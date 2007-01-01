Вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением Кремля и Ярославова дворища.
Также на экскурсии 🧭 мы осмотрим:
Величественный Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы XII века. В его интерьере можно увидеть фрагменты первоначальной росписи и камень, который монастырское предание приписывает преподобному Антонию.
Церковь Спаса Преображения со знаменитыми фресками Феофана Грека.
Знаменский собор ХVII века, построенный специально для хранения главной новгородской святыни — иконы «Богоматерь Знамение».
Организационные детали:
Для проведения требуется транспорт (личный или арендованный), со свободным местом для гида.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Транспорт (свой или арендованный)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.