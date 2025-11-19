Мои заказы

Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки

Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
Вы отправитесь по маршруту, которым когда-то гулял молодой Сергей Рахманинов. Именно здесь, среди древних храмов и тихих улочек, рождались его чувство музыки и любовь к Родине.

Вы услышите колокольный звон, вдохновлявший композитора, и узнаете, какие новгородские воспоминания навсегда остались в его творчестве.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • необычный памятник Рахманинову в шляпе.
  • монастырь 10 века, рядом с которым юный Серёжа часто гостил в доме у бабушки.
  • центр имени композитора с интерактивными экспозициями.
  • два храма 12–14 веков, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, связанные с семьёй композитора — по вашему желанию, если вы будете на личном авто или такси.

Вы узнаете:

  • почему именно Великий Новгород считают родиной русского гения.
  • что было для Сергея Рахманинова самым дорогим воспоминанием из его детства.
  • каким учеником, семьянином и патриотом был признанный ныне классик.
  • в каком произведении композитор увековечил колокольный звон.

А ещё услышите:

  • записи Рахманинова-аккомпаниатора.
  • звонницу, вдохновлявшую композитора.
  • звуковой архив уникальной экспозиции Дома музыки С. В. Рахманинова.
  • аромат любимых цветов классика (летом).

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты в центр Сергея Рахманинова.
  • Программа подойдёт участникам 12+.
  • За 2 часа экскурсии мы пройдём 3 км.
  • Визит в храмы возможен, если вы на авто. Но и без этих объектов новгородские корни музыки Рахманинова вам откроются вполне.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Десятинного монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 1881 туриста
Я хозяйка единственного на планете частного семейного Музея каменных жерновов. Кандидат наук и мама троих детей. Ещё интереснее наш рыжебородый мельник Владимир — самый знаменитый блогер Новгородчины и знаток ЖКХ. Байки и правду о быте предков и хлебе мы рассказываем веселее всех. В нашей команде ещё мастер калейдоскопов, знатоки Рюрика и Рахманинова. Ждём вас!

