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во многом. Во время экскурсии Павел демонстрирует различные предметы: копии древних монет, предметы рукописи, даже предлагает написать на бересте письмо - манускрипт палочкой, которая служила первым пером. Павел не смотрит на часы, наша экскурсия была дольше, чем мы запланировали. Для него было важно не закончить вовремя экскурсию, а раскрыть тему и логически завершить историю Новгорода. Мы слушали затаив дыхание и раскрыв рты. Что-то мы уже знали и слышали ранее, но обрывками. Из уст Павла история Новгорода была структурирована и подана очень интересно и живо. Мы как будто прожили эти несколько столетий в Новгороде. Если вы хотите узнать больше про Новгород и прекрасно провести время, вам на экскурсию с Павлом. Однозначно рекомендуем.