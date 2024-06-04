Это путешествие по Новгороду, которого уже давно нет. По его деревянным улицам и площадям, оборонительным стенам и башням. По Новгороду, который нам открыли археологи. Вы побываете в древних районах — «концах» и на Ярославовом дворище. Увидите раскопы, узнаете о том, как на них ведётся археологическая работа. И услышите истории как из прошлого города, так и из жизни археологов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ярославово дворище — центр древнего Новгорода, место вечевых сборов и торговли с иноземцами
- Славенский конец с древним, возможно, ещё языческим, холмом, «стеной Монгайта», нарядными храмами Ильиной и Нутной улиц, Петерхофом — торговым двором ганзейских немцев
- Плотники — некогда рабочая окраина древнего города, а впоследствии развитый район с мощной системой оборонительных укреплений
- Загородский конец, несмотря на название ставший в 20 веке центром современного Новгорода
- Людин, или Гончарный, конец, известный своими властолюбивыми боярами, многие из которых стали посадниками новгородскими. Здесь расположен легендарный Троицкий раскоп, ежегодно открывающий нам новые страницы новгородской истории.
- Неревский конец, где была найдена первая берестяная грамота. Здесь же в 13 веке проживал мальчик Онфим — помните такого из школьных учебников?
Во время экскурсии:
- Вы узнаете, что такое культурный слой, археологический пласт и материк
- Поймёте, как в современном городе существует совершенно другой Новгород, археологический, под землёй
- Увидите фотографии знаковых находок, обнаруженных археологами в новгородском влажном слое за долгие десятилетия раскопок
- Услышите о легендарных персонажах — участниках Новгородской археологической экспедиции и их занимательном фольклоре, ведь археология — это не только древности, это люди, которые посвятили себя тяжёлой, но очень увлекательной профессии
Кому подойдёт эта программа
Экскурсия рассчитана на взрослую и детскую аудиторию. Большая просьба отнестись к теме достаточно серьёзно, с пониманием того, что развлекательного контента для детей будет не так много.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне. По запросу могу организовать передвижение на микроавтобусе или легковой машине — стоимость уточняйте в переписке. Также можем поехать на вашем авто, в таком случае стоимость уменьшится.
- Во время археологического сезона наш маршрут будет проходить через действующие раскопы. Археологи — люди занятые и, как правило, не особо разговорчивые. Просьба отнестись к их труду с уважением. Экскурсия не подразумевает спуска в рабочую зону раскопа. Но волонтёрство в археологии всегда приветствуется. Я расскажу вам, куда и к кому можно обратиться, если у вас есть серьёзные намерения помочь в дальнейшем.
- При желании можно посетить археологическую экспозицию в здании Присутственных мест в кремле. Билеты от 0 до 250 руб. /чел. в зависимости от категории. +600 руб. за музейное разрешение на проведение экскурсии для всей группы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ярославовом дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 2710 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 июня 2024
Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Было интересно узнать об археологических раскопках в Великом Новгороде и самых известных археологах Новгорода. Аркадий очень понятно и наглядно рассказал детям о работе археологов. Удалось побывать на Троицком раскопе и увидеть своими глазами работу археологов.
М
Мария
4 мая 2024
Интересная и необычная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод, любящий свое дело. Рекомендую посещать в летние месяцы, когда есть возможность посмотреть на реальные раскопы.
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