Гончарный круг — это медитация, творчество и удовольствие от работы руками. Под руководством мастера вы создадите кружку, миску или вазу.
Вы сами выберете форму и оформление, а готовую работу после обжига и глазуровки сможете использовать в повседневной жизни или подарить близким.
Вы сами выберете форму и оформление, а готовую работу после обжига и глазуровки сможете использовать в повседневной жизни или подарить близким.
Описание мастер-класса
- Мастер познакомит вас с материалом, покажет основные техники и поможет шаг за шагом создать собственное изделие.
- Вы сами выберете, какое изделие будете делать. Опыт не требуется — занятие подходит даже тем, кто впервые работает с глиной.
- После создания формы вы найдёте понравившийся вариант оформления.
- Во время перерыва мы сделаем небольшой перерыв на чай с печеньем.
- После занятия изделие пройдёт сушку, первый обжиг, глазуровку и второй обжиг.
Организационные детали
- Продолжительность занятия — около 2 ч, в отдельных случаях — от 1 до 3,5 ч в зависимости от выбранного изделия.
- Все материалы, глазуровка, обжиги и чаепитие с печеньем входят в стоимость.
- Самостоятельно участвовать могут дети с 6 лет.
- Забрать готовую работу можно через 4–6 недель в мастерской. Если вы уедете раньше, поможем организовать отправку любой удобной транспортной компанией (чаще всего используем Яндекс Доставку).
- По запросу организуем программу для большего количества участников.
- С вами будет мастер из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Московской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша гончарная школа — особенное место в Великом Новгороде, где каждый может прикоснуться к возрождению гончарного искусства. Мы проводим мастер-классы для детей и взрослых, творческие праздники, курсы по гончарному делу, индивидуальные занятия, романтические свидания и керамика ручной работы. Приглашаем вас почувствовать магию гончарного круга и окунуться в мир безграничных возможностей.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Индивидуальный мастер-класс за гончарным кругом в Новгороде»
-
20%
Квест
Исторический квест без гида в Великом Новгороде
Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
Начало: У Белой башни
Завтра в 08:00
9 июл в 08:00
от 800 ₽
1000 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Путешествие в мир калейдоскопов
Открыть вселенную цвета и света на экскурсии и мастер-классе в Великом Новгороде
Начало: В деревне Трубичино
Завтра в 11:00
9 июл в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
По следам археологических открытий (на вашем автомобиле)
Побывать в знаковых местах Великого Новгорода, увидеть места раскопок и прикоснуться к древности
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 08:00
9 июл в 08:00
от 6400 ₽ за человека
Индивидуальная
Ювелирный мастер-класс «Новгородские цветики»
Погрузитесь в создание украшений из УФ-смолы и сухоцветов. Создайте серьги, брелок или кулон и заберите с собой уникальное изделие
Начало: На Псковской улице
25 июл в 11:00
26 июл в 16:00
от 2500 ₽ за человека
от 8000 ₽ за человека