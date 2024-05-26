Господин Великий Новгород славится многовековой историей. На обзорной экскурсии по Новгородскому кремлю, известному как Детинец, гости ощутят дыхание времени.
Прогулка по самой старой части крепости, знакомство с величественным Софийским собором 11
Прогулка по самой старой части крепости, знакомство с величественным Софийским собором 11
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Прогулка по древней крепости
- ⛪ Величие Софийского собора
- 🕊 История «окаменевшего» голубя
- 🚪 Магдебургские врата
- 🕰 Памятник 1000-летию России
- 🔔 Любопытные истории колоколов
- 🌊 Панорама Торговой стороны
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Магдебургские врата
- Памятник 1000-летию России
- Софийская звонница
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по самой старой части крепости.
- Проникнитесь величием и строгостью форм древнейшего храма России — Софийского собора 11 века.
- Узнаете историю «окаменевшего» голубя на его кресте и увидите одну из реликвий собора — Магдебургские врата.
- Выясните, какая «пречудная» палата в стиле готики 15 века появилась на Владычном дворе.
- Увидите единственный в нашей стране памятник 1000-летию России и услышите любопытные истории колоколов с Софийской звонницы.
- В завершение экскурсии мы выйдем на берег реки Волхов и полюбуемся панорамой Торговой стороны.
Организационные детали
- Все объекты кремля мы осматриваем снаружи.
- Если вы будете с детьми, пожалуйста, сообщите нам заранее в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|670 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Софийской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 3151 туриста
Приветствую вас, дорогие путешественники. Я Анастасия, организатор небольшой команды профессиональных гидов по Великому Новгороду. С нами увлекательно, познавательно и доступно! Ждём вас в нашем старинном городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
26 мая 2024
Хотели спокойную, домашнюю экскурсию по знаковому месту Великого Новгорода- Кремлю, без лишней "воды" и с размеренным передвижением, без таких обыденных "посмотрите направо, посмотрите налево"🤗. Вот такую часовую прогулку мы и получили. Хороший рассказ о самом зарождении Великого Новгорода и обо всем, что находится за многовековыми стенами. Спасибо Ларисе за ее работу, которую она делает с любовью
К
Карина
24 мая 2024
Прекрасный позитивный гид.
Информативная экскурсия
Информативная экскурсия
К
Кристина
30 апр 2024
Экскурсия очень понравилась!
Узнала много нового, подача экскурсовода Ларисы была очень увлекательной.
Рекомендую!
Узнала много нового, подача экскурсовода Ларисы была очень увлекательной.
Рекомендую!
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