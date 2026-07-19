читать дальше уменьшить

незамысловатое тесто, пекли лепёшки и вели беседу. Пили кофий с лепёшками и почти забытыми теперь конфетами-подушечками. Я окунулась в детство!

И самое главное:

Во время встречи не было ощущения, что я потребитель, которого развлекают; наоборот - я чувствовала себя близким другом, с которым делятся знаниями и преломляют хлеб.

В наше время искусственного интеллекта, искусственной еды и искусственных эмоций, мы получили только натуральное, живое, наполненное любовью - историю, еду, общение.

Спасибо, Владимир и Елена!



P.S.

Фото нет. Так увлеклась историей, что совсем забыла про фотоаппарат. Придётся ехать ещё раз 😄