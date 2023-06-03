Обзорная экскурсия по Великому Новгороду

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Великому Новгороду

5
4 отзыва
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Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Ближайшие даты:
30
июн
4
июл
5
июл
6
июл
7
июл
10
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Что вас ожидает:

  • Ансамбль Новгородского кремля
  • Памятник Тысячелетие России
  • Владычная палата
  • Софийский собор
  • Софийская звонница
  • Церкви Ярославово дворище и Торга
  • Никольский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Главные достопримечательности города на пешеходной экскурсии. Вы сможете посетить Кремль, увидеть Софийский собор и узнать о его богатой истории, прогуляться по Торгу и погрузиться в средневековье, вступить на некогда княжеский двор - Ярославово дворище

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Софийская площадь. у памятника В.И. Ленину
Завершение: Ярославово дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
3 июня 2023
Интересно! Познавательно! Профессионально! Рекомендуем!
В
19 апр 2023
И
7 апр 2023
Очень понравилось знакомство с городом, организованное Константином. Константин великолепный рассказчик, опытный специалист и педагог. А главное человек любящий свой город. Благодаря Константину старшая заинтересовалась историей этого периода жизни страны. Спасибо большое. Успехов Вам. С уважением, Головановы-Прошкина
О
30 мар 2023
Очень интересная экскурсия, информативная, увлекательная и для детей, и для взрослых. Гид Константин провёл ее в занимательной интерактивной форме, за что очень благодарны. Захотелось ещё раз вернуться в Новгород)

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