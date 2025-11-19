Вы отправитесь по маршруту, которым когда-то гулял молодой Сергей Рахманинов. Именно здесь, среди древних храмов и тихих улочек, рождались его чувство музыки и любовь к Родине.
Вы услышите колокольный звон, вдохновлявший композитора, и узнаете, какие новгородские воспоминания навсегда остались в его творчестве.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- необычный памятник Рахманинову в шляпе.
- монастырь 10 века, рядом с которым юный Серёжа часто гостил в доме у бабушки.
- центр имени композитора с интерактивными экспозициями.
- два храма 12–14 веков, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, связанные с семьёй композитора — по вашему желанию, если вы будете на личном авто или такси.
Вы узнаете:
- почему именно Великий Новгород считают родиной русского гения.
- что было для Сергея Рахманинова самым дорогим воспоминанием из его детства.
- каким учеником, семьянином и патриотом был признанный ныне классик.
- в каком произведении композитор увековечил колокольный звон.
А ещё услышите:
- записи Рахманинова-аккомпаниатора.
- звонницу, вдохновлявшую композитора.
- звуковой архив уникальной экспозиции Дома музыки С. В. Рахманинова.
- аромат любимых цветов классика (летом).
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в центр Сергея Рахманинова.
- Программа подойдёт участникам 12+.
- За 2 часа экскурсии мы пройдём 3 км.
- Визит в храмы возможен, если вы на авто. Но и без этих объектов новгородские корни музыки Рахманинова вам откроются вполне.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Десятинного монастыря
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 1881 туриста
Я хозяйка единственного на планете частного семейного Музея каменных жерновов. Кандидат наук и мама троих детей. Ещё интереснее наш рыжебородый мельник Владимир — самый знаменитый блогер Новгородчины и знаток ЖКХ. Байки и правду о быте предков и хлебе мы рассказываем веселее всех. В нашей команде ещё мастер калейдоскопов, знатоки Рюрика и Рахманинова. Ждём вас!
