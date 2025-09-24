Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем участников на увлекательный квест «Пешком по Новгороду», который позволит погрузиться в атмосферу древнего города с его богатой историей.



Проходя по историческим улочкам окольного города, участники будут разгадывать загадки истории, узнавать интересные факты и самостоятельно планировать маршрут, выбирая между активным исследованием и спокойными прогулками.

Ольга Ваш гид в Великом Новгороде Написать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда С понедельника по пятницу с 10:30. В субботу и воскресенье с 09:00. 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста По улицам Великого Новгорода Дорогие путешественники! Приглашаем вас на захватывающий квест «Пешком по Новгороду», который погрузит вас в атмосферу древнего Великого Новгорода. Возраст города приближается к 12-ти векам, а это значит, что перед вами открывается возможность погрузиться в его богатую историю. Каждая улица, каждый переулок этого удивительного города хранит в себе уникальные истории и события, которые оказали влияние не только на Новгород, но и на всю страну. Вас ждут увлекательные факты, загадки истории, интересные открытия и многое другое. Что вас ждёт? Игра пройдёт по историческим городским улочкам внутри окольного города. Вы будете общаться с ведущим в мессенджере, получать подсказки и отправляться в путь, чтобы раскрывать тайны Новгорода. Участники сами выбирают свою стратегию игры: кто-то захочет увидеть как можно больше, а кто-то предпочтет спокойно погулять в декорациях Великого Новгорода. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир древнего города, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Подготовьтесь к захватывающему приключению и новым открытиям!

С понедельника по пятницу с 10:30. В субботу и воскресенье с 09:00. Выбрать дату