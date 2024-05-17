Нескучные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Великом Новгороде, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
Пешая
53 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 24 чел.
Лучший выбор
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
1 600 за человека
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
На яхте
57 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
На катере
39 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
18 000 за всё до 10 чел.
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Пешая
23 отзыва
1.5 часа
Групповая
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 400 за человека
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
На машине
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Народные промыслы Великого Новгорода
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
6 800 за всё до 5 чел.
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На машине
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 авг в 19:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    17 мая 2024
    Народные промыслы Великого Новгорода
    В общем экскурсия неплохая. Достаточно содержательная. Что-то узнали новое. Длительность указана 2 часа, но либо время пролетело быстро, либо было
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    максимум 1,5 часов с изготовлением поделки. НО ценник неоправданно высок! 5500 за три экспозиции. Для сравнения в Костроме в музее льна экскурсия стоит 350 р. + входной билет 200-250р. И музей там на двух этажах.

  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Народные промыслы Великого Новгорода
    Посетили ремесленные мастерские, в каждой подробный и интересный рассказ - гончарная, береста и народный костюм. Мастер класс на выбор, сделали куколок- теперь радуют глаз дома

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
  2. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  3. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
  4. Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
  5. По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в августе 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 400 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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