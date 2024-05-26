Хотели спокойную, домашнюю экскурсию по знаковому месту Великого Новгорода- Кремлю, без лишней "воды" и с размеренным передвижением, без таких обыденных "посмотрите направо, посмотрите налево"🤗. Вот такую часовую прогулку мы и получили. Хороший рассказ о самом зарождении Великого Новгорода и обо всем, что находится за многовековыми стенами. Спасибо Ларисе за ее работу, которую она делает с любовью