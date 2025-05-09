Фотоквест «Летописцы» предлагает уникальную возможность исследовать исторические уголки Великого Новгорода.
Участники отправляются в самостоятельное путешествие по городу, находят ключевые локации и создают свою летопись с помощью фотографий.
Маршрут включает в себя знаменитые места, такие как Торговая сторона и Ярославово Дворище, а также храмы и особняки разных эпох.
Участники узнают интересные факты о городе и его истории, а также почувствуют себя настоящими летописцами
5 причин купить этот квест
- 📸 Создание уникальной фотолетописи
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🕵️♂️ Увлекательные задания
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📱 Удобное общение в мессенджере
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Торговая сторона
- Славенский конец
- Ярославово Дворище
- Улицы Ильина, Нутная и Рогатица
- Храмы 12-15 вв
- Особняки 19 века
- Путевой дворец Екатерины II
- Набережная Александра Невского
Описание квеста
Вам предстоит по описанию найти историческое место и сделать памятную фотографию на заданную тему. Далее отправляйте фото в чат с ведущим — и двигайтесь дальше. Таким образом сформируется ваша летопись путешествия.
На маршруте вы увидите:
И узнаете:
- Зачем улица Бояна, известная с 1300 года, пробивает другие улочки и пытается достать до неба
- Как перейти посуху Фёдоровский ручей
- Где новгородцы спрятали сосны и ели которые закончили свой рост с 932 по 946 годы;
- Как боролись с красными петухами на Руси
- Почему глаголицу придумал Кирилл, а назвали в честь него кириллицу
Организационные детали
- Участникам необходимо иметь заряженный телефон с выходом в интернет. Общение с ведущим идет в мессенджере
- Квест проходит по городским улицам с неинтенсивным движением, однако дети на квест допускаются только вместе со взрослыми
- Длина маршрута в среднем 4-5 км
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 103 туристов
Великий Новгород — город-клад! И мы хотим показать вам, как он прекрасен! Любопытные факты, интересные выводы, необычные углы зрения, будоражащие фантазию истории — то, что мы используем в наших квестах, потому что это очень интересно нам самим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Елена
9 мая 2025
Очень понравилось. Начали динамично и активно, потом наша команда расслабилась. Но все успели. Получили возможность сделать динамичный кадры и подурачится. Всё время были с организаторам на связи. Прошло отлично!
Входит в следующие категории Великого Новгорода
