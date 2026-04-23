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Кремль и Ярославово дворище - центр Великого Новгорода

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
Главные достопримечательности города на пешеходной экскурсии.

Вы сможете посетить Кремль, увидеть Софийский собор и узнать о его богатой истории, прогуляться по Торгу и погрузиться в средневековье, вступить на некогда княжеский двор — Ярославово дворище.
5
34 отзыва
Кремль и Ярославово дворище - центр Великого Новгорода
Кремль и Ярославово дворище - центр Великого Новгорода
Кремль и Ярославово дворище - центр Великого Новгорода

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Пешеходная экскурсия по городу предлагает посетить множество интересных достопримечательностей. Одной из главных достопримечательностей является Кремль, который поразит вас своей красотой и историческим значением.
  • Также увидим Софийский собор, который является одним из самых значимых памятников города. Во время экскурсии вы узнаете о богатой истории собора.
  • Прогулка по Торгу позволит вам погрузиться в атмосферу средневековья и насладиться красотой старинных зданий.
  • Вы также сможете посетить Ярославово дворище, некогда княжеский двор, где вы узнаете о жизни князей в древности.
  • На экскурсии вы сможете задать вопросы гиду и узнать много нового и интересного о городе.
  • Пешеходная экскурсия подойдет как для туристов, так и для жителей города, которые хотят узнать больше о его истории и культуре.
  • Не забудьте взять с собой удобную обувь и одежду, чтобы насладиться прогулкой по городу в полной мере.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль Новгородского кремля
  • Памятник Тысячелетие России
  • Владычная палата
  • Софийский собор
  • Софийская звонница
  • Церкви Ярославово дворище и Торга
  • Никольский собор
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленину
Завершение: Ярославово дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Я
Получилась насыщенная и очень интересная экскурсия. Огромная благодарность нашему гиду. Константин - большой энтузиаст, его повествование было очень познавательным и увлеченным. С большим удовольствием познакомились с городом и узнали много нового. Новгород - великий город, место, где история оживает.

Однозначно рекомендуем к посещению!
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М
Огромное спасибо экскурсоводу Константину! Он сам невероятно приятный молодой человек. Очень интересно и интерактивно провел экскурсию по историческим местам Великого Новгорода. 2,5 часа пролетели незаметно. Даже не хотелось прощаться. Желаем Вам всего наилучшего, Костя!
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С
Были на экскурсии с Константином. ОЧЕНЬ понравилось и взрослым и подростку. Холодно,то дождь,то снег,то ветер. Но настолько интересным был рассказ,что погода отошла на второй план! Половина нашей минигруппы,которая хотела изначально
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сбежать из-за погоды, остались,чтобы чуть чуть послушать и в результате дошли до конца экскурсии! А по окончанию экскурсии все сошлись во мнении,что и ещё часа два бы с ним ходили и изучали город,настолько интересно и ярко он преподносит информацию. Никакой монотонности и занудности! Ответил на все наши вопросы по ходу экскурсии. Узнали очень много нового,хотя половина нашей группы была не первый раз в Новгороде. Спасибо огромное. Рекомендуем!!!

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В
Были на экскурсии с Константином. ОЧЕНЬ понравилось и взрослым и подростку. Холодно,то дождь,то снег,то ветер. Но настолько интересным был рассказ,что погода отошла на второй план! Половина нашей минигруппы,которая хотела изначально
читать дальшеуменьшить

сбежать из-за погоды, остались,чтобы чуть чуть послушать и в результате дошли до конца экскурсии! А по окончанию экскурсии все сошлись во мнении,что и ещё часа два бы с ним ходили и изучали город,настолько интересно и ярко он преподносит информацию. Никакой монотонности и занудности! Ответил на все наши вопросы по ходу экскурсии. Узнали очень много нового,хотя половина нашей группы была не первый раз в Новгороде. Спасибо огромное. Рекомендуем!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Были на экскурсии с Константином. ОЧЕНЬ понравилось и взрослым и подростку. Холодно,то дождь,то снег,то ветер. Но настолько интересным был рассказ,что погода отошла на второй план! Половина нашей минигруппы,которая хотела изначально
читать дальшеуменьшить

сбежать из-за погоды, остались,чтобы чуть чуть послушать и в результате дошли до конца экскурсии! А по окончанию экскурсии все сошлись во мнении,что и ещё часа два бы с ним ходили и изучали город,настолько интересно и ярко он преподносит информацию. Никакой монотонности и занудности! Ответил на все наши вопросы по ходу экскурсии. Узнали очень много нового,хотя половина нашей группы была не первый раз в Новгороде. Спасибо огромное. Рекомендуем!!!

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А
Очень замечательная Экскурсия с великолепным Экскурсоводом.
Основная часть группы посетила Великий Новгород впервые, я же была второй раз и освежила предыдущие впечатления.
Экскурсия охватила все значимые достопримечательности старого города, с одной и
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другой стороны реки Волхов.
Очень много было интересных моментов, легенд и историй.
Данная экскурсия подойдет как взрослому, так и школьнику. Слог и рассказ экскурсовода очень приятен и понятен.
Данную экскурсию рекомендую.
Спасибо большое за новые впечатления.

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