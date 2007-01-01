Гиды В. – Гид из Великого Новгорода

Древний Новгород в одной большой экскурсии 🧭 на автомобиле 🚘.



Мы увидим подлинные памятники архитектуры, русского зодчества, дошедшие к нам из глубины веков.



Мы посетим Кремль и Ярославово дворище, увидим Антониев монастырь, Знаменский собор и многое другое.