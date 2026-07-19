Приглашаем познакомиться с русской историей в интерактивном формате и в деревенском антураже! В нашем музее всё можно и нужно трогать руками.
Мы предложим вам помолоть зерно на древних каменных жерновах —
Мы предложим вам помолоть зерно на древних каменных жерновах —
Описание экскурсии
Весёлое погружение в быт предков
Наш музей помогает утолить тактильный голод современного человека. Вы увидите, как растут разные злаки, и в сезон сожнёте их. Победите дракона, примерите ступу Бабы-Яги и принесёте воды на коромыслах. Загадаете желание на столе-алтаре из жернова, почините сапоги и пройдёте весёлый «тест на иностранного агента». Раскроете секреты работы древних механизмов и узнаете много интересного о мельничном промысле.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я и/или рыжебородый мельник
- Музей находится в 6 км от Новгородского Кремля. Если вам необходима консультация по трансферу — напишите нам
- Часть экспозиции музея — под открытым небом
- Мы можем организовать экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
|Дети до 14 лет
|1000 ₽
|Билет и 3 авторских гостинца
|3000 ₽
|Вип-билет и 5 подарков
|5000 ₽
|Фольклорный стендап 18+ для пары КАК СЧАСТЛИВО ОХОМУТАТЬ ДРУГ ДРУГА
|2000 ₽
|Сендап-прогулка НОВГОРОДСКОЕ ЧИКАГО
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Музея каменных жерновов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я хозяйка единственного на планете частного семейного Музея каменных жерновов. Кандидат наук и мама троих детей. Ещё интереснее наш рыжебородый мельник Владимир — самый знаменитый блогер Новгородчины и знаток ЖКХ. Байки и правду о быте предков и хлебе мы рассказываем веселее всех. В нашей команде ещё мастер калейдоскопов, знатоки Рюрика и Рахманинова. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень серьёзным людям точно надо проходить мимо этого мероприятия) Подойдёт тем, кто в состоянии пропитаться юмором и харизмой. Приложила пару фоток для передачи настроения этого места. Спасибо мельнику за небанальный подход рассказу, интересные акценты в знакомом (как казалось) колобке, современное прочтение многих вещей и наше хорошее настроение!
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Очень понравился рассказчик-мельник. Музей хоть и маленький, но очень информативный. Узнали много нового и интересного. Сами помололи зерно, испекли и съели колобков. Огромное спасибо за такую практическую часть.
Елена
Ответ организатора:
Наталья, спасибо на добром слове! Тяжёлые жернова в лёгкой подаче — это к нам! Конечно, обратившись через Трипстер, приезжайте вновь, у нас же 15 программ. До новых встреч!
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Отлично провели время с замечательным человеком и отличным рассказчиком Владимиром. Узнали много нового не только о мельничных жерновах, но и о русском языке. Мололи зерно вручную, просеивали через сито, замешивали
Елена
Ответ организатора:
Уважаемые гости, спасибо за доброжелательный отзыв и за то, что ваша семейная чета подарила ещё полфразы в нашу юморную народную
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Спасибо за интересный рассказ погружение. Было очень здорово и интересно. Обязательно приедем еще на другую программу. Огромная благодарность за помощь на выезде! Без вас мы бы не справились!
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Экскурсия потрясающая, было очень интересно узнать путь всем известного колобка от пшеничного зерна до душистой лепёшечки. Владимир, наш экскурсовод, человек энциклопедических знаний, покорил нас своей харизмой и красноречием. Для наших
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Хотите необычного, яркого, запоминающего - вам, точно, в Музей каменных жерновов в гости к мельнику Владимиру. В маленьком домике с резными наличниками и небольшом участке вокруг него нет случайных вещей,
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