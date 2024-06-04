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Это путешествие по Новгороду, которого уже давно нет. По его деревянным улицам и площадям, оборонительным стенам и башням. По Новгороду, который нам открыли археологи. Вы побываете в древних районах — «концах» и на Ярославовом дворище. Увидите раскопы, узнаете о том, как на них ведётся археологическая работа. И услышите истории как из прошлого города, так и из жизни археологов.