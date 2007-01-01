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Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю

4.4
36 отзывов
Спутник В.
Спутник В. – Гид из Великого Новгорода
Древние русские города строились примерно по одному плану.

Выбиралось подходящее место, возводился кремль для защиты… и постепенно вокруг него разрастался город 🏙️.

В Великом Новгороде до наших дней дошел самый древний кремль.

Здесь сохранилось 9 башен и 5 церквей.

На 1 час мы перенесемся в прошлое и узнаем, как жили люди несколько веков назад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю

Что вы увидите

  • Новгородский Кремль
  • Памятник 1000-летию России
  • Софийский собор
  • Звонница Софийского собора
  • Главное здание музея (Здание Присутственных мест)
Новгородский Кремль
Один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь крепости внутри стен — 12, 1 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 м, высоту от 8 до 15 м, толщину от 3, 6 до 6, 5 м. Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV в., сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.
В Новгородском Кремле расположен уникальный Памятник Тысячелетию России 1862 г. — единственный памятник государству. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II в ознаменование празднования тысячелетней истории 📖 государства Российского, которое ведет отсчет, согласно летописным сведениям, от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород.
Мы осмотрим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром. «Где София, тут и Новгород» — говорили жители средневекового Новгорода. В настоящее время — это Кафедральный храм Новгородской митрополии.

Организационные детали:

  • Бронирование экскурсии 🧭 возможно не меньше, чем за 12 часов до начала.
  • Посещение объектов на экскурсии не предусмотрено.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты
Начало
🚩 Ул. Мерецкова-Волосова, 2
Место завершения
🏁 Сенная площадь
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник В.
Спутник В.
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36 отзывов оставили туристы

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