Главные достопримечательности города на пешеходной экскурсии.
Вы сможете посетить Кремль, увидеть Софийский собор и узнать о его богатой истории, прогуляться по Торгу и погрузиться в средневековье, вступить на некогда княжеский двор — Ярославово дворище.
Вы сможете посетить Кремль, увидеть Софийский собор и узнать о его богатой истории, прогуляться по Торгу и погрузиться в средневековье, вступить на некогда княжеский двор — Ярославово дворище.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Пешеходная экскурсия по городу предлагает посетить множество интересных достопримечательностей. Одной из главных достопримечательностей является Кремль, который поразит вас своей красотой и историческим значением.
- Также увидим Софийский собор, который является одним из самых значимых памятников города. Во время экскурсии вы узнаете о богатой истории собора.
- Прогулка по Торгу позволит вам погрузиться в атмосферу средневековья и насладиться красотой старинных зданий.
- Вы также сможете посетить Ярославово дворище, некогда княжеский двор, где вы узнаете о жизни князей в древности.
- На экскурсии вы сможете задать вопросы гиду и узнать много нового и интересного о городе.
- Пешеходная экскурсия подойдет как для туристов, так и для жителей города, которые хотят узнать больше о его истории и культуре.
- Не забудьте взять с собой удобную обувь и одежду, чтобы насладиться прогулкой по городу в полной мере.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Новгородского кремля
- Памятник Тысячелетие России
- Владычная палата
- Софийский собор
- Софийская звонница
- Церкви Ярославово дворище и Торга
- Никольский собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленину
Завершение: Ярославово дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Получилась насыщенная и очень интересная экскурсия. Огромная благодарность нашему гиду. Константин - большой энтузиаст, его повествование было очень познавательным и увлеченным. С большим удовольствием познакомились с городом и узнали много нового. Новгород - великий город, место, где история оживает.
Однозначно рекомендуем к посещению!
Однозначно рекомендуем к посещению!
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М
Огромное спасибо экскурсоводу Константину! Он сам невероятно приятный молодой человек. Очень интересно и интерактивно провел экскурсию по историческим местам Великого Новгорода. 2,5 часа пролетели незаметно. Даже не хотелось прощаться. Желаем Вам всего наилучшего, Костя!
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С
Были на экскурсии с Константином. ОЧЕНЬ понравилось и взрослым и подростку. Холодно,то дождь,то снег,то ветер. Но настолько интересным был рассказ,что погода отошла на второй план! Половина нашей минигруппы,которая хотела изначально
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В
Были на экскурсии с Константином. ОЧЕНЬ понравилось и взрослым и подростку. Холодно,то дождь,то снег,то ветер. Но настолько интересным был рассказ,что погода отошла на второй план! Половина нашей минигруппы,которая хотела изначально
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Я
Были на экскурсии с Константином. ОЧЕНЬ понравилось и взрослым и подростку. Холодно,то дождь,то снег,то ветер. Но настолько интересным был рассказ,что погода отошла на второй план! Половина нашей минигруппы,которая хотела изначально
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А
Очень замечательная Экскурсия с великолепным Экскурсоводом.
Основная часть группы посетила Великий Новгород впервые, я же была второй раз и освежила предыдущие впечатления.
Экскурсия охватила все значимые достопримечательности старого города, с одной и
Основная часть группы посетила Великий Новгород впервые, я же была второй раз и освежила предыдущие впечатления.
Экскурсия охватила все значимые достопримечательности старого города, с одной и
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