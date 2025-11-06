Квест-экскурсия по Новгородскому кремлю предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру древнего города. Участники разгадают загадки, познакомятся с бытом новгородцев и узнают, как Ярослав Мудрый повлиял на образование. Посещение Софийского собора и Владычного двора откроет секреты прошлого. Квест завершается открытием ларца с памятными сувенирами, что делает его идеальным для семей с детьми

Анжелика

Вы исследуете территорию Новгородского детинца — одного из древнейших кремлей страны.

Заглянете в Софийский собор — первый каменный храм Русского Севера — и узнаете, в какой день сотворён человек.

Найдёте колокол без уха и языка и колокол, который своим весом не уступает пяти слонам.

Поймёте, почему Владычный двор называют православным Ватиканом.

Выясните, как Ярослав Мудрый повлиял на школьное образование.

Подумаете, кто такие Алексей и Андрей и как они связаны с Софийской звонницей.

И многое другое! А в конце квеста откроете ларец с памятными сувенирами:)

Организационные детали

Экскурсия будет интересна детям 6–12 лет и их родителям. Квест подойдёт даже семье с одним ребёнком.