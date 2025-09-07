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Н Наталья Недавно посетили экскурсию по Великому Новгороду, и впечатления остались самые положительные. Город удивляет своей атмосферой старины, величественным Софийским собором и древним Кремлём. Экскурсовод был очень грамотный, рассказывал интересно, с увлечением, благодаря чему история города ожила перед глазами. Особенно запомнился Ярославов Дворище и Владычная палата. Экскурсия была хорошо организована, время пролетело незаметно. Рекомендуем всем, кто интересуется русской историей и культурой! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Экскурсия длилась 4 часа, включала в себя посещение Новгородского кремля, Софийского собора, Юрьева монастыря, Перынского скита, торговую сторону Новгорода, Знаменского собора и церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему экскурсоводу-Ирине Павловне за увлекательный и интересный рассказ, благодаря которому влюбляешься в этот город. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

n no1853 Ирина-экскурсовод от Бога. Мы получили колоссальное удовольствие от живого рассказа, эрудиции, чудесного юмора Ирины! 3,5 часа прошли как одна минута! Манера ведения очень нестандартная, информативная. Ирина в постоянном диалоге с путешественниками. Трудно представить более интересную экскурсию по этому городу. А ещё она невероятно обаятельная и красивая женщина! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Ирина-экскурсовод от Бога. Мы получили колоссальное удовольствие от живого рассказа, эрудиции, чудесного юмора Ирины! 3,5 часа прошли как одна минута! Манера ведения очень нестандартная, информативная. Ирина в постоянном диалоге с путешественниками. Трудно представить более интересную экскурсию по этому городу. А ещё она невероятно обаятельная и красивая женщина! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т ТАТЬЯНА Спасибо за познавательную экскурсию.

Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.

Я забыл про гонку Большунова! Это круто!

Желаем спокойных и внимательных клиентов.

Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!

Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет