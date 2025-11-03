«Кладоискатели» - это увлекательное приключение в Великом Новгороде, где участники отправляются на поиски клада.
В историческом центре города, среди древних стен и улиц, вас ждут загадки и задания, которые приведут к
5 причин купить этот квест
- 🗝 Увлекательные загадки
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎁 Памятный приз
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚶♂️ Прогулка в комфортном темпе
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Детинец
- Окольный город
Описание квеста
Добро пожаловать в Окольный город Великого Новгорода. На земле, где тысячелетиями жили новгородцы, вас ждёт увлекательный квест!
- Вы увидите, какими хитрыми, умелыми и предприимчивыми были средневековые новгородцы
- Узнаете, какие памятники дошли до наших дней, чем обогатился старинный Новгород за последние века
- Обратите внимание на особые детали, которые уведут вас вглубь истории
А в конце поисков вас ждёт клад с настоящей старинной монетой, которая останется на память о путешествии!
Кому подойдёт квест
Активным и любопытным путешественникам — компаниям, семьям с детьми старше 9 лет, пенсионерам. Будет интересно и тем, кто приехал в город впервые, и тем, кто уже бывал в Великом Новгороде и хорошо его знает.
Организационные детали
- Ведущий встретит вас на старте и объяснит правила, дальше вы гуляете по городу самостоятельно
- Вы можете проходить квест в удобном вам темпе — например, сделать перерыв на обед
- Группа детей без взрослых на игру не допускается
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 103 туристов
Великий Новгород — город-клад! И мы хотим показать вам, как он прекрасен! Любопытные факты, интересные выводы, необычные углы зрения, будоражащие фантазию истории — то, что мы используем в наших квестах, потому что это очень интересно нам самим!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 ноя 2025
Замечательно продуманное приключение для детей и взрослых.
Было интересно познакомиться со множеством новых для нас фактов и деталей истории Кремля и Новгорода. Остались довольными, спасибо!
С
Сергей
1 ноя 2025
Клад! Нет, не так - КЛАД!
Что еще нужно детям? Клад, найденный своими силами: своим умом и смекалкой!
Это было удивительно! Казалось бы, идея лежит на поверхности - спрячь что-то на территории
Мария
30 окт 2025
Замечательный, интересный квест! Мы были вчетвером: двое взрослых и два ребёнка 12 и 13 лет. Каждый нашёл свою радость. Клад, обещанный в конце вызывал азарт! Как же мы были потрясён, когда узнали, что копейка времен Александра II настоящая! узнали много интересного, научилась обращать внимание на детали. Квест объединил нас, открыл новые грани друг друга. Рекомендую всем!
Е
Елена
18 мая 2025
За эти деньги вы получите конверт с 3 распечатанными листами А4 и карандаш. Один лист с кроссвордом, второй лист с вопросами, третий с ребусом.
Из плюсов: прикольная монетка в конце, она
Елена
9 мая 2025
Отличный квест. Нам было сложновато, на первый вопрос ответ очень легкий и на поверхности но мы зависли. А потом как начал "бегать" по кремлю. Клад нашли. Всей семье понравилась, получили массу впечатлений.
Ольга
14 апр 2025
Уважаемые организаторы, это было очень интересно, особенно ребенку 11 лет. Мы, взрослые, тоже втянулись и бегали, как угорелые. Очень классно! А приз-отдельное удовольствие,!
