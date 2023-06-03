Индивидуальная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
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Что вас ожидает:
- Ансамбль Новгородского кремля
- Памятник Тысячелетие России
- Владычная палата
- Софийский собор
- Софийская звонница
- Церкви Ярославово дворище и Торга
- Никольский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Главные достопримечательности города на пешеходной экскурсии. Вы сможете посетить Кремль, увидеть Софийский собор и узнать о его богатой истории, прогуляться по Торгу и погрузиться в средневековье, вступить на некогда княжеский двор - Ярославово дворище
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Софийская площадь. у памятника В.И. ЛенинуЗавершение: Ярославово дворище
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 июня 2023
Интересно! Познавательно! Профессионально! Рекомендуем!
В
Виктор
19 апр 2023
И
Инна
7 апр 2023
Очень понравилось знакомство с городом, организованное Константином. Константин великолепный рассказчик, опытный специалист и педагог. А главное человек любящий свой город. Благодаря Константину старшая заинтересовалась историей этого периода жизни страны. Спасибо большое. Успехов Вам. С уважением, Головановы-Прошкина
О
Ольга
30 мар 2023
Очень интересная экскурсия, информативная, увлекательная и для детей, и для взрослых. Гид Константин провёл ее в занимательной интерактивной форме, за что очень благодарны. Захотелось ещё раз вернуться в Новгород)
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