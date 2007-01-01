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Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте

4.5
18 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Великого Новгорода
Древний Новгород в одной большой экскурсии 🧭 на автомобиле 🚘.

Мы увидим подлинные памятники архитектуры, русского зодчества, дошедшие к нам из глубины веков.

Мы посетим Кремль и Ярославово дворище, увидим Антониев монастырь, Знаменский собор и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте

Что вы увидите

  • Новгородский кремль (детинец)
  • Владычный двор
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Софийский собор и звонница
  • Ярославово дворище
  • Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы
  • Церковь Спаса Преображения
  • Знаменский собор
  • и другое
Вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по городу с посещением Кремля и Ярославова дворища.

Также на экскурсии 🧭 мы осмотрим:

  • Величественный Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы XII века. В его интерьере можно увидеть фрагменты первоначальной росписи и камень, который монастырское предание приписывает преподобному Антонию.
  • Церковь Спаса Преображения со знаменитыми фресками Феофана Грека.
  • Знаменский собор ХVII века, построенный специально для хранения главной новгородской святыни — иконы «Богоматерь Знамение».

Организационные детали:

  • Для проведения требуется транспорт (личный или арендованный), со свободным местом для гида.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт (свой или арендованный)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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18 отзывов оставили туристы

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