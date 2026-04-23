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сбежать из-за погоды, остались,чтобы чуть чуть послушать и в результате дошли до конца экскурсии! А по окончанию экскурсии все сошлись во мнении,что и ещё часа два бы с ним ходили и изучали город,настолько интересно и ярко он преподносит информацию. Никакой монотонности и занудности! Ответил на все наши вопросы по ходу экскурсии. Узнали очень много нового,хотя половина нашей группы была не первый раз в Новгороде. Спасибо огромное. Рекомендуем!!!