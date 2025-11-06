Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру древнего города.
Участники разгадают загадки, познакомятся с бытом новгородцев и узнают, как Ярослав Мудрый повлиял на образование. Посещение Софийского собора и Владычного двора откроет секреты прошлого.
Квест завершается открытием ларца с памятными сувенирами, что делает его идеальным для семей с детьми
6 причин купить этот квест
- 🗝️ Увлекательные загадки
- 🏰 Исторические локации
- 👨👩👧👦 Семейное время
- 📜 Письмо на бересте
- 🔔 Уникальные колокола
- 🎁 Памятные сувениры
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Новгородский кремль
- Софийский собор
- Владычный двор
Описание квеста
Вы исследуете территорию Новгородского детинца — одного из древнейших кремлей страны.
Заглянете в Софийский собор — первый каменный храм Русского Севера — и узнаете, в какой день сотворён человек.
Найдёте колокол без уха и языка и колокол, который своим весом не уступает пяти слонам.
Поймёте, почему Владычный двор называют православным Ватиканом.
Выясните, как Ярослав Мудрый повлиял на школьное образование.
Подумаете, кто такие Алексей и Андрей и как они связаны с Софийской звонницей.
И многое другое! А в конце квеста откроете ларец с памятными сувенирами:)
Организационные детали
Экскурсия будет интересна детям 6–12 лет и их родителям. Квест подойдёт даже семье с одним ребёнком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы-Софийской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 264 туристов
Меня зовут Анжелика, я экскурсовод по Великому Новгороду с опытом работы 10+ лет. Автор интерактивных квест-экскурсий для детей и их родителей. С радостью познакомлю вас с историей древнейшей столицы России и расскажу о главных достопримечательностях Новгорода. До встречи в Великом Новгороде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Хотим выразить огромную благодарность Анжелике за увлекательную экскурсию, 2 часа пролетели незаметно, узнали и запомнили много интересных фактов! Понравилось и взрослым и детям, спасибо!
Н
Надежда
6 ноя 2025
Большое спасибо Анжелике. Было здорово и познавательно. Отличная подача материала для детей, благодаря интерактивным вставкам знания запомнились гораздо лучше и было не скучно. Процветания и новых маршрутов!)) Очень рекомендую.
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Материал подан понятно, интересно, нескучно. С наглядными материалами, загадками, тестами. Давно не встречали такого экскурсовода! Буду советовать всем знакомым
Т
Татьяна
31 окт 2025
Замечательная экскурсия. Интересно, легко, весело, понятно. Даже ребенок 5 лет участвовал в процессе и, как оказалось, усвоил материал) Анжелика - прекрасный экскурсовод и очаровательная девушка, умеет расположить к себе детей. В следующий раз будем в Новгороде, с удовольствием погуляем по городу в ее сопровождении!
Е
Елизавета
19 окт 2025
Отличная экскурсия! На вопросы отвечали и мы и дочка, Анжелика очень позитивный гид, с чувством юмора и хорошо знает историю родного края!
Рекомендуем!
Рекомендуем!
Н
Наталья
8 окт 2025
Доброго дня! Хочу поблагодарить Анжелику за организацию экскурсии на высшем уровне! Посетили экскурсию с супругом и дочерью-подростком. Анжелика настолько интересно преподнесла материал, сопровождая загадками и вопросами, что все были включены
Анна
28 сен 2025
Благодарим Анжелику за великолепную экскурсию! Хорошо продуманный квест, все очень легко и доступно, при этом насыщено информацией и доступно. Анжелика прекрасно работает с аудиторией, держит внимание, вовлекает. Понравилось и детям, и взрослым!
а
андрей
20 сен 2025
Анжелика, спасибо за экскурсию!
Детям очень понравилось. Были опасения, что исторические факты наскучат, но у вас получилось заинтересовать ребят!
Детям очень понравилось. Были опасения, что исторические факты наскучат, но у вас получилось заинтересовать ребят!
Е
Евгения
28 авг 2025
Анжелика - потрясающий гид, 2 часа пролетели незаметно, дети узнали и, что немаловажно, запомнили много нового.
Д
Дарья
23 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Анжелика-знающий, эрудированный гид, замечательно ладящий с детьми разного возраста. Квест и загадки очень понравились детям. Взрослые тоже довольны. Очень доброжелательное отношение и позитив! Рекомендую к обязательному посещению
А
Анастасия
16 авг 2025
Крайне редко пишу отзывы, но эта экскурсия нам действительно очень понравилась. Безумно увлекательный рассказ, мы были не простой группой с 3 детьми, один из которых был в коляске, при этом в рассказ были вовлечены все взрослые и дети, много реквизита, время пролетело не заметно. Спасибо большое!
Е
Екатерина
5 авг 2025
Отличная экскурсия!
Большое спасибо Анжелике!
Дети слушали с большим интересом и 2 часа им показалось мало)))
Большое спасибо Анжелике!
Дети слушали с большим интересом и 2 часа им показалось мало)))
Е
Екатерина
24 июл 2025
Я приезжала в Господин Великий Новогород со своей племяшкой 9 лет) Кремль Новгорода настолько прекрасный, что мне хотелось познакомить с ним ребенка каким нибудь увлекательным образом) абсолютно случайно я нашла
Е
Елена
17 июн 2025
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Квест составлен так, что участие принимали ребёнок и взрослые. Анжелика понятно излагает материал. Ребёнок с удовольствием собирал ключи за правильные ответы и конечно же кульминация - открытие ларца! Рекомендую к посещению!
Ю
Юлия
14 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Все очень живо, динамично и весело. Ребёнку 6 лет было интересно отвечать на задания и получать заветные ключики. Огромное спасибо!
Входит в следующие категории Великого Новгорода
