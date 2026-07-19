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Музей каменных жерновов в Великом Новгороде

Смолоть муку на каменном жернове, примерить ступу Бабы-Яги и очинить древним точилом нож
Приглашаем познакомиться с русской историей в интерактивном формате и в деревенском антураже! В нашем музее всё можно и нужно трогать руками.

Мы предложим вам помолоть зерно на древних каменных жерновах —
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и тут же угоститься горячим хлебцем или гороховой кашей. Испробовать кофемолку 19 века и получить ароматный напиток. А ещё можно привезти с собой тупые ножи и заточить их на старинных станках.

5
109 отзывов
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде

Описание экскурсии

Весёлое погружение в быт предков

Наш музей помогает утолить тактильный голод современного человека. Вы увидите, как растут разные злаки, и в сезон сожнёте их. Победите дракона, примерите ступу Бабы-Яги и принесёте воды на коромыслах. Загадаете желание на столе-алтаре из жернова, почините сапоги и пройдёте весёлый «тест на иностранного агента». Раскроете секреты работы древних механизмов и узнаете много интересного о мельничном промысле.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я и/или рыжебородый мельник
  • Музей находится в 6 км от Новгородского Кремля. Если вам необходима консультация по трансферу — напишите нам
  • Часть экспозиции музея — под открытым небом
  • Мы можем организовать экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Обратите внимание: если вы не вносите предоплату в течение 24 часов с момента отправки заявки — она аннулируется автоматически

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Дети до 14 лет1000 ₽
Билет и 3 авторских гостинца3000 ₽
Вип-билет и 5 подарков5000 ₽
Фольклорный стендап 18+ для пары КАК СЧАСТЛИВО ОХОМУТАТЬ ДРУГ ДРУГА2000 ₽
Сендап-прогулка НОВГОРОДСКОЕ ЧИКАГО6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Музея каменных жерновов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я хозяйка единственного на планете частного семейного Музея каменных жерновов. Кандидат наук и мама троих детей. Ещё интереснее наш рыжебородый мельник Владимир — самый знаменитый блогер Новгородчины и знаток ЖКХ. Байки и правду о быте предков и хлебе мы рассказываем веселее всех. В нашей команде ещё мастер калейдоскопов, знатоки Рюрика и Рахманинова. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Очень серьёзным людям точно надо проходить мимо этого мероприятия) Подойдёт тем, кто в состоянии пропитаться юмором и харизмой. Приложила пару фоток для передачи настроения этого места. Спасибо мельнику за небанальный подход рассказу, интересные акценты в знакомом (как казалось) колобке, современное прочтение многих вещей и наше хорошее настроение!
Очень серьёзным людям точно надо проходить мимо этого мероприятия) Подойдёт тем, кто в состоянии пропитаться юмором
Очень серьёзным людям точно надо проходить мимо этого мероприятия) Подойдёт тем, кто в состоянии пропитаться юмором
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Наталья
Очень понравился рассказчик-мельник. Музей хоть и маленький, но очень информативный. Узнали много нового и интересного. Сами помололи зерно, испекли и съели колобков. Огромное спасибо за такую практическую часть.
Очень понравился рассказчик-мельник. Музей хоть и маленький, но очень информативный. Узнали много нового и интересного. Сами
Очень понравился рассказчик-мельник. Музей хоть и маленький, но очень информативный. Узнали много нового и интересного. Сами
Очень понравился рассказчик-мельник. Музей хоть и маленький, но очень информативный. Узнали много нового и интересного. Сами
Елена
Елена
Ответ организатора:
Наталья, спасибо на добром слове! Тяжёлые жернова в лёгкой подаче — это к нам! Конечно, обратившись через Трипстер, приезжайте вновь, у нас же 15 программ. До новых встреч!
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Елена
Отлично провели время с замечательным человеком и отличным рассказчиком Владимиром. Узнали много нового не только о мельничных жерновах, но и о русском языке. Мололи зерно вручную, просеивали через сито, замешивали
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незамысловатое тесто, пекли лепёшки и вели беседу. Пили кофий с лепёшками и почти забытыми теперь конфетами-подушечками. Я окунулась в детство!
И самое главное:
Во время встречи не было ощущения, что я потребитель, которого развлекают; наоборот - я чувствовала себя близким другом, с которым делятся знаниями и преломляют хлеб.
В наше время искусственного интеллекта, искусственной еды и искусственных эмоций, мы получили только натуральное, живое, наполненное любовью - историю, еду, общение.
Спасибо, Владимир и Елена!

P.S.
Фото нет. Так увлеклась историей, что совсем забыла про фотоаппарат. Придётся ехать ещё раз 😄

Елена
Елена
Ответ организатора:
Уважаемые гости, спасибо за доброжелательный отзыв и за то, что ваша семейная чета подарила ещё полфразы в нашу юморную народную
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риторику. В самом деле, камерный формат "семья принимает семью" — принципиально важен для нас. Быт предков — он же про коллаборацию, кооперацию, а уж потом про капитализм, так и быть)) желаем вашей семье скорых счастливейших событий и нового визита на жернова или др. наши 14 программ.

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Екатерина
Спасибо за интересный рассказ погружение. Было очень здорово и интересно. Обязательно приедем еще на другую программу. Огромная благодарность за помощь на выезде! Без вас мы бы не справились!
Спасибо за интересный рассказ погружение. Было очень здорово и интересно. Обязательно приедем еще на другую программу.
Спасибо за интересный рассказ погружение. Было очень здорово и интересно. Обязательно приедем еще на другую программу.
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Ирина
Экскурсия потрясающая, было очень интересно узнать путь всем известного колобка от пшеничного зерна до душистой лепёшечки. Владимир, наш экскурсовод, человек энциклопедических знаний, покорил нас своей харизмой и красноречием. Для наших
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детей подросткового возраста экскурсия стала настоящим мастер-классом метапредметной направленности, включая историю, литературу, физику и химию. Настоятельно рекомендую всем, кто любит нестандартные экскурсионные программы, неравнодушен к истории родного края и ценит теплое человеческое общение.

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Виктория
Хотите необычного, яркого, запоминающего - вам, точно, в Музей каменных жерновов в гости к мельнику Владимиру. В маленьком домике с резными наличниками и небольшом участке вокруг него нет случайных вещей,
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а их - не сосчитать! Про каждую вещицу радушный хозяин расскажет историю, легенду, поговорку. Незаметное погружение в историю, филологию, философию делает интерактивную экскурсию интересной и обучающей. Обладая высокими коммуникативными компетенциями, рассказчик умело подстраивается под возраст и жизненный опыт слушателей, активно включая в разговор. Особо хотим отметить: возможность покрутить жернова, смолоть кофе на кофемолке XIX века, посидеть с веретеном на старинном сундуке.
1.5 часа пролетают незаметно, а желание продолжить знакомство остаётся. Значит мы обязательно вернёмся в частный Музей для участия в других программах. Благодарим влюблённых в своё дело: коллекционера Владимира и идейного вдохновителя, организатора экскурсий Елену Васильевну за замечательный интерактив! Удачи и процветания!
Однозначно рекомендуем.

Хотите необычного, яркого, запоминающего - вам, точно, в Музей каменных жерновов в гости к мельнику Владимиру.
Хотите необычного, яркого, запоминающего - вам, точно, в Музей каменных жерновов в гости к мельнику Владимиру.
Хотите необычного, яркого, запоминающего - вам, точно, в Музей каменных жерновов в гости к мельнику Владимиру.
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