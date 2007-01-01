Новгородский Кремль

Один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. Общая площадь крепости внутри стен — 12, 1 га. Глубокий ров окружает его с севера, запада и юга. Крепостные стены, стоящие на валу, имеют протяженность 1487 м, высоту от 8 до 15 м, толщину от 3, 6 до 6, 5 м. Из двенадцати башен, которые имелись в Детинце XV в., сохранилось девять: Дворцовая, Спасская, Княжая, Кокуй, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская и Владимирская.

В Новгородском Кремле расположен уникальный Памятник Тысячелетию России 1862 г. — единственный памятник государству. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II в ознаменование празднования тысячелетней истории 📖 государства Российского, которое ведет отсчет, согласно летописным сведениям, от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород.

Мы осмотрим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром. «Где София, тут и Новгород» — говорили жители средневекового Новгорода. В настоящее время — это Кафедральный храм Новгородской митрополии.

Организационные детали: