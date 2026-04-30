Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Великому Новгороду! Вас ждут не только увлекательные факты и важные задания, но и трогательная история художницы Веры. Её судьба тесно переплетется с тайной анонимного заказчика, для которого она создает картину.
Описание квеста
Этот квест — не просто знакомство с Великим Новгородом, а полное погружение в его прошлое и возрождение событий прошлого. Наша история поможет вам посмотреть на город с другой стороны, интересные задания и вопросы не дадут заскучать!
На маршруте вам встретятся
- Алексеевская Белая башня
- Новгородский кремль
- Памятник тысячелетию России
- Памятник девушке-туристке
- Софийский собор
- Церковь Параскевы Пятницы
- Церковь Спаса Преображения
- Ярославово дворище
Организационные детали
- Стоимость указана за доступ на одно устройства, количество проходящих не ограничено
- Вход в музеи, сувениры в магазинах, покупки в кафе оплачивается отдельно и самостоятельно
- Квест проходит без гида в Telegram-боте или МАХ, доступ остается с вами на 365 дней с момента доплаты на месте
- Информация доступна в текстовом и аудиоформате
- Рекомендуем взять с собой наушники и Powerbank
- Пазл на фото пока не доступен к приобретению
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Белой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 743 туристов
Наша команда создаёт интерактивные прогулки в формате квеста в разных городах. Поможем вам изучить лучшие достопримечательности вдоль и поперёк — и влюбиться в путешествия окончательно и бесповоротно. С нами интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Е
Супер!!! Нам очень понравилось. Были впервые на подобного рода экскурсии. Гуляли втроем, взрослый и двое детей 16 и 10 лет. Понравилось и интересно было всем. Здорово, что рассказ и задания
Е
Приехали в Великий Новгород с детьми на соревнования, некоторые в первый раз тут. Конечно же заказали обзорную экскурсию по главным местам. Мы прошли достаточно много мест, даже несмотря на усталость, дети дошли экскурсию до конца. Все, что планировали, все удалось! Экскурсия детям понравилась, и спустя недели, они вспоминают эту прогулку и хотят посетить новый город
Станислав
Ответ организатора:
Елизавета, спасибо большое за отзыв 🌸
Нам очень приятно, что Вашим детям понравилось, и мы с удовольствием ждём Вас на других наших маршрутах:)
Спасибо большое, что выбрали нас! 🙏
М
Отличный квест, очень понравилось все! С удовольствием слушали описания и интересные факты, выполняли задания и отвечали на вопросы. Ребенок также был полностью вовлечён! Спасибо большое!
Станислав
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв 🌻
Рады стараться, ждем на наших других маршрутах 🙌
А
Это был наш первый опыт в подобном формате. Нужно было заинтересовать 7 летнего ребёнка. Он не фанат экскурсий… В целом, всё прошло хорошо. Немного не повезло с погодой - гуляли
И
Замечательный квест! Очень интересный! Пересечение исторических фактов и увлекательного художественного повествования! Очень понравилось! Подойдëт как взрослой аудитории, так и подросткам!
В
Если вы приезжаете из Москвы в 6 утра и вам негде остановиться, то этот квест является единственным, чем вы себя можете увлечь в Великом Новгороде в этот ранний час (ну только, если вы сами не выбрали заранее себе маршрут и исторические справки).
В целом, мы довольны, заняло где-то 2 часа у нас с детьми на него.
