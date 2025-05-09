Мои заказы

Самостоятельный фотоквест «Летописцы»

Прогулка по Великому Новгороду с фотокамерой в руках. Найдите старинные и современные объекты, составьте свою ленту времени и узнайте тайны города
Фотоквест «Летописцы» предлагает уникальную возможность исследовать исторические уголки Великого Новгорода.

Участники отправляются в самостоятельное путешествие по городу, находят ключевые локации и создают свою летопись с помощью фотографий.

Маршрут включает в себя знаменитые места, такие как Торговая сторона и Ярославово Дворище, а также храмы и особняки разных эпох.

Участники узнают интересные факты о городе и его истории, а также почувствуют себя настоящими летописцами
5 причин купить этот квест

  • 📸 Создание уникальной фотолетописи
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🕵️‍♂️ Увлекательные задания
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📱 Удобное общение в мессенджере
Что можно увидеть

  • Торговая сторона
  • Славенский конец
  • Ярославово Дворище
  • Улицы Ильина, Нутная и Рогатица
  • Храмы 12-15 вв
  • Особняки 19 века
  • Путевой дворец Екатерины II
  • Набережная Александра Невского

Описание квеста

Вам предстоит по описанию найти историческое место и сделать памятную фотографию на заданную тему. Далее отправляйте фото в чат с ведущим — и двигайтесь дальше. Таким образом сформируется ваша летопись путешествия.

На маршруте вы увидите:

  • Торговую сторону
  • Славенский конец
  • Ярославово Дворище
  • Улицы Ильина, Нутную и Рогатицу
  • Храмы 12-15 вв.
  • Особняки 19 века
  • Путевой дворец Екатерины II
  • Набережную Александра Невского

И узнаете:

  • Зачем улица Бояна, известная с 1300 года, пробивает другие улочки и пытается достать до неба
  • Как перейти посуху Фёдоровский ручей
  • Где новгородцы спрятали сосны и ели которые закончили свой рост с 932 по 946 годы;
  • Как боролись с красными петухами на Руси
  • Почему глаголицу придумал Кирилл, а назвали в честь него кириллицу

Организационные детали

  • Участникам необходимо иметь заряженный телефон с выходом в интернет. Общение с ведущим идет в мессенджере
  • Квест проходит по городским улицам с неинтенсивным движением, однако дети на квест допускаются только вместе со взрослыми
  • Длина маршрута в среднем 4-5 км

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 103 туристов
Великий Новгород — город-клад! И мы хотим показать вам, как он прекрасен! Любопытные факты, интересные выводы, необычные углы зрения, будоражащие фантазию истории — то, что мы используем в наших квестах, потому что это очень интересно нам самим!
Отзывы и рейтинг

Елена
9 мая 2025
Очень понравилось. Начали динамично и активно, потом наша команда расслабилась. Но все успели. Получили возможность сделать динамичный кадры и подурачится. Всё время были с организаторам на связи. Прошло отлично!
