читать дальше

за невероятные впечатления!

Что важно: это не классическая экскурсия. Если вы ищете сухие исторические факты, даты сражений и имена князей - проходите мимо. Здесь вы этого не найдёте. Это аудиоспектакль-медитация, построенный вокруг категории Времени. Мы то замирали, чтобы запомнить мгновение и загадать желание, то «перематывали» время назад, прикрыв глаза и пытаясь услышать гул средневековой торговой площади или страшные звуки бомбардировок Великой Отечественной войны. А потом резко возвращались в настоящее. Это невероятный опыт, который заставляет работать воображение на 100%. Именно такой формат мы и искали в тот день: нам хотелось просто гулять, рассматривать город, дышать им, но чувствовать при этом чью-то направляющую руку. И мы это получили.

Сценарий заставлял нас то ускоряться и даже бежать, то замедляться. В этом своя фишка и свой кайф! Мы прошли очень красивыми и интересными тропами Великого Новгорода, куда, возможно, сами бы не забрели.

Важные предупреждения для будущих путешественников:

1. Выбирайте сухую погоду! Нам не повезло: было очень скользко и мокро. Местами передвигаться было проблематично, и это немного отвлекало от магии действия. В хорошую погоду впечатления были бы идеальными.

2. Оцените свои силы. Экскурсия динамичная, нужно много и быстро ходить, а по сценарию иногда и бежать. Поэтому она вряд ли подойдёт людям старшего возраста или тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А вот подросткам, молодёжи и активным людям среднего возраста - самое оно!



Огромное спасибо за то, что позволили не просто посмотреть город, а прожить его. Мы в восторге!