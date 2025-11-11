Мои заказы

Путешествие в мир калейдоскопов

Открыть вселенную цвета и света на экскурсии и мастер-классе в Великом Новгороде
В нашей мастерской вы увидите настоящие произведения искусства — калейдоскопы, которые поражают изысканной красотой и внутри, и снаружи.

Мастера расскажут, как создаются приборы с продуманными деталями: специальными зеркалами, контейнерами и жидкостями. Знакомство с этими устройствами станет для вас пропуском в мир ярких узоров и цветовых сочетаний.
5
26 отзывов
Путешествие в мир калейдоскопов© Ольга
Путешествие в мир калейдоскопов© Ольга
Путешествие в мир калейдоскопов© Ольга

Описание мастер-класса

Программа экскурсии включает:

  • Посещение мастерской калейдоскопов.
  • Знакомство с историей и устройством этих удивительных оптических приборов.
  • Мастер-класс, где под руководством мастера вы создадите собственный калейдоскоп.

Вы узнаете:

  • Как и когда появился калейдоскоп.
  • Почему это не просто игрушка, а сложный оптический прибор, покоривший сердца детей, художников, инженеров и философов.
  • Как устроены калейдоскопы и в чём секрет их бесконечно меняющихся узоров.

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 5 лет.
  • Дети до 6 лет включительно посещают программу в сопровождении взрослых по одному билету и создают один калейдоскоп на двоих.
  • При бронировании детей необходимо указать их возраст.
  • Экскурсию и мастер-класс для вас проведут гид и мастер из нашей команды.
  • В мастерскую необходимо подойти за 15 минут до начала программы. Экскурсия с мастер-классом начинается ровно в назначенное время.
  • В лавке мастерской вас встретит администратор. Назовите ему номер вашего заказа, и он выдаст вам билет на программу.

в понедельник, среду и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник в 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00, 15:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник в 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00, 15:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 538 туристов
Доброго времени суток! Меня зовут Ольга, вместе с мужем, Дмитрием Богачёвым, мы создали семейную мастерскую ёлочной игрушки "Рождественское яблоко","Мастерскую калейдоскопов","Чайный домик", а совсем скоро, откроется сыроварня. Приглашаю Вас посетить нашу уютную территорию, провести душевно время на интересных экскурсиях и мастер-классах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Татьяна)Путешествие в мир калейдоскопов (Алена)Путешествие в мир калейдоскопов (Алена)Путешествие в мир калейдоскопов (Наталья)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Ксения)Путешествие в мир калейдоскопов (Ксения)Путешествие в мир калейдоскопов (Ксения)Путешествие в мир калейдоскопов (Алексей)Путешествие в мир калейдоскопов (Алексей)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Елена)Путешествие в мир калейдоскопов (Наталья)Путешествие в мир калейдоскопов (Наталья)Путешествие в мир калейдоскопов (Наталья)
Е
Елена
11 ноя 2025
Интересное место, небольшая экскурсия и мастер класс. Самое главное, что все дают детям посмотреть, повертеть и потрогать. Интересные экспонаты, рассказ про все виды калейдоскопов, ну и изготовление. Все остались довольны. Спасибо большое команде организаторов!
Интересное место, небольшая экскурсия и мастер класс. Самое главное, что все дают детям посмотреть, повертеть иИнтересное место, небольшая экскурсия и мастер класс. Самое главное, что все дают детям посмотреть, повертеть и
Л
Любовь
10 ноя 2025
2 ноября были с в внуком на мастер классе по изготовлению калейдоскопа.
Нам очень понравилось. Теплая встреча, интересная экскурсия. Много вещей которых мой внук и не видел (печатная машинка, разнообразные калейдоскопы). Дети очень внимательно слушали экскурсовода Наталью. Отдельное ей спасибо! С какой радостью дети делали калейдоскоп, выбирали камешки и делились впечатлениями! У нас получился новогодний калейдоскоп! Рекомендую сходить на мастер класс!
Ю
Юлия
8 ноя 2025
Очень атмосферная экскурсия. Мы были с двумя детьми, они в восторге! Взрослым тоже было интересно, были рады, что взяли мастер-класс для всех. Калейдоскопы получились отличные, настоящий памятный сувенир. Рядом музей елочных игрушек, куда мы плавно плавно переместились и остались там на еще один мастер-класс. Пространства оформлены со вкусом и с большой любовью. Очень приветливое и гостеприимное место, рекомендую!
alisa
alisa
6 ноя 2025
Просто супер! Мир волшебства! 100% рекомендуем!
Татьяна
Татьяна
4 ноя 2025
Великолепный мастер класс по созданию собственного калейдоскопа. И детям и взрослым рекомендую.
Великолепный мастер класс по созданию собственного калейдоскопа. И детям и взрослым рекомендую.
Елена
Елена
31 окт 2025
Это было невероятное мероприятие. До сих пор под впечатлением, окунулись мир волшебства! Обязательно вернёмся! Наталья замечательно провела экскурсию и помогала в изготовлении наших шедевров.
Ш
Широбокова
30 окт 2025
Это один из лучших детских МК, на котором мы были! Очень интересно. И в результате у каждого участника будет еще свой хороший калейдоскоп.

И после МК обязательно зайдите выпить чай из самовара!
А
Алена
29 окт 2025
Нам с дочкой очень понравилось. Сделали свои калейдоскопы.
Нам с дочкой очень понравилось. Сделали свои калейдоскопы.Нам с дочкой очень понравилось. Сделали свои калейдоскопы.
Н
Наталья
29 окт 2025
Отлично организованный мастер класс! Ребенок 7 лет и мы с мужем остались под приятным впечатлением от проведенного время. Теперь у нас есть три калейдоскопа, сделанных своими руками😊
Отлично организованный мастер класс! Ребенок 7 лет и мы с мужем остались под приятным впечатлением от
Е
Елена
15 окт 2025
Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной. Попытки «разобраться» с этой красотой заканчивались разобранным калейдоскопом и слезами, что вся красота куда-то
читать дальше

делась, а тайна осталась неразгаданной … И вот, спасибо этой экскурсии, лично Наталье - блестящему специалисту по миру калейдоскопов, и всему Трипстеру за доставленное удовольствие! Всего за час я узнала ответы на многие мучившие в детстве вопросы, увидела самые разные калейдоскопы и узнала их тайны, собрала под чутким взглядом и при поддержке опытных рук Натальи «свой единственный-неповторимый» калейдоскоп (счастливая везу его в Москву!). И отдельно хочется сказать о самом месте, где это чудо творится: место сказочное - тут и чай из настоящего самовара (сапогом раздували, видела!), тут и удивительные по красоте и фантазии елочные игрушки (есть и такой мастер-класс здесь!), тут и просто неповторимый вкусный вкус детства во всем!!! Спасибо!!!

Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной.
Анна
Анна
13 окт 2025
Приятное место, где можно узнать что-то новое и детям, и взрослым, и сделать прекрасный сувенир своими руками!
И
Ирина
9 окт 2025
Большое спасибо организаторам мастер-класса по созданию калейдоскопа.
Мы были в восторге. Окунулись в детство.
Рекомендуем однозначно. Будет интересно и маленьким и взрослым.
Ю
Юлия
28 сен 2025
Невероятно увлекательный мастер-класс, интересен не только детям, но и взрослым, однозначно рекомендую 👍
К
Ксения
22 сен 2025
Это было волшебно, мило, познавательно и увлекательно! Одна из самых необычных экскурсий и мастерклассов! Красиво и красочно! Девушка экскурсовод просто восторг! Спасибо большое за эмоции и магию 😊 будем вспоминать и приедем обязательно еще раз 😉
Это было волшебно, мило, познавательно и увлекательно! Одна из самых необычных экскурсий и мастерклассов! Красиво иЭто было волшебно, мило, познавательно и увлекательно! Одна из самых необычных экскурсий и мастерклассов! Красиво иЭто было волшебно, мило, познавательно и увлекательно! Одна из самых необычных экскурсий и мастерклассов! Красиво и
Д
Дарья
20 сен 2025
Очень атмосферное место!
Большое спасибо Наталье за увлекательный и познавательный мастер-класс!

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Первое знакомство с Великим Новгородом
Пешая
1.5 часа
135 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Первое знакомство с Великим Новгородом
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: Площадь Победы-Софийская
22 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
1200 ₽ за человека
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде: экскурсия и мастер-класс
1.5 часа
35 отзывов
Групповая
Мир ёлочных игрушек в Великом Новгороде
Узнайте, как рождаются стеклянные игрушки и создайте своё уникальное украшение. Мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде. Подарите себе праздник
Начало: В деревне Трубичино
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Калейдоскоп своими руками: мастер-класс в Великом Новгороде
2 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Калейдоскоп своими руками
Вас ждёт уникальный опыт создания калейдоскопа под руководством мастера Сергея Яковлева. Подарите себе и близким незабываемые эмоции
Начало: В районе проспекта Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде