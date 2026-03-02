Мои заказы

Музыкальные – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Великом Новгороде, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
Начало: У Десятинного монастыря
«звуковой архив уникальной экспозиции Дома музыки С»
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
8700 ₽ за всё до 10 чел.
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Пешая
1.5 часа
43 отзыва
Групповая
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
18 апр в 17:00
19 апр в 13:00
1400 ₽ за человека
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
На теплоходе
Круизы
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
Групповая
Насладиться закатом и спокойствием под живую музыку на озере Ильмень в Великом Новгороде
Начало: На причале «Ярославово Дворище»
«В течение 90 минут вы будете наслаждаться живой музыкой и красотой природы на закате»
Расписание: ежедневно в 19:00
24 апр в 19:00
25 апр в 19:00
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 марта 2026
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Такая экскурсия - идеальный формат для тех, кто устал от дат и хочет почувствовать город. Это было здорово! Благодарим организаторов
    читать дальше

    за невероятные впечатления!
    Что важно: это не классическая экскурсия. Если вы ищете сухие исторические факты, даты сражений и имена князей - проходите мимо. Здесь вы этого не найдёте. Это аудиоспектакль-медитация, построенный вокруг категории Времени. Мы то замирали, чтобы запомнить мгновение и загадать желание, то «перематывали» время назад, прикрыв глаза и пытаясь услышать гул средневековой торговой площади или страшные звуки бомбардировок Великой Отечественной войны. А потом резко возвращались в настоящее. Это невероятный опыт, который заставляет работать воображение на 100%. Именно такой формат мы и искали в тот день: нам хотелось просто гулять, рассматривать город, дышать им, но чувствовать при этом чью-то направляющую руку. И мы это получили.
    Сценарий заставлял нас то ускоряться и даже бежать, то замедляться. В этом своя фишка и свой кайф! Мы прошли очень красивыми и интересными тропами Великого Новгорода, куда, возможно, сами бы не забрели.
    Важные предупреждения для будущих путешественников:
    1. Выбирайте сухую погоду! Нам не повезло: было очень скользко и мокро. Местами передвигаться было проблематично, и это немного отвлекало от магии действия. В хорошую погоду впечатления были бы идеальными.
    2. Оцените свои силы. Экскурсия динамичная, нужно много и быстро ходить, а по сценарию иногда и бежать. Поэтому она вряд ли подойдёт людям старшего возраста или тем, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. А вот подросткам, молодёжи и активным людям среднего возраста - самое оно!

    Огромное спасибо за то, что позволили не просто посмотреть город, а прожить его. Мы в восторге!

  • Н
    Наталья
    6 января 2026
    Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
    Спасибо Вам большое за экскурсию. Было очень интересно и необычно. Особенно музей Рахманинова. . Ярослав великолепен. Рассказывал с душой, чувствовалось,
    читать дальше

    что он глубоко погружен в тему. Наталье тоже огромное спасибо. Очень хороший экскурсовод. Одно «но». Очень мало времени. Хотелось бы не торопиться. Времени явно не хватило. А так, все здорово! Еще раз спасибо.

  • А
    Анна
    22 ноября 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Чудесная иммерсивная экскурсия. Интересная подача - через голос Времени о разных эпохах жизни Великого города. Удобный и увлекательный формат. Организаторам большое спасибо ♥️ за погружение в историю.
  • И
    Инна
    31 октября 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Прогулка была замечательной, Великий Новгород прекрасен. Очень рекомендую для семей с детьми, нашим по 10 лет, в полном восторге. Спасибо организаторам!
  • Ц
    Царева
    21 сентября 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    С утра я посетила классическую экскурсию с прекрасным экскурсоводом, а вечером выбрала спектакль-променад. И не прогадала.
    Это комбо великолепно для первого
    читать дальше

    знакомства с городом.
    Некоторые моменты в экскурсии были для меня необычны, но поднимали настроение.
    Вся экскурсия проходит в наушниках, сопровождающий вас человек показывает маршрут и жестами подсказывает движение.
    Рекомендую!

  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Прекрасный спектакль! С первых минут этот бархатный голос «Времени» уносит куда-то далекооооо, от своих ежедневных забот, во времена наших предков,
    читать дальше

    нашей истории.
    Иногда голос динамичен, как сама жизнь, а иногда замедляется, предоставляя тебе почувствовать момент… … раствориться в истории, прожить свои чувства.
    Просто погулять по городу, просто послушать историю…. Или послушать свои эмоции и чувства, как много всего в этой прогулке по городу. Каждый почувствует и найдет свое!

  • Д
    Денис
    15 мая 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Все прошло отлично. Не ожидали только, что бегать придется столько. Нам уже за 35 всем. Утомились физически. В остальном - оч душевно. Отличный вайб.
  • О
    Ольга
    17 марта 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Нестандартная форма экскурсии. Скорее впечатление о городе, чем историческая информация. Не ясно для какого возраста подойдет. Пробежаться по мосту, а
    читать дальше

    затем на крейсерской скорости до памятника Рахманинову- для ребенка. Психологические отступления с внутренней медитацией- для взрослого- это самая неудачная часть экскурсии. Вместо психологических отступлений хотелось бы побольше интересных легенд, которыми так богат город. Сходить советую как на развлечение, особенно с детьми, которые устали от сухих незапоминающихся дат. В целом понравилось. Ранее посещала аналогичную экскурсию в Выборге- впечатлила больше: история была построена как сказка сквозь века. И устаешь от наушников, давят…

  • Н
    Наталья
    8 марта 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Экскурсия очень интересная. Понравилась. Содержательная и увлекательная. Спасибо большое за интересную подачу этого увлекательного интерактивного спектакля.
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Было бы не плохо, придумать к Ауди эффектам и визулиные сценки (видели в Беларусии, круто) может и угощение в промежутке зимней экскурсии, горячим чаем, например:))

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музыкальные»

Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Новгородский кремль;
  2. Ярославово дворище;
  3. Софийская сторона;
  4. Софийский собор;
  5. Самое главное;
  6. Памятник Тысячелетию России;
  7. Грановитая палата;
  8. Витославлицы;
  9. Торговая сторона;
  10. Знаменский собор.
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в апреле 2026
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 8700. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
