Любители творчества и красоты приглашаются на мастер-класс в уютное арт-пространство Великого Новгорода. Здесь вы освоите технологию создания украшений из ультрафиолетовой эпоксидной смолы. Узнаете, какие растения подходят для декора, и выберете форму будущего изделия. В вашем распоряжении разнообразная фурнитура для создания брелока, кулона или серёжек. Все материалы безопасны и сертифицированы. Участие доступно взрослым и детям старше 10 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Уникальные украшения своими руками
- 🌸 Использование экологически чистых материалов
- 🔧 Безопасные и сертифицированные материалы
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей
- 🎨 Возможность выбора формы и наполнения
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Новгородский край
Описание мастер-класса
- Мы познакомим вас с технологией создания украшений из УФ-смолы.
- Вы узнаете, какие растения используются для декора. Все травы собирают наши мастера в экологически чистых районах Новгородского края, бережно высушиваются и хранятся.
- Выберете форму и наполнение украшения. На выбор — разная фурнитура, чтобы создать брелок, кулон, подвеску или серьги.
- Зальёте смолой сухоцветы, блёстки, ракушки, бусины — и получите неповторимое изделие.
Организационные детали
- Мы используем безопасный нетоксичный материал, имеющий сертификат.
- Будет интересно взрослым и детям старше 10 лет.
- Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Псковской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 70 туристов
Мы — команда творческого центра. С конца 2010-х годов работаем с детьми и взрослыми. Будем рады встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 ноя 2025
Увезли с собой частичку Великого Новгорода
Очень классный МК
Очень классный МК
О
Ольга
3 ноя 2025
Нам и детям очень понравилось. Огромное спасибо Марии за прекрасное времяпрепровождение. Результат превзошел наши ожидания. Все ушли с прекрасными изделиями сделанными своими руками.
К
Катерина
13 сен 2025
Спасибо за мастер-класс. Привезли из Новгорода с подружками себе сувениры из поездки. Времени не хватило, но нам продлили мастер-класс, что очень приятно. Очень комфортный и заботливый подход) получилось красиво.
Т
Татьяна
19 июл 2025
Отличный мастер- класс, в том числе для подростков. Изделий получилось несколько, в том числе подарок подружке на день рождения 🎁. Девочки довольны, положительные эмоции и воспоминания о поездке увезем с собой.
Е
Елена
13 июл 2025
Потрясающий мастер-класс. Мария очень доброжелательная, интересная и творческая девушка. Она рассказала нам много интересного, показала свои работы. Мы были настолько увлечены изготовлением украшений, что время пролетело незаметно.
Желаем Марии творческих успехов.
Желаем Марии творческих успехов.
А
Анастасия
31 мая 2025
Очень приятный мастер-класс для семей с детьми!
Н
Николай
4 мая 2025
Время пролетает незаметно, детям не было скучно, поделки забрали с собой.
В
Вадим
13 апр 2025
Это был удивительный опыт для всей семьи, где мы руками творили! Подвески или брелки из смолы!
Очень понравилось!
Остались классные впечатления о городе! И память!
Очень понравилось!
Остались классные впечатления о городе! И память!
Е
Екатерина
5 апр 2025
Замечательный мастер класс. Дочке понравилось. Изделия получились нежные и красивые. Благодарим 🌹
Входит в следующие категории Великого Новгорода
