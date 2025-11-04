Е Елена Увезли с собой частичку Великого Новгорода

Очень классный МК

О Ольга Нам и детям очень понравилось. Огромное спасибо Марии за прекрасное времяпрепровождение. Результат превзошел наши ожидания. Все ушли с прекрасными изделиями сделанными своими руками.

К Катерина Спасибо за мастер-класс. Привезли из Новгорода с подружками себе сувениры из поездки. Времени не хватило, но нам продлили мастер-класс, что очень приятно. Очень комфортный и заботливый подход) получилось красиво.

Т Татьяна Отличный мастер- класс, в том числе для подростков. Изделий получилось несколько, в том числе подарок подружке на день рождения 🎁. Девочки довольны, положительные эмоции и воспоминания о поездке увезем с собой.

Е Елена Потрясающий мастер-класс. Мария очень доброжелательная, интересная и творческая девушка. Она рассказала нам много интересного, показала свои работы. Мы были настолько увлечены изготовлением украшений, что время пролетело незаметно.

Желаем Марии творческих успехов.

А Анастасия Очень приятный мастер-класс для семей с детьми!

Н Николай Время пролетает незаметно, детям не было скучно, поделки забрали с собой.

В Вадим Это был удивительный опыт для всей семьи, где мы руками творили! Подвески или брелки из смолы!

Очень понравилось!

Остались классные впечатления о городе! И память!