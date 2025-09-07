Великий Новгород — один из древнейших городов России. Сначала появился небольшой поселок. Со временем он разросся и превратился в укрепленный город. Здесь правили князья и здесь же были найдены первые
Описание экскурсииВас ждет обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля и Ярославова дворища. Также на экскурсии мы осмотрим: - Величественный Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы XII века. В его интерьере можно увидеть фрагменты первоначальной росписи и камень, который монастырское предание приписывает преподобному Антонию. - Церковь Спаса Преображения со знаменитыми фресками Феофана Грека. - Знаменский собор ХVII века, построенный специально для хранения главной новгородской святыни — иконы «Богоматерь Знамение». Организационные детали: - Для проведения требуется транспорт (личный или арендованный), со свободным местом для гида. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский кремль (детинец)
- Владычный двор
- Памятник «Тысячелетие России»
- Софийский собор и звонница
- Ярославово дворище
- Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы
- Церковь Спаса Преображения
- Знаменский собор
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание в Софийском соборе - 500 руб.
- Экскурсионное обслуживание в Антониевом монастыре - 500 руб.
- Экскурсионное обслуживание в Знаменском соборе - 500 руб.
- Экскурсионное обслуживание в Церкви Спаса Преображения - 500 руб.
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Недавно посетили экскурсию по Великому Новгороду, и впечатления остались самые положительные. Город удивляет своей атмосферой старины, величественным Софийским собором и древним Кремлём. Экскурсовод был очень грамотный, рассказывал интересно, с увлечением, благодаря чему история города ожила перед глазами. Особенно запомнился Ярославов Дворище и Владычная палата. Экскурсия была хорошо организована, время пролетело незаметно. Рекомендуем всем, кто интересуется русской историей и культурой!
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О
Экскурсия длилась 4 часа, включала в себя посещение Новгородского кремля, Софийского собора, Юрьева монастыря, Перынского скита, торговую сторону Новгорода, Знаменского собора и церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему экскурсоводу-Ирине Павловне за увлекательный и интересный рассказ, благодаря которому влюбляешься в этот город.
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n
Ирина-экскурсовод от Бога. Мы получили колоссальное удовольствие от живого рассказа, эрудиции, чудесного юмора Ирины! 3,5 часа прошли как одна минута! Манера ведения очень нестандартная, информативная. Ирина в постоянном диалоге с путешественниками. Трудно представить более интересную экскурсию по этому городу. А ещё она невероятно обаятельная и красивая женщина!
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Н
Ирина-экскурсовод от Бога. Мы получили колоссальное удовольствие от живого рассказа, эрудиции, чудесного юмора Ирины! 3,5 часа прошли как одна минута! Манера ведения очень нестандартная, информативная. Ирина в постоянном диалоге с путешественниками. Трудно представить более интересную экскурсию по этому городу. А ещё она невероятно обаятельная и красивая женщина!
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Т
Спасибо за познавательную экскурсию.
Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.
Я забыл про гонку Большунова! Это круто!
Желаем спокойных и внимательных клиентов.
Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!
Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода!
Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.
Я забыл про гонку Большунова! Это круто!
Желаем спокойных и внимательных клиентов.
Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!
Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода!
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Т
Спасибо за познавательную экскурсию.
Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.
Я забыл про гонку Большунова! Это круто!
Желаем спокойных и внимательных клиентов.
Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!
Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода!
Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.
Я забыл про гонку Большунова! Это круто!
Желаем спокойных и внимательных клиентов.
Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!
Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода!
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