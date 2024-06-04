1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
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Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPAVEL4 июня 2024Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
- ЛЛариса3 июня 2024Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!
- ЕЕлена27 мая 2024Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях.
- РРегина16 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Нам с дочкой очень понравилось. Несмотря на холодную погоду и ветер, мы с удовольствием прослушали историю кремля и узнали много интересного. Спасибо!
- ААлександр15 мая 2024Все было интересно
- ААлександра13 мая 2024Интересный формат экскурсии - было много любопытных историй и деталей, на которые раньше не обращали внимание. Сам спектакль был построен
- ССветлана29 марта 2024Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
- ВВиктор26 марта 2024Отличный экскурсовод, рекомендую!
- ООЛЬГА19 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Советую всем. Я даже не представляла, что в Новгороде всего за пару часов можно увидеть столько интересного. Хотелось бы также отметить профессионализм экскурсовода. Спасибо вам Аркадий за интересную и познавательную экскурсию. С уважением от нашей большой компании.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Кремлёвский парк»
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