Ювелирный мастер-класс «Новгородские цветики»

Погрузитесь в создание украшений из УФ-смолы и сухоцветов. Создайте серьги, брелок или кулон и заберите с собой уникальное изделие
Любители творчества и красоты приглашаются на мастер-класс в уютное арт-пространство Великого Новгорода. Здесь вы освоите технологию создания украшений из ультрафиолетовой эпоксидной смолы. Узнаете, какие растения подходят для декора, и выберете форму будущего изделия. В вашем распоряжении разнообразная фурнитура для создания брелока, кулона или серёжек. Все материалы безопасны и сертифицированы. Участие доступно взрослым и детям старше 10 лет
5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Уникальные украшения своими руками
  • 🌸 Использование экологически чистых материалов
  • 🔧 Безопасные и сертифицированные материалы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей
  • 🎨 Возможность выбора формы и наполнения
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Новгородский край

Описание мастер-класса

  • Мы познакомим вас с технологией создания украшений из УФ-смолы.
  • Вы узнаете, какие растения используются для декора. Все травы собирают наши мастера в экологически чистых районах Новгородского края, бережно высушиваются и хранятся.
  • Выберете форму и наполнение украшения. На выбор — разная фурнитура, чтобы создать брелок, кулон, подвеску или серьги.
  • Зальёте смолой сухоцветы, блёстки, ракушки, бусины — и получите неповторимое изделие.

Организационные детали

  • Мы используем безопасный нетоксичный материал, имеющий сертификат.
  • Будет интересно взрослым и детям старше 10 лет.
  • Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Псковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 70 туристов
Мы — команда творческого центра. С конца 2010-х годов работаем с детьми и взрослыми. Будем рады встрече с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
4 ноя 2025
Увезли с собой частичку Великого Новгорода
Очень классный МК
Увезли с собой частичку Великого Новгорода
Ольга
3 ноя 2025
Нам и детям очень понравилось. Огромное спасибо Марии за прекрасное времяпрепровождение. Результат превзошел наши ожидания. Все ушли с прекрасными изделиями сделанными своими руками.
Катерина
13 сен 2025
Спасибо за мастер-класс. Привезли из Новгорода с подружками себе сувениры из поездки. Времени не хватило, но нам продлили мастер-класс, что очень приятно. Очень комфортный и заботливый подход) получилось красиво.
Спасибо за мастер-класс. Привезли из Новгорода с подружками себе сувениры из поездки. Времени не хватило, но
Татьяна
19 июл 2025
Отличный мастер- класс, в том числе для подростков. Изделий получилось несколько, в том числе подарок подружке на день рождения 🎁. Девочки довольны, положительные эмоции и воспоминания о поездке увезем с собой.
Отличный мастер- класс, в том числе для подростков. Изделий получилось несколько, в том числе подарок подружке
Елена
13 июл 2025
Потрясающий мастер-класс. Мария очень доброжелательная, интересная и творческая девушка. Она рассказала нам много интересного, показала свои работы. Мы были настолько увлечены изготовлением украшений, что время пролетело незаметно.
Желаем Марии творческих успехов.
Анастасия
31 мая 2025
Очень приятный мастер-класс для семей с детьми!
Николай
4 мая 2025
Время пролетает незаметно, детям не было скучно, поделки забрали с собой.
Время пролетает незаметно, детям не было скучно, поделки забрали с собой.
Вадим
13 апр 2025
Это был удивительный опыт для всей семьи, где мы руками творили! Подвески или брелки из смолы!
Очень понравилось!
Остались классные впечатления о городе! И память!
Это был удивительный опыт для всей семьи, где мы руками творили! Подвески или брелки из смолы!
Екатерина
5 апр 2025
Замечательный мастер класс. Дочке понравилось. Изделия получились нежные и красивые. Благодарим 🌹
Замечательный мастер класс. Дочке понравилось. Изделия получились нежные и красивые. Благодарим 🌹

Входит в следующие категории Великого Новгорода

