В нашей мастерской вы увидите настоящие произведения искусства — калейдоскопы, которые поражают изысканной красотой и внутри, и снаружи.
Мастера расскажут, как создаются приборы с продуманными деталями: специальными зеркалами, контейнерами и жидкостями. Знакомство с этими устройствами станет для вас пропуском в мир ярких узоров и цветовых сочетаний.
Описание мастер-класса
Программа экскурсии включает:
- Посещение мастерской калейдоскопов.
- Знакомство с историей и устройством этих удивительных оптических приборов.
- Мастер-класс, где под руководством мастера вы создадите собственный калейдоскоп.
Вы узнаете:
- Как и когда появился калейдоскоп.
- Почему это не просто игрушка, а сложный оптический прибор, покоривший сердца детей, художников, инженеров и философов.
- Как устроены калейдоскопы и в чём секрет их бесконечно меняющихся узоров.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет.
- Дети до 6 лет включительно посещают программу в сопровождении взрослых по одному билету и создают один калейдоскоп на двоих.
- При бронировании детей необходимо указать их возраст.
- Экскурсию и мастер-класс для вас проведут гид и мастер из нашей команды.
- В мастерскую необходимо подойти за 15 минут до начала программы. Экскурсия с мастер-классом начинается ровно в назначенное время.
- В лавке мастерской вас встретит администратор. Назовите ему номер вашего заказа, и он выдаст вам билет на программу.
в понедельник, среду и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник в 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00, 15:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:00 и 15:00, во вторник в 13:00 и 17:00, в четверг в 13:00, 15:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 538 туристов
Доброго времени суток! Меня зовут Ольга, вместе с мужем, Дмитрием Богачёвым, мы создали семейную мастерскую ёлочной игрушки "Рождественское яблоко","Мастерскую калейдоскопов","Чайный домик", а совсем скоро, откроется сыроварня. Приглашаю Вас посетить нашу уютную территорию, провести душевно время на интересных экскурсиях и мастер-классах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
11 ноя 2025
Интересное место, небольшая экскурсия и мастер класс. Самое главное, что все дают детям посмотреть, повертеть и потрогать. Интересные экспонаты, рассказ про все виды калейдоскопов, ну и изготовление. Все остались довольны. Спасибо большое команде организаторов!
Л
Любовь
10 ноя 2025
2 ноября были с в внуком на мастер классе по изготовлению калейдоскопа.
Нам очень понравилось. Теплая встреча, интересная экскурсия. Много вещей которых мой внук и не видел (печатная машинка, разнообразные калейдоскопы). Дети очень внимательно слушали экскурсовода Наталью. Отдельное ей спасибо! С какой радостью дети делали калейдоскоп, выбирали камешки и делились впечатлениями! У нас получился новогодний калейдоскоп! Рекомендую сходить на мастер класс!
Ю
Юлия
8 ноя 2025
Очень атмосферная экскурсия. Мы были с двумя детьми, они в восторге! Взрослым тоже было интересно, были рады, что взяли мастер-класс для всех. Калейдоскопы получились отличные, настоящий памятный сувенир. Рядом музей елочных игрушек, куда мы плавно плавно переместились и остались там на еще один мастер-класс. Пространства оформлены со вкусом и с большой любовью. Очень приветливое и гостеприимное место, рекомендую!
alisa
6 ноя 2025
Просто супер! Мир волшебства! 100% рекомендуем!
Татьяна
4 ноя 2025
Великолепный мастер класс по созданию собственного калейдоскопа. И детям и взрослым рекомендую.
Елена
31 окт 2025
Это было невероятное мероприятие. До сих пор под впечатлением, окунулись мир волшебства! Обязательно вернёмся! Наталья замечательно провела экскурсию и помогала в изготовлении наших шедевров.
Ш
Широбокова
30 окт 2025
Это один из лучших детских МК, на котором мы были! Очень интересно. И в результате у каждого участника будет еще свой хороший калейдоскоп.
И после МК обязательно зайдите выпить чай из самовара!
А
Алена
29 окт 2025
Нам с дочкой очень понравилось. Сделали свои калейдоскопы.
Н
Наталья
29 окт 2025
Отлично организованный мастер класс! Ребенок 7 лет и мы с мужем остались под приятным впечатлением от проведенного время. Теперь у нас есть три калейдоскопа, сделанных своими руками😊
Е
Елена
15 окт 2025
Полный восторг! Дело в том, что в детстве калейдоскоп был любимейшей игрушкой - красивой и таинственной. Попытки «разобраться» с этой красотой заканчивались разобранным калейдоскопом и слезами, что вся красота куда-то
Анна
13 окт 2025
Приятное место, где можно узнать что-то новое и детям, и взрослым, и сделать прекрасный сувенир своими руками!
И
Ирина
9 окт 2025
Большое спасибо организаторам мастер-класса по созданию калейдоскопа.
Мы были в восторге. Окунулись в детство.
Рекомендуем однозначно. Будет интересно и маленьким и взрослым.
Ю
Юлия
28 сен 2025
Невероятно увлекательный мастер-класс, интересен не только детям, но и взрослым, однозначно рекомендую 👍
К
Ксения
22 сен 2025
Это было волшебно, мило, познавательно и увлекательно! Одна из самых необычных экскурсий и мастерклассов! Красиво и красочно! Девушка экскурсовод просто восторг! Спасибо большое за эмоции и магию 😊 будем вспоминать и приедем обязательно еще раз 😉
Д
Дарья
20 сен 2025
Очень атмосферное место!
Большое спасибо Наталье за увлекательный и познавательный мастер-класс!
