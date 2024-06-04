P PAVEL Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.

Л Лариса Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!

Е Елена Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше Мы обязательно вновь обратимся к вам за новыми экскурсиями. Вам процветания и огромного количества желающих узнать про этот сказочный город с вашей помощью. Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях.

Р Регина Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Экскурсия прошла на одном дыхании. Нам с дочкой очень понравилось. Несмотря на холодную погоду и ветер, мы с удовольствием прослушали историю кремля и узнали много интересного. Спасибо!

А Александр Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Все было интересно

А Александра Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) читать дальше логично. Единственное, что было не совсем понятно - неожиданные вбросы про осознанность в моменте, это ощущалось как что-то лишнее. В остальном всё было здорово Интересный формат экскурсии - было много любопытных историй и деталей, на которые раньше не обращали внимание. Сам спектакль был построен

С Светлана Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую

В Виктор Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Отличный экскурсовод, рекомендую!