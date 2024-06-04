Кремлёвский парк – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремлёвский парк» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
🚶 Пешая
Групповая
1 час
40 отзывов
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800 за человека
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Кремлёвский парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю
  2. Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
  3. Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Кремлёвский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 667. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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