Приглашаем участников на увлекательный квест «Пешком по Новгороду», который позволит погрузиться в атмосферу древнего города с его богатой историей.
Проходя по историческим улочкам окольного города, участники будут разгадывать загадки истории, узнавать интересные факты и самостоятельно планировать маршрут, выбирая между активным исследованием и спокойными прогулками.
Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квестаПо улицам Великого Новгорода Дорогие путешественники! Приглашаем вас на захватывающий квест «Пешком по Новгороду», который погрузит вас в атмосферу древнего Великого Новгорода. Возраст города приближается к 12-ти векам, а это значит, что перед вами открывается возможность погрузиться в его богатую историю. Каждая улица, каждый переулок этого удивительного города хранит в себе уникальные истории и события, которые оказали влияние не только на Новгород, но и на всю страну. Вас ждут увлекательные факты, загадки истории, интересные открытия и многое другое. Что вас ждёт? Игра пройдёт по историческим городским улочкам внутри окольного города. Вы будете общаться с ведущим в мессенджере, получать подсказки и отправляться в путь, чтобы раскрывать тайны Новгорода. Участники сами выбирают свою стратегию игры: кто-то захочет увидеть как можно больше, а кто-то предпочтет спокойно погулять в декорациях Великого Новгорода. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир древнего города, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Подготовьтесь к захватывающему приключению и новым открытиям!
С понедельника по пятницу с 10:30. В субботу и воскресенье с 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский кремль
- Улицы Людина и Загородского конца
- Церкви, памятники, памятные знаки
- Кремлёвский парк
- Места битвы новгородцев и суздальцев, изображенные на чудотворной иконе
- Церковь, построенная новгородскими ушкуйниками в честь возвращения их из-за Урала
- Именные деревья Великого Новгорода
- Легендарный монастырь и др
Что включено
- Квест с ведущим
Что не входит в цену
- Призы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород, Софийская набережная, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10:30. В субботу и воскресенье с 09:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
