Фотоквест «Летописцы» предлагает уникальную возможность исследовать исторические уголки Великого Новгорода.



Участники отправляются в самостоятельное путешествие по городу, находят ключевые локации и создают свою летопись с помощью фотографий.



Маршрут включает в себя знаменитые места, такие как Торговая сторона и Ярославово Дворище, а также храмы и особняки разных эпох.



Участники узнают интересные факты о городе и его истории, а также почувствуют себя настоящими летописцами

