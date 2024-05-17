1.5 часа
Групповая
до 24 чел.
Лучший выборЭкскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: На проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
1 600₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 400₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Слушай 41-й»
Детям - узнать о важных страницах истории, взрослым - напомнить о ценности жизни (в группе)
Начало: В сквере Воинской славы
Расписание: в четверг в 19:00, в воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 авг в 19:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь17 мая 2024В общем экскурсия неплохая. Достаточно содержательная. Что-то узнали новое. Длительность указана 2 часа, но либо время пролетело быстро, либо было
- ЕЕлена8 марта 2024Посетили ремесленные мастерские, в каждой подробный и интересный рассказ - гончарная, береста и народный костюм. Мастер класс на выбор, сделали куколок- теперь радуют глаз дома
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Нескучные экскурсии»
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