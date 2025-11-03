«Кладоискатели» - это увлекательное приключение в Великом Новгороде, где участники отправляются на поиски клада.В историческом центре города, среди древних стен и улиц, вас ждут загадки и задания, которые приведут к

заветной цели. Квест подходит для активных путешественников, семей с детьми и пенсионеров. Ведущий объяснит правила, а дальше вы сможете исследовать город в своём темпе. На финише вас ждёт клад с настоящей старинной монетой, которая станет отличным сувениром

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Добро пожаловать в Окольный город Великого Новгорода. На земле, где тысячелетиями жили новгородцы, вас ждёт увлекательный квест!

Вы увидите, какими хитрыми, умелыми и предприимчивыми были средневековые новгородцы

Узнаете, какие памятники дошли до наших дней, чем обогатился старинный Новгород за последние века

Обратите внимание на особые детали, которые уведут вас вглубь истории

А в конце поисков вас ждёт клад с настоящей старинной монетой, которая останется на память о путешествии!

Кому подойдёт квест

Активным и любопытным путешественникам — компаниям, семьям с детьми старше 9 лет, пенсионерам. Будет интересно и тем, кто приехал в город впервые, и тем, кто уже бывал в Великом Новгороде и хорошо его знает.

Организационные детали