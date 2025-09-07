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Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста

Великий Новгород на машине: обзорная экскурсия с посещением Антониева монастыря
Великий Новгород — один из древнейших городов России. Сначала появился небольшой поселок. Со временем он разросся и превратился в укрепленный город. Здесь правили князья и здесь же были найдены первые
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берестяные грамоты. В город приезжали купцы из разных стран. Многое сохранилось на улочках Великого Новгорода.

С нами вы отправитесь в путешествие по истории города — зайдете в кремль и Ярославское дворище, рассмотрите детали древних храмов.

5
148 отзывов
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста

Описание экскурсии

Вас ждет обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля и Ярославова дворища. Также на экскурсии мы осмотрим: - Величественный Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы XII века. В его интерьере можно увидеть фрагменты первоначальной росписи и камень, который монастырское предание приписывает преподобному Антонию. - Церковь Спаса Преображения со знаменитыми фресками Феофана Грека. - Знаменский собор ХVII века, построенный специально для хранения главной новгородской святыни — иконы «Богоматерь Знамение». Организационные детали: - Для проведения требуется транспорт (личный или арендованный), со свободным местом для гида. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский кремль (детинец)
  • Владычный двор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Софийский собор и звонница
  • Ярославово дворище
  • Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы
  • Церковь Спаса Преображения
  • Знаменский собор
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Экскурсионное обслуживание в Софийском соборе - 500 руб.
  • Экскурсионное обслуживание в Антониевом монастыре - 500 руб.
  • Экскурсионное обслуживание в Знаменском соборе - 500 руб.
  • Экскурсионное обслуживание в Церкви Спаса Преображения - 500 руб.
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 148 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
2
3
2
1
2
Н
Недавно посетили экскурсию по Великому Новгороду, и впечатления остались самые положительные. Город удивляет своей атмосферой старины, величественным Софийским собором и древним Кремлём. Экскурсовод был очень грамотный, рассказывал интересно, с увлечением, благодаря чему история города ожила перед глазами. Особенно запомнился Ярославов Дворище и Владычная палата. Экскурсия была хорошо организована, время пролетело незаметно. Рекомендуем всем, кто интересуется русской историей и культурой!
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О
Экскурсия длилась 4 часа, включала в себя посещение Новгородского кремля, Софийского собора, Юрьева монастыря, Перынского скита, торговую сторону Новгорода, Знаменского собора и церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему экскурсоводу-Ирине Павловне за увлекательный и интересный рассказ, благодаря которому влюбляешься в этот город.
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n
Ирина-экскурсовод от Бога. Мы получили колоссальное удовольствие от живого рассказа, эрудиции, чудесного юмора Ирины! 3,5 часа прошли как одна минута! Манера ведения очень нестандартная, информативная. Ирина в постоянном диалоге с путешественниками. Трудно представить более интересную экскурсию по этому городу. А ещё она невероятно обаятельная и красивая женщина!
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Н
Ирина-экскурсовод от Бога. Мы получили колоссальное удовольствие от живого рассказа, эрудиции, чудесного юмора Ирины! 3,5 часа прошли как одна минута! Манера ведения очень нестандартная, информативная. Ирина в постоянном диалоге с путешественниками. Трудно представить более интересную экскурсию по этому городу. А ещё она невероятно обаятельная и красивая женщина!
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Т
Спасибо за познавательную экскурсию.
Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.
Я забыл про гонку Большунова! Это круто!
Желаем спокойных и внимательных клиентов.
Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!
Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода!
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Т
Спасибо за познавательную экскурсию.
Было все: увлекательный рассказ, наше внимание и единение в теме.
Я забыл про гонку Большунова! Это круто!
Желаем спокойных и внимательных клиентов.
Огромное Спасибо Ирине- глубокое знание темы, добрый юмор, словом все, чтоб влюбиться в город и захотеть снова вернуться сюда!
Браво, Ирина! Вы- жемчужина Великого Новгорода!
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