это не так, если ты проводишь её с
- ККсения15 июня 2024Несмотря на не запланированный перенос экскурсии день в день - все быстро организовали) Прекрасная экскурсия с множеством живописных видов и интересным рассказом. Полнейший рекомендасьон!
- ААлексей11 июня 2024Красивый маршрут. По дороге встречаешь места, которым 1000 лет. Очень впечатляет
- ССветлана9 июня 2024Отличная экскурсия с прекрасными видами и профессиональным гидом.
- ИИван30 апреля 2024Всем привет! Интересная тематическая экскурсия, экскурсовод знаток своего дела, рекомендую!
- ССветлана29 марта 2024Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
- ВВиктор26 марта 2024Отличный экскурсовод, рекомендую!
- ИИрина3 января 2024Экскурсию нам провел Илья. Большой молодец, историк от Бога. Было интересно, познавательно, много увидели, много узнали. Мороз не помешал нам гулять по городу более двух часов. Очень понравилось в Белой башне. Спасибо огромное.
- ННаталья2 октября 2023Были в В. Новгороде всего один день. Очень мало, конечно, но экскурсовод Александра сделала все, чтобы мы об этом не
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На выходные»
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